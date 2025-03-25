PARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë»Ë¾å½é¤Î¥á¥í¥ó¥¢¥¤¥¹¡ª2¼ïÎà¤Î¥á¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥í¥ó¤Å¤¯¤·¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë ¥¶¡¦¥á¥í¥ó¡Ê1ËÜÆþ¤ê¡Ë¡×4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¤¬Æ±»þ¤Ë¤È¤í¤±¹ç¤¦¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ðー¥¢¥¤¥¹¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡¡¥¶¡¦¥á¥í¥ó¡Ê1ËÜÆþ¤ê¡Ë¡×¤ò4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤ò¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Ðー¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡2005Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ÈÆü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥á¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢½Õ²Æ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡×¤«¤é¤â¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡×»Ë¾å½é¤Î¥á¥í¥óÌ£¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡¡¥¶¡¦¥á¥í¥ó(1ËÜÆþ¤ê)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÀÄÆù¥á¥í¥ó²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥í¥ó¥¢¥¤¥¹¤È¡¢´Å¤¯¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÀÖÆù¥á¥í¥ó¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥í¥ó¤Å¤¯¤·¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¡¢¤«¤Ä¥¸¥åー¥·ー¤Ê2¼ï¤Î¥á¥í¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ë¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1247-ccec88dcb1f1cf49aff97559707bda64.pdf
£±¡¥ ¾¦ÉÊÆÃÄ¹
£±. ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÀÄÆù¥á¥í¥ó²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥í¥ó¥¢¥¤¥¹¤ò¡¢¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£². ¥á¥í¥ó¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Å¤¯¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÀÖÆù¥á¥í¥ó¥½ー¥¹¤ò¥¹¥ïー¥ë¾õ¡Ê¤¦¤º¤Þ¤¾õ¡Ë¤Ë½¼Å¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ ¾¦ÉÊ³µÍ×
£±.¾¦ÉÊÌ¾¡§PARM(¥Ñ¥ë¥à)¡¡¥¶¡¦¥á¥í¥ó¡Ê1ËÜÆþ¤ê¡Ë
£².¼ïÎàÊÌ¡¿Ì¾¾Î¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
£³.ÊñÁõ·ÁÂÖ¡§¥Ô¥íーÊñÁõ
£´.ÆâÍÆÎÌ¡§80ml
£µ.ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Í×ÎäÅà¡Ê-18¡î°Ê²¼¡Ë
£¶.¥¨¥Í¥ë¥®ー¡§1ËÜ¡Ê80ml¡ËÅö¤¿¤ê:179kcal
£·.¼çÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§20～40Âå¤ÎÊý
£¸.¼çÍ×Çä¾ì¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹
£¹.´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§170±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
£±£°.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ¶è¡§2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¦Á´¹ñ
£±£±.£Ê£Á£Î ¥³ー¥É¡§4902720 161817