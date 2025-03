¡ÖYA-MAN TOKYO JAPAN¥×¥í ¥é¥¤¥ó¡×¤Î¿·À½ÉÊ¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì

ヤーマン株式会社

「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*のヤーマン株式会社(所在地:東京都江東区、代表取締役社長:山崎貴三代)は、理想の美を先端テクノロジーと常識を超えるアイデアで叶えるブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」から『ヴェーダスムースアイロン プラス』を2025年4月上旬より順次発売いたします。結果にこだわる方へ期待以上の美しさをご提供することをミッションに新編成された「YA-MAN TOKYO JAPANプロ ライン」の新製品となります。

■リニューアルモデル『ヴェーダスムースアイロン プラス』の特徴

・ マルチボルテージを採用し、海外でも使えるように

日本でも海外でも使える100-240Vのマルチボルテージを採用。1台でストレートはもちろん、カールやウェーブなどのアレンジも得意としてきた『ヴェーダスムースアイロンフォトイオン』が進化。理想の美髪はいつでも、どこでもこれ1台で叶います。

・ 120℃/130℃を新たに追加し、さらなる低温スタイリングを実現

新たに低温度帯の120℃・130℃を追加。前髪など短い髪の毛をセットするときやクセが少ない日の朝に最適です。180℃まで10℃刻みの7段階設定、電源ON後の立ち上がりも120℃~にアップデート。シチュエーションに合わせて低温×自在なスタイリングを実現。保水ヘアアイロンシリーズの特徴である低温スタイリングを、より幅広いお客様にお楽しみいただけます。

■『ヴェーダスムースアイロン プラス』の機能について

・ 独自技術「モイスチャーパルス」を搭載

プレートの電極にイオン電極を配置。美顔器の技術を応用した独自技術「モイスチャーパルス」を搭載。

・ なりたいスタイリングに合わせて使い分け可能な2つのモードを搭載

プロ ライン製品には、なりたいスタイリングに合わせて使い分け可能な2つのモードが搭載されています。ブライトモードは、髪を守り、ケアしながらクセを伸ばしてくれるので、ストレートスタイルに最適です。スタイリングモードは、キープの難しいカールスタイリング時の使用がおすすめです。

・ ワンストロークでストレートヘアへ導く3枚のヒートプレート「トリプルヒーター」搭載

120℃~の低温でもスタイリングが決まりやすい秘密は3枚のヒーター。一度でムラなく、効率よく髪に熱を伝える高性能のトリプルヒーターを採用し、ワンストロークでストレートヘアへ導きます。また、高度な温度管理システムで、プレート表面温度をリアルタイムに測定。髪質やなりたいヘアスタイルに合わせて、最適な温度をお選びいただけます。

・ 摩擦ダメージを低減するプレート構造

プロの絶妙なプレスの力を再現した「低反発スプリング構造」のプレートで、髪一本一本をふんわり包み込み、キューティクルをつぶしにくい設計に。プレートには微細なトルマリンパウダーを配合し、なめらかなすべりで摩擦によるダメージを低減します。

・ 熱ダメージを低減するプレート構造

髪の表面に付着する水分が高温プレートにあたり、瞬時に蒸発すると、キューティクルにダメージを与えてしまいます。プレートの中心に切り込みを入れることにより、過剰な熱と水蒸気を逃し、髪へのダメージを抑制します。

・ 「トルマリンパウダー」「ブラックシリカ」含有のプレートを採用

プロ ライン製品の特長として、トルマリン鉱石のパウダーと、岩盤浴の壁にも用いられる希少性の高い天然の鉱石「ブラックシリカ」を含有しています。

■製品概要

ブランド名:YA-MAN TOKYO JAPAN(ヤーマン トウキョウ ジャパン)

製品名:ヴェーダスムースアイロン プラス

販売価格:税込29,700円

カラー:ブラック

発売日:2025年4月上旬より順次

型番:PSM250B

外形寸法:約W29×D40×H289mm(本体のみ)コード長2.6m

質量:約260g(電源コード含まず)

設定温度:120℃~180℃(10℃刻みの7段階)※60分のオートオフ機能搭載

消費電力:42W

海外対応:対応(AC100~240V、50/60Hz)

電源供給方式:交流式

販路: YA-MAN the store GINZA、ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、百貨店、一部免税店にて順次発売

『ヴェーダスムースアイロン プラス』製品ページ:

https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/pl_veda-smooth-iron-plus.html

「YA-MAN TOKYO JAPAN」ヘアケア製品ラインアップ:

https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/hair.html

■『ヴェーダスムースアイロン プラス』先行体験会

グローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」では『ヴェーダスムースアイロン プラス』の先行体験会を実施いたします。期間中に対象製品を予約購入いただいた方には、先着で『モイストホールド リペアオイル For ストレート』もしくは『モイストホールド リペアオイル For カール』のどちらかお選びいただき、プレゼントいたします。

開催期間:2025年3月25日(火)~2025年4月3日(木)

会場:YA-MAN the store GINZA

内容:『ヴェーダスムースアイロン プラス』の体験会

『ヴェーダスムースアイロン プラス』の低温スタイリングをご体験いただけます。

特典:期間中に対象製品予約購入で、『モイストホールド リペアオイル For ストレート』もしくは『モイストホールド リペアオイル For カール』をプレゼント。

※景品がなくなり次第、終了となります

※キャンペーン適用にはヤーマン公式LINEのお友だち登録が必要です



■ヤーマン株式会社のご紹介

1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

* 手足4点で計測するインピーダンス方式において

所在地:〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/

Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/yaman.official/

* (株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。