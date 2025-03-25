Revolut¡¢6～17ºÐ¸þ¤±¡ÖRevolut¡×¤òÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï

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** ·ÐºÑ»º¶È¾ÊÈ¯É½ 2023Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿(https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329006/20240329006.html) ¡¡
¤´»²¹Í¡§6～17ºÐ¸þ¤±Revolut¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍøÍÑµ¬Ìó(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/revolut-under18/)¡¡
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