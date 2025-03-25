¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä5¼ï¤ò´®Ç½¡ªÇ»¸ü¤ÊËõÃã¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÈËõÃã¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶ー¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡Ø½é²Æ¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ù¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍÅÄÀµÇ· ¡Ë¤È ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¾¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡ÊËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍÅÄ·òÅÍ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô5²ñ¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦·ëº§¼°¾ì¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈËõÃã¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¡Ø½é²Æ¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÅÔ»Ô¡§ Åìµþ¡¿²£ÉÍ¡¿Ì¾¸Å²°¡¿Âçºå¡¿ÇîÂ¿
¢¨¡Ö¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ ÇîÂ¿¡×¤Î¤ß³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¾¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤¬±¿±Ä
¢£HP¡§https://www.bestbridal.co.jp/event/index_20250317.html
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¤¥áー¥¸¡¡¢¨¾åµ5ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÀÄ»³¥»¥ó¥È¥°¥ìー¥¹ÂçÀ»Æ²¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡×ÂÐ¾Ý¡£²ñ¾ì¤Ë¤è¤êÄó¶¡¥¹¥¿¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡ä ËõÃã¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó～ËõÃã¥Þ¥«¥í¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ä±¦¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥À¡¿º¸¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ë³Ú¤·¤àËõÃã¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶ー¥È¤È¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡ËõÃã¤Î¥àー¥¹¤ËÇ»¸ü¤ÊËõÃã¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Èñ²¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿ËõÃã¥Þ¥«¥í¥ó¤òÅº¤¨¤¿ËõÃã¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶ー¥È¡¢¤¤¤Á¤´¤ÈËõÃã¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯2¼ï¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
¢£¥Ô¥ó¥¯&¥ì¥Ã¥É¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¥¥åー¥È¤Ê¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Á¤´¤¬¹¥ÁêÀ¤Î¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥êー¥à¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÀÖ¤¤¥¯¥Ã¥ー¥·¥åー¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥àー¥¹¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ËÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä5¼ï¤òÄó¶¡¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥àー¥¹¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¤ä¡¢¹õ¸ÕÜ¥¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ýー¥¯¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤È¥é¥º¥Ù¥êーÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿Éó¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¤Î3¼ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÀÊ¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¥¹¥³ー¥ó¡õ3¼ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Î¥Ùー¥«¥êー¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¹¥³ー¥ó2¼ïÎà¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤ò¤ªÀÊ¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¤Ï±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿±ö¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î3¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥¹¥³ー¥ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾Å¹¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹ÈÃã
¡¡¤ª°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥¹¥³ー¥ó¤Ë¹ç¤¦¹ÈÃã¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÉý¹¤¯¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ¥Õ¥ìー¥ë¡×¤Î¹ÈÃã¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¥É¥Æ¥£ー¤ò²¿ÇÕ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÈÎÇä³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö½é²Æ¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¢¨²ñ¾ì¤Ë¤è¤êÆÃÄêÆü³«ºÅ
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÀÄ»³¥»¥ó¥È¥°¥ìー¥¹ÂçÀ»Æ²¡ÊÅìµþ¡Ë¡¿°ËÀª»³¥Ò¥ë¥º¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡¡
¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡¦¡Ö¥°¥é¥Þ¥·ー¥¹¥¤ー¥È¡×¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë ¡¿¥»¥ó¥È¥°¥ìー¥¹¥ô¥£¥é¡ÊÂçºå¡Ë¡¿
¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ ÇîÂ¿ ¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¿¥¤¥à¥Í¥¹¥È¡×¡ÊÇîÂ¿¡Ë
¢£ÈÎÇä»þ´Ö¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Å¹ÊÞ³µÍ×»²¾È
¢£ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ5,500±ß～¡Ê¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ¡Ë
¢£MENU¡§
Food & Dessert
¡ã¥Ç¥¶ー¥È¡ä
¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¸¥å¥ì¤È¥Ù¥êー¤Î¥¨¥¥åー¥à
¡¦çõ¤Î¥¯¥Ã¥ー¥·¥åー
¡¦çõ¤È¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥àー¥¹
¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤
¡¦çõ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¿¥ë¥È
¡ã¥»¥¤¥Ü¥êー¡ä
¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ
¡¦¥Ýー¥¯¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡¡¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡¡
¡¦Éó¤Î¥¹ー¥×¡¡
¡ã¥¹¥³ー¥ó¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¥¹¥³ー¥ó¡Ê¥ß¥ë¥¯¡¿ËõÃã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡Ê±ö¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à¡¿ ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¡¿ ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ë¡¡¡¡
Free Drink
¡ã¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡ä
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥Õ¥ìー¥ë¡×1ÇÕ¡Ü¹ÈÃã¡¦¥³ー¥Òー¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É
¿ô¼ïÎà¤¬°û¤ßÊüÂê
¡ã¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡ä
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ¥Õ¥ìー¥ë¡×¤Î¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤Î
¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°û¤ßÊüÂê
Option MENU ¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ä³Æ1,500±ß
¥¸¥å¥¨¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥À¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡¡
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡ä 1,500 ±ß
ËõÃã¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó～ËõÃã¥Þ¥«¥í¥ó¤òÅº¤¨¤Æ～
¡ãLUNCH¡ä¡¡³Æ1,500±ß
¡¦¥é¥ó¥ÁA
¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¡¡¹õ¸ÕÜ¥¤Î¹á¤ê¡¿»ÆÍÓ¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß¡¡½ÜºÚÅº¤¨
¡¿ÀÐÍÒ¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦¥é¥ó¥ÁB
¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¡¡¹õ¸ÕÜ¥¤Î¹á¤ê¡¿½ÕÌîºÚ¤Î¥¢ー¥ê¥ª¡¦¥ªー¥ê¥ª¡¡À¸¥Ï¥àÅº¤¨
¡¿ÀÐÍÒ¥Ö¥ì¥Ã¥É
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ °ìÉôÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥áー¥¸¡Ê2Ì¾Ê¬¡Ë
¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥áー¥¸
¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥áー¥¸
¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥áー¥¸
¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥áー¥¸
¥¹¥³ー¥ó¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¥¤¥áー¥¸
¥»¥¤¥Ü¥êー¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¥¤¥áー¥¸
¥é¥ó¥ÁA¥¤¥áー¥¸
¥é¥ó¥ÁB¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ³µÍ×
¢¡ÀÄ»³¥»¥ó¥È¥°¥ìー¥¹ÂçÀ»Æ²¡¡
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¿5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¦8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÆÃÄêÆü³«ºÅ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü¡¡12¡§00～14¡§00¡ÊL.O.13:30¡Ë¡¡ÅÚÆü½ËÆü¡¡1Éô 12¡§00～14¡§00¡ÊL.O.13:30¡Ë¡¿2Éô 15¡§00～17¡§00¡ÊL.O.16:30¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,000±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,500±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë7,500±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë8,000±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©107-0061ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-9-14
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û¶äºÂÀþ¡¦ÀéÂåÅÄÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¡É½»²Æ»±ØA1½Ð¸ý ÅÌÊâÌó2Ê¬
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-5766-8838¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ·î¡¦²ÐÍË¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë¡¢Åö¼Ò»ØÄêÆü
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-13291/
¢¡°ËÀª»³¥Ò¥ë¥º¡¡
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¦8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÆÃÄêÆü³«ºÅ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û12¡§00～¡¢12¡§30～¡¢13:00～¡¡¢¨2»þ´Ö30Ê¬À©¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡¡Ê¿Æü13¡§00¡¡ÅÚÆü½ËÆü12¡§30¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,000±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,500±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë7,500±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë8,000±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©220-0031 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èµÜºêÄ®58－3
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJR¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û045-260-8845¡Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥Þ¥ó¥¸¥ãー¥ì °ËÀª»³¡Ë¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë¡¢Åö¼Ò»ØÄêÆü
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-13270/
¢¡¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡¡¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡×
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¡ËèÆü³«ºÅ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û11¡§00～21¡§30¡ÊL.O 20:00¡Ë¡¡¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%ÊÌ ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü4,783±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5,218±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,218±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5,653±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,087±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,522±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,522±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,957±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©453-0872 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÌ¾¸Å²°±ØºùÄÌ¸ýÅÌÊâ10Ê¬¡¿Ì¾¸Å²°Î×³¤Å´Æ»¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ ¡Ö¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û052-589-0787¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8418/
¢¡¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡¡¡Ö¥°¥é¥Þ¥·ー¥¹¥¤ー¥È¡×
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¡ËèÆü³«ºÅ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û11¡§00～21¡§30¡ÊL.O 20:00¡Ë¡¡¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%ÊÌ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,218±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5,653±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,653±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,087±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,522±ß¡¿ÅÚÆü½Ë±ß6,957±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,957±ß¡¿ÅÚÆü½Ë7,392±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©453-0872 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÌ¾¸Å²°±ØºùÄÌ¸ýÅÌÊâ10Ê¬¡¿Ì¾¸Å²°Î×³¤Å´Æ»¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ ¡Ö¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û052-589-0787¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8816/
¢¡¥»¥ó¥È¥°¥ìー¥¹¥ô¥£¥é¡¡
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¦8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦30Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÆÃÄêÆü³«ºÅ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü¡¡12:00～16:00¡¡¡úÊ¿Æü¤ÏºÇÂç4»þ´ÖÂÚºß²ÄÇ½¡ª14:00～16:00¡Ê2»þ´Ö¡Ë¤ÎÂÚºß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚÆü½ËÆü1Éô¡¡12¡§00～13¡§30¡¡ 2Éô¡¡14¡§00～15¡§30¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü5,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,000±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü6,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë6,500±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë7,500±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü7,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë8,000±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©550-0013 Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®1-1-18¡¡
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÃÏ²¼Å´»Í¤Ä¶¶Àþ¡¦Ãæ±ûÀþ¡ÖËÜÄ®±Ø¡×22ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬¡¢
ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖËÜÄ®±Ø¡×13ÈÖ¡¦15ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û06-7654-8480¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ·î¡¦²ÐÍË¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë¡¢Åö¼Ò»ØÄêÆü
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2025event-3/
¢¡¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ ÇîÂ¿ ¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¿¥¤¥à¥Í¥¹¥È¡×
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß³«ºÅ¡¡²ÐÍËÄêµÙ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û12¡§00～19¡§00
¡ÚÎÁ¶â¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¹þ ¡¡¢¨Â¾¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü 5,500±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü 6,000±ß
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È 1Ì¾¡¡Ê¿Æü 7,000±ß
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥Ç¥¶ー¥È¡¡1Ì¾¡¡Ê¿Æü 7,500±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©812¡¾0012 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹9-1 KITTE ÇîÂ¿ 11 ³¬
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJR³ÆÀþÇîÂ¿±Ø¡¡ÇîÂ¿¸ýÄ¾·ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û092-600-8852¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡¦ÅÚÆü½ËÆü
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea