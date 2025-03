¥Ùー¥ê¥ó¥¬ー¥¤¥ó¥²¥ë¥Ï¥¤¥à¡¢Veeva ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤òÆ³Æþ¤·¡Ö¥ï¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×Î©¤Á¾å¤²¡Ã¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¡¦Ìô»ö¡¦ÉÊ¼Á¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Çー¥¿¤È¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹ç¡¢Î×¾²³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥

Veeva Japan 株式会社

Veeva Systems(https://www.veeva.com/) 【NYSE:VEEV】(本社:米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社:東京都渋谷区、日本法人代表取締役:Jonathan Wade Faddis、以下、 Veeva )は、ベーリンガーインゲルハイム(https://www.boehringer-ingelheim.com/)が、 Veeva Development Cloud(https://www.veeva.com/jp/products/development-cloud/) の導入成功により、自社の創薬基盤「ワン・メディスン・プラットフォーム 」を立ち上げたと発表しました。(本リリースは、 Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/boehringer-ingelheim-partners-with-veeva-to-launch-one-medicine-platform/)からお読みいただけます。)

両社は 2022 年 3 月にワン・メディスンの提携を発表(https://www.boehringer-ingelheim.com/media-stories/press-releases/collaboration-boehringer-ingelheim-veeva-technology)しました。Veeva の統合プラットフォームは、クリニカル、薬事、品質にまたがるデータとプロセスを統合し、ベーリンガーの臨床開発の効率化に貢献します。ワン・メディスン・プラットフォームにより、ベーリンガーは、各機能間のデータをシームレスに接続し、臨床試験の効率化と研究機関との連携を最適化し、現在、治療が困難な疾患を治療する新薬の提供を加速することができます。

「ベーリンガーは Veeva とともに臨床試験へのアプローチを進化させ、世界中の患者さんに革新的で人生を一変させる治療法を迅速に提供するという約束を果たしています」とベーリンガーインゲルハイムのラーニング、プロセス、デジタル化責任者 Oliver Fink 氏は述べています。「Veeva Development Cloud は、ベーリンガーのワン・メディスン・プラットフォームに技術基盤を提供し、当社のチームがより迅速かつ効率的に、そしてコンプライアンスに準拠しながら研究を設計し、実行できる柔軟性を提供します。」

「クリニカル、薬事、品質を Veeva Development Cloud で接続することで、ベーリンガーはデータを統合し、チーム間のサイロを解消して医薬品の開発と承認を加速します」と Veeva Development Cloud のシニアバイスプレジデントである Rik van Mol は述べています。「データとテクノロジーの活用を推進して臨床試験を近代化し、患者のアウトカムを改善するという、Veeva とベーリンガーの共通の使命を実現するための画期的な出来事です。」

Veeva Development Cloud は、臨床開発のためのテクノロジー基盤であり、クリニカル、品質、薬事、安全性のアプリケーションを統合して、エンドツーエンドのビジネスプロセスを簡素化し、卓越したプロセスを実現します。

【ベーリンガーインゲルハイムについて】

ベーリンガーインゲルハイムは、人間とアニマルヘルスの両方で活動しているバイオ医薬品会社です。研究開発における業界トップクラスの投資企業として、当社は医療ニーズが満たされていない分野における革新的な治療法の開発に注力しています。1885 年の設立以来独立を保っているベーリンガーは、長期的な視点を持ち、価値連鎖全体に持続可能性を組み込んでいます。53,500 人を超える従業員が 130 を超える市場にサービスを提供し、より健康的で持続可能かつ公平な未来を築いています。詳細については、以下をご覧ください。 https://www.boehringer-ingelheim.com/

【Veeva Systems 社について】

Veeva Systems 社はライフサイエンス業界に特化したクラウドソフトを提供するグローバルリーディングカンパニーです。世界最大規模の製薬企業から、バイオ創薬の新興企業まで約 1400 の顧客に対し、製薬の開発からコマーシャル領域まで一気通貫で様々なサービスを提供しています。また、上場企業で初めてのパブリック・ベネフィット・コーポレーション企業として、お客様や従業員、提携企業、株主、サービス提供業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つ責務を負っています。詳しくは、www.veeva.com/jp/をご覧ください。

