°ñ¾ë¸©Î©¿å¸ÍÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¡¦¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¤Æ¡¢¤»¤ä¤Þ°õ¹©Ì³Å¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Óー¥¤¥Ê¥Õ¡Ê³ô¡ËÂåÉ½¤ÎÀ¥»³¤¬¥°¥íー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤
¥°¥íー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥Á½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ
¡Êº¸¡Ë¥Óー¥¤¥Ê¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½ À¥»³ ¾´¡¡¡Ê±¦¡Ë°ñ¾ë¸©Î©¿å¸ÍÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¡¦¹Å¼°ÌîµåÉô ´ÆÆÄ ÌÚÂ¼ Í¥²ð¤µ¤ó
°ñ¾ë¸©Î©¿å¸ÍÂè°ì¹âÅù³Ø¹» ¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÌÚÂ¼Í¥²ð´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½À¥»³¤¬ÃÞÇÈÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ç¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±´ü¤È¤¤¤¦¤´±ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤´±ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÌîµå¤Ï°ã¤¨¤É¡Ö³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢°Ê¹ß·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½À¥»³¤ÎÁÛ¤¤
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÎÏ¡É¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡ØÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ù·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È´èÄ¥¤ë¿Í¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´èÄ¥¤ëÂç¿Í¤Ï³Ú¾¡¤Ç¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í°ì¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø´èÄ¥¤ëÂç¿Í¡Ù¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¼¤ÒÊâ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
ËÍ¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
¢¡ÊÑ²½¤Î¸«¤¨¤ë²½
Äê´üÅª¤Ë»î¹ç¤äÎý½¬¤òË¬Ìä¤·¡¢Á°²ó¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êË«¤á¡¢¼¡²ó¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅÁÃ£¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¼«¤éÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
ËèÆüÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¯¡¢¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô»ëÅÀ¤«¤éÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
´ÆÆÄ¤ä¥³ー¥Á¤È¤âÌÊÌ©¤ËÂÐÏÃ¤·¡¢¼Ò²ñ°ìÈÌ¤«¤é¸«¤¿¹â¹»Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÀ¤ä²þÁ±ÅÀ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀ¥»³¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¹Ö±é¤ò°ì½ï¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿å¸Í°ì¹âÌîµåÉô¤ÎÍýÇ°¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢¹Ö±é¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´é¤Ä¤¤ä¡¢Îý½¬¡¦À¸³è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÊÑ²½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ø»ýÂ³Åª¤Ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢¥³ー¥Á½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
À¥»³¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎäÀÅ¤Ç±Ô¤¤»ëÅÀ¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ç¤ËÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤ªÎÏÅº¤¨¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¦2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û
¡¦°ñ¾ë¸©Î©¿å¸ÍÂè°ì¹âÅù³Ø¹» ÌîµåÉô¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÅù
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¦¿å¸ÍÂè°ì¹â¹» ¹Å¼°ÌîµåÉôÉô°÷
º£¸å¤ÎÍ½Äê
¼¡²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢2025Ç¯4·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¡£
1～2¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤Î·ÑÂ³¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½À¥»³¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¥»³ ¾´¡Ê¤»¤ä¤Þ ¤¢¤¤é¡Ë
ÃÞÇÈÂç³ØÍý¹©³Ø·²¿ô³ØÀì¹¶Â´¡Ê¿ôÍýÅý·×³Ø»Î¹æ¼èÆÀ¡Ë¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼óÅÔÂç³ØÌîµå¥êー¥°¤ÎÀþ·Á²óµ¢Ê¬ÀÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜºÇÂç¼ê·Ð±Ä¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¡¦¹©Ì³Å¹¤òÃ´Åö¡£½»Âð¶È³¦¤Ç¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦Ãæ¡¢½»Âð¶È³¦¤Î°¤·¤Ê¸²½¤Ëµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î³ÎÎ©¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£ ¤½¤Î¸å¡¢Ãæ·ø¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー»ÙÅ¹Ä¹·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£
¡Ö²È¤Ê¤ó¤«¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡ª¼Á¤ÏÃ´ÊÝ¤·¤í¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡É¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Î²È¤Å¤¯¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢YouTube¡Ö²È¤Å¤¯¤ê ¤»¤ä¤ÞÂç³Ø¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô8.5Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¹©Ì³Å¹Ç§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¤»¤ä¤Þ°õ¹©Ì³Å¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¼4¿Í¤ÎÉã¿Æ¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/79709/table/15_1_8b27482b0ff673595c8dcf80ddd75a76.jpg ]
¥Óー¥¤¥Ê¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Óー¥¤¥Ê¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©532-0003¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èµÜ¸¶1-1-1¡¡¿·ÂçºåºåµÞ¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¥»³ ¾´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡¦½»Âð¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBE ENOUGH¡Ê¥Óー¥¤¥Ê¥Õ¡Ë¡×¤Î±¿±Ä
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È¤Å¤¯¤ê ¤»¤ä¤ÞÂç³Ø¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Í¥ÎÉ¹©Ì³Å¹Ç§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¤»¤ä¤Þ°õ¹©Ì³Å¹¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ö¼è¤ê¿ÞÌÌ¡Ö¤»¤ä¤Þ¤É¤ê¡×¥Çー¥¿¤ÎÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯3·î¡ÊÁÏ¶È¡§2019Ç¯9·î¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://be-enough.jp/
Åö¼Ò¤ÎÁÏ¶È¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://prtimes.jp/story/detail/vBdj8XhVayr
ÆÃÊÌÄó·È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¡¢¥È¥¯¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò