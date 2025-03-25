¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤âÎäÅà¤Î»þÂå¡ª ¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤È ¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥ÈÅìµþ 2025¡Ù¤Ë¶¦Æ±½ÐÅ¸
¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÎ ¶À¹ñ¡Ë¤Ï¡¢ÎäÅà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ê¤É¥Ú¥Ã¥È¥¦¥§¥ë¥Óー¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPETOKOTO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝÂÙ²ð¡Ë¤È¡¢4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ú¥Ã¥È¸«ËÜ»Ô¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥ÈÅìµþ2025¡×¤Ë¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¡£¥»¥«¥ó¥ÉÎäÅà¸Ë¤ÈÎäÅà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Î¿©Ê¸²½¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¼êºî¤ê¤Ï°¦¤À¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥ÉÎäÅà¸Ë¤ä¾²¿¡¤ÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³²ñ¤È¡¢¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤ÎÌµÎÁ»î¿©¡¦ÈÎÇä²ñ¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤ä¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥ÈÅìµþ2025¤È¤Ï
¡¡¡Ö¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2011Ç¯¤«¤éÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ú¥Ã¥È»º¶È¸«ËÜ»Ô·ó¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´8¥Ûー¥ë¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é950¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤¬½¸·ë¡£85,000Ì¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè14²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥ÈÅìµþ
ÆüÄø¡§2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì1～8¥Ûー¥ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4¥Ûー¥ë B032
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://interpets.jp/public/
¢¨4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¾¦ÃÌ¸ÂÄêÆü¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¡¦³ØÀ¸¡¦18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¡¦¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¡ß ¥Ú¥È¥³¥È¥³¥é¥Ü¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ
½ÐÅ¸¥³¥é¥Ü¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤äÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¸¤¤È»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÅ¸¼¨²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥Ï¥¤¥¢ー¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³²ñ¡õ¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥ºÌµÎÁ»î¿©¡¦ÈÎÇä²ñ
¡¡¡¦¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¡§¥»¥«¥ó¥ÉÎäÅà¸Ë¡ÊJF-NUF168B¡¢JF-UF15B¡¢JF-UFS11A¡Ë¤äÃå¤»ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¥¹
¡¡¡¡¥ê¥à¤ÊÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÊJR-SX21A¡Öfreemo¡×¡Ë¡¢±ø¤ì¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¿å¿¡¤¤¹¤ëµÛ°ú¼°¾²¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡ÊJ
¡¡¡¡C-M1A¡ÖMIZUKI¡×¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºÌ¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥Ú¥È¥³¥È¡§¡ÖÃæ¿È¤â²áÄø¤â¸«¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ëÎäÅà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡¡¡¡¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤ÎÌµÎÁ»î¿©²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿2Ç¯´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¾ï²¹¥¦¥§¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤ä¥Õ¥êー¥º¥É
¡¡¡¡¥é¥¤¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë Å¸¼¨À½ÉÊ°ìÎã
º¸¾å¡§168L Á°³«¤¼°ÎäÅà¸Ë¡¡º¸²¼¡§¾²¿¡¤¼°ÁÝ½üµ¡¡¡Ãæ±û¡§107L Á°³«¤¼°ÎäÅà¸Ë¡¡±¦¾å¡§5.5 ¹ç¿æ¤¥Þ¥¤¥³¥ó¥¸¥ãー¿æÈÓ´ï ¡¡±¦²¼¡§208L ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë
¡¡▶ ¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.haier.com/jp/
¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º
2. °¦¸¤¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°
¡¡¡¦¼ÂºÝ¤Ë°¦¸¤¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ë¤Î¤«¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¤Î¿æÈÓ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤Î
¡¡¡¡¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥åー¤òÄ´Íý¡£¥»¥«¥ó¥ÉÎäÅà¸Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨³«ºÅ»þ´Ö¡§4/4～4/6¡¡11:00-11:30¡¢13:00-13:30¡¢15:00-15:30
3. Íè¾ì¼Ô¤¯¤¸°ú¤´ë²è
¡¡¡¦¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿Êý¡¢ËèÆüÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë
¡¡¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ëÀ½ÉÊ¤ä¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨¤¯¤¸°ú¤¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê°ìÈÌ¥Çー³ÆÆü¤È¤â¤ËÆ±¤¸¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
4¡¥µÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹
¡¡¡¦¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¤ÎµðÂç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£°¦¸¤¤Î´é¤ò¥Ï¥á¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç
¡¡¡¡¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥ÊÝ¸î¸¤ÇÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨
¡¡¡¦¥Ú¥È¥³¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊÝ¸î¸¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¤ª·ë¤Ó¡ÊOMUSUBI¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê
¡¡¡¡¤«¤Ê¤«¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¸¤Ç¤¿¤Á¤¬Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Öー¥¹¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤Ë
¡¡¡¡Æþ¤ê¤ÎÊÝ¸î¸¤Ç¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6¡¥¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤¬¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä
¡¡¡¦¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç°õºþ¤·´Ì¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖÆÃÊÌ¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¤ªÅÏ¤·
¡¡¡¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎµÇ°¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¡¡²Á³Ê¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò³ô¼°²ñ¼ÒPETOKOTO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¡¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ°¦¤»¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ¿¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉ¤°ìÉ¤¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒPETOKOTO¡¡¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23-3¼ÄÅÄ¥Ó¥ë3³¬¡¡¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âçµ×ÊÝÂÙ²ð
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://corp.petokoto.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¡¦ÊÝ¸î¸¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖOMUSUBI¡Ê¤ª·ë¤Ó¡Ë¡×
¡¦¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡×
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¡×
¡¦ÊÝ¸î¸¤Ç¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¥«ー¥É¡×
¡¦ÊÝ¸î¸¤Ç¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×
¡¦»ô¤¤¼ç¤ÎËü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¼é¤ëÊÝ¸±¡Ö¤ß¤é¤¤¤ÎÌóÂ«¡×
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñ»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë Haier¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2002 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï AQUA¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¡¢À¤³¦¸þ¤±À½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥¢¥¸¥¢ R&D ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×ÆüËÜÃÏ°è¡ÊHP¡§https://haier.co.jp/¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë Haier ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤¯¤é¤·¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡È¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë 0120-865-812
¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦PHS¤«¤é¤Ï ¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë 0570-020-812¡ÊÍÎÁ¡Ë¡Ë[¼õÉÕ»þ´Ö9:00-18:30 Ç¯ÃæÌµµÙ]