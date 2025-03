百年留学生記念館株式会社

百年留学生記念館は、交流会を通じて地方創生と国際交流の取り組みを強化し、地域の活性化を推進しています。地域の未来を担う若者たちがグローバルな視野を持ち、地方と世界を繋ぎながら、持続可能な発展に貢献できるよう、高度人材の外国人留学生を支援し続けます。

本館の紹介

明治維新から20世紀初頭、日本を訪れた留学生たちは、新しい知識と技術を学び、祖国の近代化に大きな貢献を果たしました。百年留学生記念館は、そんな留学生たちの挑戦と成功の物語を、貴重な資料と共に紹介しており、新たな知識を追い求めた若者たちの物語を未来へ紡ぐ文化交流施設です。ここでは歴史を学ぶだけでなく、異なる文化や価値観が交わる場として、新たな挑戦を促す拠点となることを目指しています。

交流と共生の架け橋となることを目指して

百年留学生記念館は、歴史の保存や展示にとどまらず、現代の若者たちが異文化交流を通じて挑戦する場を提供することを目指しています。館内では、若者同士や留学生との対話を促進する交流イベントや、閉館後の特別講義「100-YEAR ACADEMY」など、未来に向けた多様な取り組みを展開予定です。起業をはじめ、若者たちの様々な挑戦のきっかけや後押しをする場として、希望と思考の拠点となることを目指す当館のこれからの活動に、ぜひご期待ください。

お知らせ

本日2025年3月25日(火)、今月の開館に合わせて、外国人留学生を応援するテーマソング「I’ll be there」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートしました。「百年留学生記念館」と歌手 大蟠桃子 氏によるコラボレーション作品です。

本楽曲の歌手は大蟠桃子氏、作詞・作曲・編曲はDJ・音楽プロデューサーのJessy氏が手がけました。二人とも海外留学の経験があり、それぞれの留学時の体験を基に、この曲に深い想いを込めています。

今後、さまざまなイベント、ライブ、学園祭を通じて本楽曲の認知を広げ、外国人留学生に寄り添いながら、彼らがより楽しい留学生活を送れることを願っています。

百年留学生記念館 音楽配信ページ

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=967433

楽曲「I’ll be there」配信ページ

https://linkco.re/Zby8Yrxr

「I’ll be there」歌詞 (作詞作曲/Jessy)

強く踏み込んだ 憧れの街

理想とは違う 目の前の現実

焦る気持ちばかり

行く先壁だらけだね

1秒でも早く 近づきたい

あの日夢に描いた 自分の姿に

小さな迷い重ね

少しずつ強くなるかな

夕焼けに染まる胸

君も見ているかな

握り締めた夢を照らし

顔を上げて明日を歩くよ

I’ll be with you

どんな時でも

真っ直ぐ前へ進みたい

あの飛行機雲のよう

I’ll be with you

忘れないでね

いつか起きる奇跡を

その手で掴むまで

鏡に映る自分の姿

目をそらすようにそっと俯いた

変わらないもどかしさ

痛いほど感じてるのに

改札越えれば新しい世界

漫画のようにうまくは生きられないけど

たまには現実逃避

七転び八起きでもいい

雨上がり照らす陽が

優しく微笑むよ

ほどけた靴紐結び

顔を上げて明日を歩くよ

I’ll be with you

どんな時でも

間違いなんて何もない

全てが今日を作るから

I’ll be with you

忘れないでね

いつか起きる奇跡を

その手で掴むまで

上手くいかないこと

数え切れないよね

振り返ると夢の足跡

胸を張って歩いて

I’ll be with you

どんな時でも

真っ直ぐ前へ進みたい

あの飛行機雲のよう

I’ll be with you

忘れないでね

いつか起きる奇跡を

その手で掴むまで

いつか起きる奇跡を

その手で掴むまで

大幡桃子氏プロフィール

らんらん - 動画クリエイター / 歌手

日中ハーフ。4歳からピアノを習い始め、小学校時代には合唱部のリードボーカルを担当。幼少期に中国へ留学し、中学時代に日本へ帰国。

2018年、上智大学英文学科に入学。在学中に複数な言語で歌う「歌ってみた」動画をSNSに投稿し、中国で大きな人気を博した。現在、総計800万人以上のフォロワーを誇る動画クリエイターとして中国で活躍している。

2022年には歌番組「中国好声音」に出演後、楽曲「天気予報」をリリース。ジャズ風の編曲と独特な歌声で大きな反響を呼び、人気を集めた。

昨年度からはTikTokやInstagramに「歌ってみた」動画を投稿し、独自の撮影スタイルが注目を浴び、約1年で55万人のフォロワーを獲得。

今後は日中を拠点に活動し、歌手、動画クリエイターとしての活動に加え、様々な分野で新たな可能性を広げ、より多くの挑戦をしていきたいと考えている。

(https://www.instagram.com/sweendyran_824/)

Jessy氏プロフィール

DJ・音楽プロデューサー

3歳からピアノを、12歳からドラムを演奏。高校卒業後ロサンゼルスへ移り、現地で音楽・モデル活動を行い、現在はDJ・音楽プロデューサーとして東京を中心に活動中。2023年のDJ北米ツアーではNYで最も人気があるナイトクラブ Marquee New Yorkの20周年イベントに唯一の日本人DJとしてゲスト出演。大きな反響を呼び2024年もNYに呼ばれゲスト出演。

オリジナルソング「Hero」はiTunes Storeダンストップソングでベルギー38位・日本41位にランクイン。その他、Netflixオリジナル作品の音楽プロデュース等も行う。

(https://www.instagram.com/jessys_jessy/)

百年留学生記念館 情報

・開館時間:10時~18時

・住所:160-0023 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランド B1F

東京メトロ丸の内線『西新宿駅』より3分

都営大江戸線『都庁前駅』より徒歩約8分 『新宿西口駅』より徒歩約10分

JR新宿駅から西口改札口より徒歩約10分

・電話:03-6304-5220

・お問い合わせ先:info@100m.jp

・Webサイト: https://100m.jp/