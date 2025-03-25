Classiq¡¢½»Í§¾¦»ö¤È¤ß¤º¤ÛÂè°ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Øµ»½ÑÄó¶¡-ÎÌ»Ò²óÏ©¤òºÇÂç95%°µ½Ì¤Ç¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÎÌ»Ò³èÍÑ¤ò²ÃÂ®

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(1) K. Miyamoto & K. Shiohara, ¡ÈReduction of qubits in a quantum algorithm for Monte Carlo simulation by a pseudo-random-number generator¡É Phys. Rev. A 102, 022424 (2020).
(2) ÎÌ»Ò¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊQMCI¡Ë¡§¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¡£³ÎÎ¨Ê¬ÉÛ¤ÎÀÑÊ¬¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ä¶âÍ»¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾Íè¤Î¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¼ýÂ«Â®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(3) https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.102.022424(https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.102.022424)
(4) À¸À®¤·¤¿ÎÌ»Ò²óÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ç¤Î·×»»¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢½¾Íè¥Äー¥ë¤ÇÀ¸À®¤·¤¿ÎÌ»Ò²óÏ©¤Î·×»»·ë²Ì¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
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