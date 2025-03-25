¿Íºà¶È³¦¸þ¤±¡Ã¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÄêµÁ¡ßPRÀïÎ¬¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯3·îÈÇ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëOwned³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÀÐ°ææÆ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Íºà¶È³¦¸þ¤±¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÄêµÁ¡ßPRÀïÎ¬¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î2025Ç¯3·îÈÇ¡ÊÁ´35¥Úー¥¸¡Ë¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/human_marketing_pr_awarenessup202503/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=human_marketing_pr_awarenessup20250325&utm_id=human_marketing_pr_awarenessup202503
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ
¸½Âå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢PR¤Ï´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤ä¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÏPR³èÆ°¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¤Î¥êー¥ÁÉÔÂ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏÉÔÂ¡¢»Üºö¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÌÀ³Î²½¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Î³èÍÑ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë»Üºö¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Â¾ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ê¤É¡¢PR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ»Üºö¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊPR»Üºö¤ò¾Ò²ð
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¿¦¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ÑÀª¤äÊ¸²½¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¹¥Èー¥êー·Á¼°¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸ÜµÒ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Üºö¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤äºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëÊýË¡¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/human_marketing_pr_awarenessup202503/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=human_marketing_pr_awarenessup20250325&utm_id=human_marketing_pr_awarenessup202503
¤½¤ÎÂ¾Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È
¿Íºà¶È³¦¸þ¤±¡ÃChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤È¼ý±×¸þ¾åÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯2·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000335.000126079.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000335.000126079.html)
¿Íºà¶È³¦¸þ¤±¡Ã12·î¤ÎGoogle¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´°Î»¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯2·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000126079.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000126079.html)
¿Íºà¶È³¦¸þ¤±¡ÃAI¤Î³èÍÑ¤òºÇÅ¬¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿´ÉÍýÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯2·îÈÇ¡Û
URL : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000313.000126079.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000313.000126079.html)
¾ÜºÙ
～¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ì¥¬¥·ー¤ÊÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤È¸ÜµÒ²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¦SEO¡¦SNSÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
～Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://owned.co.jp/(https://owned.co.jp/)¡Ë～
2020Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ÀÐ°æ æÆ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç·î´Ö1,000ËüPV¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´´Éô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤¬DMM¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤ò°ìÊâÁ°¤Ë¡×¡ÖDX¤Ç·ò¹¯¤Î¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ»ö¶È¡×¤Î2»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2023Ç¯7·î¤Ë¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢No1*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£Æ±·î¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡¢¥×¥í¥±¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥° (https://procare-whitening.com/) ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤è¤ê¡¢´´ºÙË¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ (https://kansaibou-clinic.or.jp/) ¤ÎÊñ³çÅª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Owned³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÉô
TEL¡§03-6303-9786
mail¡§pr@owned.co.jp