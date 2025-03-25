¡ÖYA-MAN TOKYO JAPAN¥×¥í ¥é¥¤¥ó¡×¤Î¿·À½ÉÊ¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¯¤ò¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈþ¤Î¿Ê²½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë5Ç¯Ï¢Â³Èþ´é´ï¥·¥§¥¢NO.1*¤Î¥äー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºêµ®»°Âå¡Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈþ¤òÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYA-MAN TOKYO JAPAN¡×¤«¤é¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤ò2025Ç¯4·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¤Ø´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿·ÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖYA-MAN TOKYO JAPAN¥×¥í ¥é¥¤¥ó¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤ÎÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ ¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë100-240V¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤òºÎÍÑ¡£1Âæ¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«ー¥ë¤ä¥¦¥§ー¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó¥Õ¥©¥È¥¤¥ª¥ó¡Ù¤¬¿Ê²½¡£ÍýÁÛ¤ÎÈþÈ±¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤³¤ì1Âæ¤Ç³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ 120¡î/130¡î¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄã²¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½
¡¡¿·¤¿¤ËÄã²¹ÅÙÂÓ¤Î120¡î¡¦130¡î¤òÄÉ²Ã¡£Á°È±¤Ê¤ÉÃ»¤¤È±¤ÎÌÓ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤ä¥¯¥»¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¤ÎÄ«¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£180¡î¤Þ¤Ç10¡î¹ï¤ß¤Î7ÃÊ³¬ÀßÄê¡¢ÅÅ¸»ON¸å¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤â120¡î～¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄã²¹¡ß¼«ºß¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£ÊÝ¿å¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄã²¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ñ¥ë¥¹¡×¤òÅëºÜ
¡¡¥×¥ìー¥È¤ÎÅÅ¶Ë¤Ë¥¤¥ª¥óÅÅ¶Ë¤òÇÛÃÖ¡£Èþ´é´ï¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ñ¥ë¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¦ ¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±²ÄÇ½¤Ê2¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¡¡
¡¡¥×¥í ¥é¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±²ÄÇ½¤Ê2¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥âー¥É¤Ï¡¢È±¤ò¼é¤ê¡¢¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥»¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥âー¥É¤Ï¡¢¥ー¥×¤ÎÆñ¤·¤¤¥«ー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°»þ¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥ï¥ó¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ØÆ³¤¯3Ëç¤Î¥Òー¥È¥×¥ìー¥È¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Òー¥¿ー¡×ÅëºÜ
¡¡120¡î～¤ÎÄã²¹¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÈëÌ©¤Ï3Ëç¤Î¥Òー¥¿ー¡£°ìÅÙ¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯È±¤ËÇ®¤òÅÁ¤¨¤ë¹âÀÇ½¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Òー¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥×¥ìー¥ÈÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂ¬Äê¡£È±¼Á¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ Ëà»¤¥À¥áー¥¸¤òÄã¸º¤¹¤ë¥×¥ìー¥È¹½Â¤
¡¡¥×¥í¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥×¥ì¥¹¤ÎÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÄãÈ¿È¯¥¹¥×¥ê¥ó¥°¹½Â¤¡×¤Î¥×¥ìー¥È¤Ç¡¢È±°ìËÜ°ìËÜ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¡£¥×¥ìー¥È¤Ë¤ÏÈùºÙ¤Ê¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¹¤Ù¤ê¤ÇËà»¤¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ Ç®¥À¥áー¥¸¤òÄã¸º¤¹¤ë¥×¥ìー¥È¹½Â¤
¡¡È±¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¿åÊ¬¤¬¹â²¹¥×¥ìー¥È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Ö»þ¤Ë¾øÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¥È¤ÎÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²á¾ê¤ÊÇ®¤È¿å¾øµ¤¤òÆ¨¤·¡¢È±¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡Ö¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ê¥«¡×´ÞÍ¤Î¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ
¡¡¥×¥í ¥é¥¤¥óÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¹ÛÀÐ¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤È¡¢´äÈ×Íá¤ÎÊÉ¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´õ¾¯À¤Î¹â¤¤Å·Á³¤Î¹ÛÀÐ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ê¥«¡×¤ò´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§YA-MAN TOKYO JAPAN¡Ê¥äー¥Þ¥ó ¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
À½ÉÊÌ¾¡§¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ29,700±ß
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡
·¿ÈÖ¡§PSM250B
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ÌóW29¡ßD40¡ßH289mm¡ÊËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë¥³ー¥ÉÄ¹2.6m
¼ÁÎÌ¡§Ìó260g¡ÊÅÅ¸»¥³ー¥É´Þ¤Þ¤º¡Ë
ÀßÄê²¹ÅÙ¡§120¡î～180¡î¡Ê10¡î¹ï¤ß¤Î7ÃÊ³¬¡Ë¢¨60Ê¬¤Î¥ªー¥È¥ª¥Õµ¡Ç½ÅëºÜ
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§42W
³¤³°ÂÐ±þ¡§ÂÐ±þ¡ÊAC100～240V¡¢50/60Hz¡Ë
ÅÅ¸»¶¡µëÊý¼°¡§¸òÎ®¼°
ÈÎÏ©¡§ YA-MAN the store GINZA¡¢¥äー¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥äー¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢É´²ßÅ¹¡¢°ìÉôÌÈÀÇÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡ÙÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/pl_veda-smooth-iron-plus.html
¡ÖYA-MAN TOKYO JAPAN¡×¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/hair.html
¢£¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡ÙÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖYA-MAN the store GINZA¡×¤Ç¤Ï¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ø¥â¥¤¥¹¥È¥Ûー¥ë¥É ¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë For ¥¹¥È¥ìー¥È¡Ù¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø¥â¥¤¥¹¥È¥Ûー¥ë¥É ¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë For ¥«ー¥ë¡Ù¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)～2025Ç¯4·î3Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§YA-MAN the store GINZA
ÆâÍÆ¡§¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤ÎÂÎ¸³²ñ
¡Ø¥ô¥§ー¥À¥¹¥àー¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡Ù¤ÎÄã²¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¡§´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊÍ½Ìó¹ØÆþ¤Ç¡¢¡Ø¥â¥¤¥¹¥È¥Ûー¥ë¥É ¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë For ¥¹¥È¥ìー¥È¡Ù¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø¥â¥¤¥¹¥È¥Ûー¥ë¥É ¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë For ¥«ー¥ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ï¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°LINE¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢£¥äー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡1978Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÀºÌ©ÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ³«È¯´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÂÎ»éËÃ·×*¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÀß·×¤Ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÍÑÈþÍÆµ¡´ï¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê²ÈÄíÍÑÈþÍÆµ¡´ï¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢ÈþÍÆµ¡´ïÀìÌç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¯¤ò¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ëÌ´¤ä¶Ã¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¼êÂ4ÅÀ¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹Êý¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§¢©135-0016¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ2-4-2¡¡¿·µÜ¥Ó¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ya-man.co.jp/
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/yaman.official/
* (³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ØÈþÍÆ²ÈÅÅ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2020¡Ù2018-2019Ç¯¼ÂÀÓ¡¢¡ØÈþÍÆ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ»Ô¾ì¡¦´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2023-2024¡Ù2020-2022Ç¯¼ÂÀÓ¡¢Èþ´é´ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ー¥·¥§¥¢¤È¤·¤Æ
¢¨È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£