¡Úµ»½Ñ¼Ô¡¦IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Û ÃÏ°è´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò°éÀ®¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¡ÖÆî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¿·µ¬³«Àß
¡¡µ»½Ñ¼Ô¡¦IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºåËÜ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¤ò¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¤¹¤ë±Ä¶ÈµòÅÀ¡ÖÆî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£Æî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÅù¤Î¿Íºà¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ê¢¨1¡Ë¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿·¿ÇÉ¸¯¤ÎÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¡¢ÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤ÃÏ°è´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¤ÇÆ¯¤¯ÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¿·¤¿¤Ë100¿ÍÁÏ½Ð¤·¡¢Ìó200¿Í¤Î½¢¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¿Íºà¼ûÍ×Åù¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï2024Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î3¸©¤ò¡Ö·§ËÜ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡Ë¡×¤¬±Ä¶ÈÃÏ°è¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËµÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤ÏÌó90¿Í¤ÎÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö³ºÃÏ°è¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î½¢¶È¿ô³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±Ä¶ÈÃÏ°è¤òÊ¬³ä¤·¡¢¿·¤¿¤Ê±Ä¶ÈµòÅÀ¤È¤·¤Æ³«Àß¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¡¹¡ÈÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡É¥Ëー¥º¤Îµá¿¦¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµá¿¦¼Ô¤È¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¿ÍºàÄêÃå¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶ÈÅù¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò°éÀ®
¡¡ºòº£¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï1.09¡Ê¢¨2¡Ë¡¢µÜºê¸©¤Ç¤Ï1.33 ¡Ê¢¨3¡Ë¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶È¤äIT¡¦¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëIT¿Íºà¼ûÍ×¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹°ÕÍß¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼¡¥Úー¥¸¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Åö³ºÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤È½¢¶È¿ô¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËµÜºêÏ«Æ¯¶É¿¦¶È°ÂÄêÉô¡¡¤ß¤ä¤¶¤Ï«Æ¯»Ô¾ì·îÊó¡ÊÎáÏÂ6Ç¯1·î¡ËÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¡Êµ¨Ä´ÃÍ¡Ë
¡Ê¢¨3¡ËÏ«Æ¯»Ô¾ì·îÊó¤«¤´¤·¤Þ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯1·î¡Ë
¡ÖÆî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô¡¡Æî¶å½£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤Î¾ïÍÑ·¿¤ÎÇÉ¸¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÏ¿·¿ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈµòÅÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¡³£¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡¢¾ðÊó¡¢²½³Ø¡¢À¸»ºµ»½ÑÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¼Ô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð»ö¶È¡Ê¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ë
³« Àß Æü ¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
½ê ºß ÃÏ ¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÅìÀéÀÐÄ®1-38 ¼¯»ùÅç¾¦¹©²ñµÄ½ê¥Ó¥ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-981-552¡Ê¿ÍºàÊç½¸¡¿ÇÉ¸¯ÅÐÏ¿¡¦½¢¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ì¤·Ð¸³ÁØ¤òÃæ¿´¤ËºÎÍÑ¤·¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î½¢¶Èµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢È¾´üÃ±°Ì¤Ç¶ÈÌ³ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·À®Ä¹¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¥·ー¥È¡×¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¢¶ÈÀè¤Î´Ä¶¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤éOJT¤ò¼´¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£OJT¤ò¼´¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¢¶ÈÀè¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼õ¹Ö¤Ç¤¤ëÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¤¬Ìó350¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤¬Ìó400¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±çÂÐ¾Ý»ñ³Ê¤¬Ìó260¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸µµ»½Ñ¿¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡¢¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¸¦½¤Æ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¤òÂ¿ºÌ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡Ë¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡§°ìÇ¯°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó´ü´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌó´ü´Ö¤ËÄê¤á¤Î¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÐÏ¿·¿ÇÉ¸¯¤È¤Ï½¢¶ÈÀè¤¬·è¤Þ¤ëÅÔÅÙ¡¢Åö¼Ò¤ÈÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤Ë¸ÛÍÑ·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë·ÁÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô
Âå¡¡¡¡É½¡§ºåËÜ¡¡¹Ì¼£
ËÜ¡¡¡¡Éô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®85¡¡JEBL½©ÍÕ¸¶¥¹¥¯¥¨¥¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¡³£¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡¢¾ðÊó¡¢²½³ØÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¼Ô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð»ö¶È¡Ê¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°è¡§Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿ô¡§16,740¿Í¡ÊÅÐÏ¿·¿¡¦¾ïÍÑ·¿¹ç·×¡Ë¡Ê2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¼è°úÀè»ö¶È½ê¿ô¡§6,416·ï¡Ê2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.staffservice-engineering.jp/
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×³µÍ×
1981Ç¯ÁÏ¶È¡£»öÌ³¿¦ÇÉ¸¯¤òÃæ¿´¤Ë¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Çä¾å¹â¤Ï3,898²¯±ß¡Ê2023Ç¯3·î´ü¡Ë¡£ÇÉ¸¯½¢¶È¼Ô¿ô¤ÏÌó10Ëü¿Í¡¢Í¸úÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ìó120Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£