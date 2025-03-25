¡Ú¥Ð¥È¥ó¥º¤¢¤È¤Ä¤®¸øÊç¡Û°ñ¾ë¸©µ×»ü·´Âç»ÒÄ® ¤³¤À¤ï¤ê¤Î±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò±ÊÊ¡ ¡×¤¬¤¢¤È¤Ä¤®Êç½¸Ãæ¡ª
M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥È¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ÀÀ¥ Íª°ì¡¢°Ê²¼¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µ×»ü·´Âç»ÒÄ® ¤³¤À¤ï¤ê¤Î±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò±ÊÊ¡ ¡×¤¬¤¢¤È¤Ä¤®¸øÊç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://batonz.jp/learn/17711/
°ñ¾ë¸©µ×»ü·´Âç»ÒÄ®¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò±ÊÊ¡¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー
ÁÏ¶È1990Ç¯¤Î¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò±ÊÊ¡¡×¤Ï¡¢¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£Å¹¼ç¤Î¾®¶Ì¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÈÄÁ°¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÂç»ÒÄ®¤Ø¤Îµ¢¶¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµû²°¤µ¤ó¤Ç¶ÐÌ³¡£½½¿ôÇ¯¤ª¶Ð¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¤µ¤ì¤Æ±üÍÍ¤È¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¹¥¤ßÄâ¡¡±ÊÊ¡¡×¤ò³«Å¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«Å¹Åö»þ¤Ï¼þÊÕ¤Ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤Å¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£Ä®Ãæ¿´Éô¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¼Ú¤ê¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤ÎÂç»ÒÄ®ÃÓÅÄ¤Ë¤¢¤ë½»µï·óÅ¹ÊÞ¤Ø°ÜÅ¾¤·¤ÆË¡¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¾®¶Ì¤µ¤ó¡£ÈÄÁ°¤È¤·¤Æ¤Î¤´·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÄê¿©¤ä»Å½Ð¤·¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ø½Ð¸þ¤¤¤ÆÍÌ¾Å¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢¡Ö±ÊÊ¡¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤òËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¡£¾Æ¤Ä»Å¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶äºÂ¤ÎÍÌ¾Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤¬À¸¤Î´Ý·Ü¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¼«Å¹¤Ç²¼½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¶Ã¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Éô°Ì¤´¤È¤Ë»«¤«¤ì¤ÆÎäÅà¤µ¤ì¤¿Æù¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Æé¤ä¿Æ»ÒÐ§¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¤·¤ã¤âÎÁÍý¤ò°·¤¦°û¿©Å¹¤Î¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡³£¤Ç»«¤«¤ì¤¿·ÜÆù¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÙ¤«¤¤·ì´É¤ä¶Ú¤¬»Ä¤ê¡¢½¤ß¤ä¸Ç¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç»«¤¤¤¿±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤òÅ¹¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¾®¶Ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë¤Ï¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤âÀ¸»ºÁÈ¹ç¡×¤ØÄÌ¤¤¡¢Ëè½µ3±©¤º¤Ä¤´¼«¿È¤Ç´Ý·Ü¤Î¾õÂÖ¤«¤é»«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¹ü¤ä´ØÀá¤Î°ÌÃÖ¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1±©¤ò»«¤¯¤Î¤Ë£³»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶Ë¾å¤·¤ã¤âÐ§
Äê¿©¤ä»Å½Ð¤·¤ÇÇä¾å¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢ºÙ¡¹¤È¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÄøÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡Âè¤Ë¤·¤ã¤â¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÎÃíÊ¸¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¾È½¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ö·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ÊÊ¡¤Î¶Ë¾å¤·¤ã¤âÐ§¡×¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ªÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï1Æü¤Ç130ÇÕ°Ê¾å¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ã¤â¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»«¤«¤Ê¤¤¤È½¤ß¤ä¸Ç¤µ¤¬½Ð¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤ã¤â¤Ï¸Ç¤¤¤«¤é·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±ÊÊ¡¤Î±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤ò¿©¤Ù¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¸½ºß¤Ï±Ä¶È¤ò½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¡¢ÅÚÆü¤Î¤ªÃë¤Î¤ß¤ªÅ¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ¾Êª¤Î¡Ö¶Ë¾å¤·¤ã¤âÐ§¡×¤Ï1Æü¤Ë40ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£
¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò»«¤¯¾®¶Ì¤µ¤ó
ÆüËÜ»°Ì¾ßÆ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÂÞÅÄ¤ÎÂì¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î7³ä¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3³ä¤ÏÀéÍÕ¤äºë¶Ì¤«¤é¤âÂ¤ò±¿¤Ö¥ê¥Ôー¥ÈµÒ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç°û¿©ÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹Æ¬¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾Æ¤Ä»¥»¥Ã¥È¤äÆé¤ÎºàÎÁ¤ò¹ØÆþ¤·¤ËË¬¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ï°ì»þÅª¤ËÇä¾å¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸åÇä¾å¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤·¤ã¤â¤Î»Å¹þ¤ß¤Ë¾®¶Ì¤µ¤ó¤È½¾¶È°÷3～4Ì¾¤¬·È¤ï¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ï¾®¶Ì¤µ¤ó¤È½¾¶È°÷5Ì¾¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ÏÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ç¯°Ê¾åÈþÌ£¤·¤¤¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÊ³Æ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾®¶Ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î¤´Ç¯Îð¤È²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¢¤È¤Ä¤®Ãµ¤·¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®¶Ì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤ßÄâ¡¡±ÊÊ¡¡×¤ÎÅ¹Ì¾¤ä¸½ºß¤Î¶ÈÂÖ¤Î·ÑÂ³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°ú·Ñ¤®Àè¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äµÊÃãÅ¹¤Ø¤Î¶ÈÂÖÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç»ÒÄ®¤Ç°û¿©Å¹¤ò³«¶È¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â°ú·Ñ¤®¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡ä
¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤Ï¡¢µ¤À¤¬¹Ó¤¤Æ®·ÜÍÑ¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ç¤¢¤ë·³·Ü¡Ê¤·¤ã¤â¡Ë¤ò°ñ¾ë¸©ÍÜ·Ü»î¸³¾ì¤ÇÆ®Áè¿´¤òÍÞ¤¨¡¢ÈË¿£ÎÏ¤¬¤¢¤¬¤ë¤è¤¦²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£·³·Ü¤ÏÆù¡¢Íñ¤È¤â¤ËÌ£¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ÏÁ´¹ñÆÃ¼ï·Ü¡ÊÃÏ·Ü¡ËÌ£¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±üµ×»üÂç»ÒÄ®¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç½¼Ê¬¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¹òÊª¤äÀÄºÚ¤Ê¤É¤ò±Â¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æù¼Á¤ÏÄã»éËÃ¤Ç»õ¤´¤¿¤¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤ò°·¤¦°û¿©Å¹¤ÏÄ®Æâ¤ËÌó60Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤âÎäÅà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸¤Î´Ý·Ü¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï±ÊÊ¡¤ò´Þ¤á¤Æ£³Å¹ÊÞ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
---------------
°ñ¾ë¸©µ×»ü·´Âç»ÒÄ® ¤³¤À¤ï¤ê¤Î±üµ×»ü¤·¤ã¤â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò±ÊÊ¡[A2] ¡×¤Î¤¢¤È¤Ä¤®¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-998-196
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@batonz.co.jp
°Æ·ï¤Î¾ÜºÙ¡§https://batonz.jp/sell_cases/63125
¢¨¡Ö¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥È¥ó¥º¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¤Ë·è»»¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
---------------
¤¢¤È¤Ä¤®¤ÎÊç½¸Í×·ï
¡¦±ÊÊ¡¤ÎÌ£¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¥½¥ê¥ì¥¹¡×¤Î¾Æ¤Ä»
Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ»«¤Êý¤äÄ´ÍýË¡¤ò¿¿Ùõ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯»ÑÀª¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤âÆù¤Ï»Å¹þ¤ß¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÄ´Íý¸å¤ÎÌ£¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÃúÇ«¤Ê²¼½èÍý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»«¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®¶Ì¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤ÎÊý¤â¶Ú¼è¤ê¤Ê¤É¤Î½èÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±ÊÊ¡¡×¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»ÒÐ§¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤¿¤á¡¢¤½¤Îºî¤êÊý¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¾®¶Ì¤µ¤ó¤Ï¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃÏ¾ì»º¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®¶Ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤â¤ÎÄ® Âç»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡¢Âç»ÒÄ®¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö±ÊÊ¡¡×¤ò±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾®¶Ì¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤ò°ú·Ñ¤®¡¢º£¸å¡Ö¤·¤ã¤â¤ÎÄ® Âç»Ò¡×¤È¤·¤ÆÄ®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç»ÒÄ®¤Ë¤ÏÂÞÅÄ¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Íý¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¡Ö±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ï¡¢¡Ö´îÂ¿Êý¤È¤¤¤¨¤Ð¥éー¥á¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÂç»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð±üµ×»ü¤·¤ã¤â¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂç»Ò¤È¤¤¤¦Ä®¤òÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¡¢M&A¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ñ¼Ò¡¿»ö¶È¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡×¤Ï¡¢ÀìÌç²È¥µ¥Ýー¥È¤ÈDX¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎM&A»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×À®Ìó·ï¿ô¡¦ÁíÅÐÏ¿°Æ·ï¿ô¡¦À®Ìó·ï¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¥·¥§¥¢No.1¢¨¤ÎM&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨M¡õA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×À®Ìó·ï¿ô¡¦ÁíÅÐÏ¿°Æ·ï¿ô¡¦À®Ìó·ï¿ô2021～ 2023Ç¯ÅÙ¡Ê¸«¹þÃÍ¤ò´Þ¤à¡Ë No.1¡¡½ÐÅµ¡§¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê 2023Ç¯È¯´©¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2023Ç¯ÈÇ¡Û¡× (mic-r.co.jp)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥È¥ó¥º
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-12-5
ÀßÎ© ¡§ 2018Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ ¿ÀÀ¥ Íª°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿M&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý¡¿M&A¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¶µ°é
²ñ¼ÒHP¡§https://batonz.jp/company
M&A»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¡×¡§https://batonz.jp/