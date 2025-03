¥À¥ó¥¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖGANMI¡×¡¢3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ½¸¡ÖCHOREOMUSIC COMPILATION 03¡×¤òÈ¯Çä¡£¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÜDVD¡ÜCD¤Î¹ë²Ú¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª

The Orchard Japan

国内外数々のアーティストの振付を手掛けつつ、“ダンスアーティスト“として自身でも楽曲をリリースし続けている「GANMI(ガンミ)」が、2025年3月26日に自身3作目となる作品集「CHOREOMUSIC COMPILATION 03」を発売。今回の作品集は、「w-inds.」とのコラボレーション最新曲「MIRROR」を含む全5曲をCDに収録。またDVDには、昨年GANMI結成9年記念日に開催し、チケットが完売となった「GANMI 9祭 ~GANMI 9th Anniversary Live~」ライブ映像を収録。そしてフォトブックは全カット撮りおろし60ページ、これまで以上にボリュームある内容となっている。また3月26日(東京)、27日(大阪)には発売記念イベントの開催が決定している。

▼GANMI(Sota)からのメッセージ

この度は「CHOREOMUSIC COMPILATION 03」略してコレコンを発売させて頂きました。3作目となるこのコレコン。様々な方々の協力で作れること、手に取って頂けること、当たり前じゃない。けれど3作目も、またこうしてコレコンを世にお届けできること大変嬉しく思います。ダンスアーティストGANMIが作る音楽とメッセージを、今までにも増して研ぎ澄まし制作してまいりました。ダンスの表現はもちろんのこと、GANMIが伝えるまっすぐでポジティブなメッセージをメンバーで話し合い作品に落とし込みました。あなたの応援しているGANMIがとても素敵な存在であれるよう、日々精進していきます。改めまして、制作に携わってくださった全ての皆様、そしてこれを見ているあなたにメンバーを代表してSotaが感謝申し上げます。

「ありがとうございます。」

是非この作品集を手に取ってみてください。

▼作品集情報

タイトル「CHOREOMUSIC COMPILATION 03」

※読み方:コレオミュージックコンピレーションゼロスリー

2025年3月26日(水)より全国にて販売( https://lnk.to/ganmi_03 )

【CD】

01. AGE / GANMI feat. Aile The Shota, eill

02. KILIN / GANMI

03. BEST COMPLEX / GANMI feat. RhymeTube, Akusa

04. LOOK AT ME / GANMI feat. ZIN

05. MIRROR / GANMI feat. w-inds.

【DVD】

「GANMI 9祭 ~GANMI 9th Anniversary Live~」ライブ映像

【フォトブック】

60ページ、全カット撮りおろし

▼作品集・発売記念イベント日程

3月26日(水)会場:タワーレコード渋谷店

3月27日(木)会場:タワーレコード梅田NU茶屋町店

※詳細はこちら:https://ganmiofficial.com/s/n154/news/detail/news_00119?ima=3912

▼ライブ情報

●GANMI presents「舞踏会」

【GANMI vs WATWING】

日程:2025年5月3日(土)会場:ヒューリックホール東京

【GANMI vs KID PHENOMENON】

日程:2025年5月4日(日)会場:ヒューリックホール東京

※詳細はこちら:https://ganmiofficial.com/ticket_butoukai2025/

●GANMI 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR「MIRROR」

【福岡】日程:2025年11月07日(金)会場:DRUM Be-1

【大阪】日程:2025年11月09日(日)会場:梅田BANGBOO

【宮城】日程:2025年11月11日(火)会場:仙台darwin

【愛知】日程:2025年11月14日(金)会場:THE BOTTOM LINE

【東京】日程:2025年11月16日(日)会場:Zepp DiverCity (Tokyo)

※詳細はこちら:https://ganmiofficial.com/s/n154/live/live_00045

▼GANMIプロフィール

2015年に結成された11人組のダンスアーティスト。2016年にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたダンスの世界大会「VIBE DANCE COMPETITION XXI」での日本チーム初の優勝を皮切りに、ライブ活動をスタートさせる。2019年には全国47都道府県で無料ライブを計画、実施し成功を収める。また、「CHOREOMUSIC」と呼ばれる、ダンサーが主体となって、アーティストとコラボレーションして楽曲を作り上げていく新たなスタイルを確立させ、楽曲を発表している。現在、アーティストの振付・ライブ演出、TVやCM出演、バックダンスと多岐にわたって活動の幅を広げている。2021年BTS「Butter」の振付制作に参加し、国内外アーティスト(TOMORROW X TOGETHER、NCT U、Nissy、LiSA、SixTONES、Travis Japan、AKB48、櫻坂46 等々)の振付を多数手がけており、今最も注目されるダンスアーティストとなる。

▼GANMI関連リンク

HP:https://ganmiofficial.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@GANMIOFFICIAL

X:https://twitter.com/ganmi_official

Instagram:https://www.instagram.com/ganmi_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@ganmi_official

▼GANMI代表作品(CHOREOMUSIC)

MIRROR:https://youtu.be/98r9Zw1wx_8

木綿のハンカチーフ:https://youtu.be/lu9udHLnvLA?si=L1h8d4mCIPihN4qO

M.L.N.D:https://www.youtube.com/watch?v=pQZz7sJm5_o

青春は水びたし:https://www.youtube.com/watch?v=Rw_Z51xKZUg

シックマン:https://youtu.be/WpQgErzGFfs

FOLLOW US:https://www.youtube.com/watch?v=l4HwLTBBkvM

ALL EYES:https://youtu.be/DYH1clAUqn4