¥ª¥à¥í¥ó¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ2025¡×¤ËÁªÄê
¥ª¥à¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO:¡¡ÄÔ±Ê½çÂÀ¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ2025¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÌÃÊÁ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ»»7ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜÌÃÊÁ¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥ª¥à¥í¥ó¤Î·Ð±ÄÁØ¤ÎD&I¿ä¿Ê¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¡¦¾ðÊó³«¼¨¤ËÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼¡´ü·Ð±Ä¸õÊä¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWomen Leaders Circle¡×¤äESGÉ¾²Á¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÌò°÷Êó½·À©ÅÙ¤¬¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×¥ì¥Ýー¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥à¥í¥ó¤Ï¡¢¿ÍºâÀïÎ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤¬¡¢¡È¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¾ï¤ËÁª¤Ó¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿ÍºâÀïÎ¬¤òÄ¹´ü»ëÅÀ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¿ä¿Ê¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¸þ¾å¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼¡´ü·Ð±Ä¸õÊä¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ûÇ¥Êó¹ð¡¦½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤Ø¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë´ÉÍý¿¦¼«¤é¤¬À©ÅÙÀâÌÀ¤ÈÍøÍÑ°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Î»ÅÁÈ²½¤äÁêÃÌÁë¸ý¤Ê¤É¤Î´Ä¶À°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤Î°é»ùµÙ²Ë/µÙ¶È¼èÆÀÆü¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¿¶Ñ2¥«·î°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¼èÆÀÎ¨¤Ï66%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥à¥í¥ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤¬¡¢¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·³èÌö¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿½÷À¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë°Õ¼±¡¦É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¡¢¸Ä¿Í¤È²ñ¼Ò¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤«¤éÁªÄê½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥ª¥à¥í¥óCHROÉÚÅÄ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×¤òÁªÄê¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾ÊWeb¡Ë
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
Åý¹ç¥ì¥Ýー¥È2024¡¡CHRO¥á¥Ã¥»ー¥¸
https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar24j/OMRON_Integrated_Report_2024_jp_25.pdf
¿Íºâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
https://www.omron.com/jp/ja/sustainability/social/talent-attraction/
½÷À³èÌö¿ä¿Ê
https://www.omron.com/jp/ja/recruit/woman-activity/
¥ª¥à¥í¥ó¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤Î°éµÙ¼èÆÀÆü¿ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³2¥«·î°Ê¾å¤Ë¡¡～²ñ¼Ò¤ÎÎ¾Î©¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¼èÆÀÎ¨¤â½é¤Î6³äÄ¶¤¨～¡Ê2024Ç¯10·î18Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
https://www.omron.com/jp/ja/news/2024/10/c1018.html
¡ã¥ª¥à¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡¡
¥ª¥à¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥ó¥·¥ó¥°¡õ¥³¥ó¥È¥íー¥ë+Think¡×µ»½Ñ¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢À©¸æµ¡´ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤ò¤Ä¤¦¤¸¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1933Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥ª¥à¥í¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÌó28000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤òÍÊ¤·¡¢130¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.omron.com/jp/ja/¡¡¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£