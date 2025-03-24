´ä¾Â»Ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡×¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¡ª
´ä¾Â»Ô¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡Ö´ä¾Â»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÊñ³çÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï´ä¾Â»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¸½ºßÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¿ô¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡×¤Ï¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Û
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2024Ç¯5·î¤«¤é¡Ö°ËÃ£¤ÊÌ¼¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¤ÆÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òºÏÇÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î21Æü¤«¤é¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡×¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÁÇºà¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡ÖµÜ¾ë¤ÎÁÇºà¥·¥êー¥º¡×¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯È¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤äÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅìËÌ¤ÎÁÇºà¥·¥êー¥º¡×¤Î1¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢À¸»º¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°¦¾ð¤ÎÎØ¤ò2ÇÜ¤Ë¤â3ÇÜ¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Ê¤¼¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¡©¡Û
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2024Ç¯3·îº¢¡£Á°¿È¤Î¥Áー¥à¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç³èÆ°Ãæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈÈï³²¤Ë¤è¤ê¹©¾ì¤¬¿»¿å¤·¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¡£
Î¾¼Ò¤È¤â¡¢ÃÏ¸µµÜ¾ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¡¢Î¾¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤ò¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÎØ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡Û
2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥»¥¤¥Û¥¯¥Ñー¥¯ÀÐ´¬¡ÊÀÐ´¬Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î»î¹ç¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÀè¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー»²²Ã¼Ô¡ä
¤Ë¤·¤¿©ÉÊ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÆÃÓÍÎ°ìÍÍ
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ ¾®µÜ»³ÊË±©Áª¼ê
´ä¾Â»ÔÄ¹ º´Æ£½ß°ì
¡Ú´ä¾Â»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ä¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥«¥ìー¤äÍøµ×¤Îµí¤¿¤ó¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¤Ê¤É£´£°£°ÉÊÌÜ°Ê¾å¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢22,707·ï¡¢6²¯199Ëü9,479±ß¤Î¤´´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´´óÉí¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´ä¾Â»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡§https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/gienkin/furusato-nozei/
´óÉí¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- Ê¡»ã¤Î½¼¼Â
¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¡¢·ò¹¯¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É
- ¶µ°é¤Î½¼¼Â
³Ø¹»¶µ°é¡¢À¸³¶³Ø½¬¡¢Ê¸²½¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É
- »º¶È¿¶¶½
ÇÀ¶È¡¢¾¦¶È¡¢¹©¶È¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É
- À¸³è´Ä¶¤ÎÀ°È÷
´Ä¶ÊÝÁ´¡¢±ÒÀ¸¡¢ËÉºÒ¡¢Æ»Ï©¤Ê¤É
- ¤Õ¤ë¤µ¤È¤Å¤¯¤êÁ´ÈÌ
½»¤ß¤è¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¤Ï¡Û
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¡¢WE¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¡¦ÅìËÌ¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¡¦Á´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´¶Æ°¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢Áª¼êÃ£¤ÎÇ®¤¤¥×¥ìーÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¡È¤Ò¤È¡É¤¬°é¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡§https://www.mynavisendai-ladies.jp/
¡Ú¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï¡Û
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¤ò¡Ø¥«¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥«¥ìー¤ä¥¹ー¥×¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¤Ê¤É¡¢Ìó120¼ïÎà¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿©ÉÊ¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¿å¤ä±ö¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¡¦µÜ¾ë¸©¤ÎÄ¾±ÄÅ¹£µÅ¹ÊÞ+¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¡§https://nishikiya-shop.com
¤Ë¤·¤¿©ÉÊ¡§https://www.nishiki-shokuhin.jp
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢©989-2480¡¡µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ôºù°ìÃúÌÜ6ÈÖ20¹æ
´ä¾Â»ÔÀ¯ºöÉô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀ¯ºö²Ý¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç·¸¡ÊÃ´Åö¡§·§Ã«¡Ë
TEL¡§0223-23-0386