¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡ÛÌð¿áÆà»Ò¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¹â¹»À¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー´õ¶õ¡¢TGC½éÅÐ¾ì¤Î»ûÅÄ¿´¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëU16¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óSora¤¬·èÄê¡ª

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション(以下、TGC)を企画/制作する株式会社W TOKYO(本社:東京都渋谷区、代表取締役:村上範義、コード番号:9159、東証グロース、以下:W TOKYO)は、大阪・関西万博の開幕直前となる2025年4月5日(土)に、大阪・関西万博会場内EXPO メッセ「WASSE」にて「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。

■豪華出演者追加決定!話題の高校生インフルエンサー希空やTGC初出演となる寺田心が登場!!

ゲストに、話題作への出演が続き俳優を中心にバラエティ番組等でも活躍する矢吹奈子、5人組ボーイズグループWILD BLUEとしての出演も決定している地元大阪府出身の人気俳優山下幸輝、小中学生を中心に絶大な人気を誇り“若者認知度100%”と称されている原宿系動画クリエーターしなこ、2025年3月1日(土)に開催した『マイナビ TGC 2025 S/S』でランウェイデビューを果たした高校生インフルエンサー希空の出演が決定しました。さらに、かつて大人顔負けのコメント力と丁寧な受け答えで天才子役として活躍し、今年で芸能活動15年となる俳優寺田心がTGC初登場!そして、フリースタイルフットボール U16でチャンピオンに輝いた経歴を持つフリースタイルフットボール選手Soraの出演も決定しました。バラエティ豊かな出演者のランウェイにご注目ください!

【ゲスト】(左から)しなこ、Sora、寺田心希空、矢吹奈子、山下幸輝 ※全て50音順

■開幕直前!パビリオンや催事の魅力を発信するEXPO 2025 STAGE決定!

2025年4月13日(日)から開催される大阪・関西万博の若年層に向けて、「大阪・関西万博 PR ブロンズパートナー」として、認知拡大・機運醸成・来場意欲喚起に取り組むTGC。一昨年3月のマイナビ TGC 2023 S/S でのスペシャルステージの実施を⽪切りに、北九州・山梨・静岡・和歌山・熊本・愛媛とTGC開催地をミャクミャクと豪華出演者と共にまわり、大阪・関西万博の機運情勢に取り組んでいます。

マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025のステージでは、開幕直前の大阪・関西万博のパビリオンや催事の魅力を発信するEXPO 2025 STAGEを実施します。当時の日本のファッションに大きな変化を与え、最先端ファッションの象徴として注目を集めたことでも知られる1970 年の大阪万博。大阪・関西万博のパビリオンのアテンダントユニフォームにフィーチャーし、ファッションの祭典であるTGCでは「EXPO 2025 Pavilion FASHION SHOW」と題し、大阪・関西万博だからできるファッションショーを披露します。また、ロボットなどの最先端技術や世界各地の文化、建築を楽しむことができるパビリオンに加え、会期中の大阪・関西万博では、ドキドキ・ワクワクする楽しさや、学び、気づきを感じる多種多様なイベントが行われます。そこでTGCは、会期中に開催されるイベントの中から、大阪・関西万博で見ることができる日本の伝統芸能・祭にフィーチャー。「EXPO 2025 MATSURI SPECIAL STAGE」と題し、石見神楽やどまつり、太鼓など、大阪・関西万博で見ることができる日本の伝統芸能を紹介します。大阪・関西万博ならではのステージにご注目ください!

■5自治体との共創によるTGC地方創生プロジェクトステージに、甲府市、豊田市、一宮市、蒲郡市、鯖江市が参画!

TGCは、2015年より各地域の魅力や産業をコンテンツ化し全国に向けて発信するとともに、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGC ならではの地方創生という理念のもと「TGC地方創生プロジェクト」を展開しています。「TGC地方創生プロジェクト」始動から10年、全国各地の様々な自治体の皆様と歩みを進めてきた「TGC地方創生プロジェクト」に参加する5自治体との共創ステージとして、自治体が推進し描く未来社会をテーマとした「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」と、地域が大切に守ってきた伝統工芸や産業をテーマとした「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONAL SUPPORTER」の2ステージを実施します。

「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」に参画するのは、日本が世界に誇る「宝石のまち」として知られ、水素バーナーでの金属加工と宝石の端材で装飾した環境に優しい「サステナブルジュエリー」という新たな試みにチャレンジしている甲府市と、2019年にゼロカーボンシティ宣言をし、官民連携によるステークホルダーとの「つながり」を大切に、2050年カーボンニュートラルを目指す豊田市です。

「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONAL SUPPORTER」に参画するのは、イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並んで世界三大毛織物産地の一つとして、世界からも高い評価を受ける尾州産地のある一宮市と、三河木綿を中心とした「繊維のまち」として知られ、製品化していくほぼ全ての工程を産地で完結させることができる蒲郡市と、日本唯一の眼鏡産地として眼鏡フレーム国内生産シェア約90%を誇る「めがねのまちさばえ」として知られ、2025年に眼鏡産業生誕120周年を迎える鯖江市です。

「TGC地方創生プロジェクト」ステージを通して、TGCが自治体と共に取り組んでいる地域の魅力発信や未来に向けた取り組みを伝えていきます。

W TOKYO/TGC地方創生プロジェクトとして自治体と共創してきた各地域のシティプロモーションの実績

■ABEMAで無料生中継!さらに、TGC公式TikTok・X・YouTubeにて再ライブ配信も!

ABEMAでの全編無料生中継、さらに、TGC公式TikTok・X・YouTubeでの再ライブ配信(30分ディレイ)が決定しました!マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025の熱狂を、リアル会場だけでなく全国、そして世界へお届けします!

<生中継>

放送日時:2025年4月5日(土)12:45~16:30(予定)

※再放送/アーカイブはございません

配信先:ABEMA SPECIAL 3 チャンネル

視聴URL:https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/8fuBUq3Ap3bCZd

<再ライブ配信>

放送日時:2025年4月5日(土)13:15~17:00(予定)

※生中継から30分ディレイ ※再放送/アーカイブはございません

配信先:

TGC公式TikTokアカウント(https://www.tiktok.com/@tgc__official)

TGC公式Xアカウント(https://twitter.com/TGCnews)

TGC公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

【マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025】

全てリリース配信時の情報となります。今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。

イベント名称:マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025

開催日時:2025年4月5日(土)開場12:00 開演13:00 終演16:30(予定)

会場:EXPO メッセ「WASSE」(大阪府大阪市此花区)

公式サイト:https://tgc.girlswalker.com/expo2025/

チケット:招待制

【お申し込み第1弾】【お申し込み第2弾】【お申し込み第3弾】終了

【チケットに関する問い合わせ先】

東京ガールズコレクション実行委員会 MAIL:info_tgc@sgw.st

配信:

<生配信>

放送日時:2025年4月5日(土)12:45~16:30(予定) ※再放送(アーカイブ)はございません。

配信先:ABEMA SPECIAL 3 チャンネル(https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/8fuBUq3Ap3bCZd)

<再ライブ配信>放送日時:

2025年4月5日(土)13:15~17:00(予定) ※生配信から30分ディレイ

配信先:TGC公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

TGC公式Xアカウント(@TGCnews)、TGC公式TikTokアカウント(@TGC__official)

ゲスト:WEESA(PSYCHIC FEVER)、池田美優、入江美沙希、香川沙耶、加藤栞、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、くれいじーまぐねっと、雑賀サクラ、しなこ、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、Sora、平祐奈、鶴嶋乃愛、寺田心、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、なっちー、希空、ブリッジマン遊七、本田紗来、MINAMI、宮迫翠月、村重杏奈、村瀬紗英、矢吹奈子、山下幸輝、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ 他 ※50音順

モデル:涼那、村上なずな、メリサ 他 ※50音順

アーティスト:PSYCHIC FEVER、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

オープニングアクト:Toua 他

MC:ウエンツ瑛士、宇垣美里

コンテンツ:ファッションショー、アーティストライブ、スポンサーステージ 他

主催:東京ガールズコレクション実行委員会

共催:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

SPECIAL PARTNER:株式会社マイナビ

PARTNER:株式会社シャンソン化粧品、株式会社yutori

REGIONAL SUPPORTER:一宮市、蒲郡市、甲府市、鯖江市、豊田市

協力:TGC teen実行委員会

公式メディア:girlswalker

演出:DRUMCAN

企画/制作:株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#マイナビTGC #EXPO2025 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV