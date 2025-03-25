Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ASEAN³Æ¹ñ¤ÎÇÀ¶È¡¦´Ä¶­¡¦·ÐºÑ´ØÏ¢¾ÊÄ£¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìó100Ì¾°Ê¾å¤ÎÀ¯ºöÃ´Åö¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆüËÜ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー´ë¶È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ

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https://reliefweb.int/report/bangladesh/enabling-policies-circular-economy-and-climate-change-mitigation-rice-production-southeast-asia
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https://foodforwardndcs.panda.org/food-production/reducing-emissions-from-rice-cultivation/
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