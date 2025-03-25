¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤¬NVIDIA¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤¦AI/ML¥Ùー¥¹¤Î¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢NVIDIA¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¶îÆ°·¿¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤ÎMWC 2025¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¤Î¤´¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤È¹âÃé¼ÂÅÙ¤Ê¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢5G-Advanced¤ª¤è¤Ó6G¸þ¤±¤Î¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤ò¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
NVIDIA¼Ò¤È¤È¤â¤ËMWC Barcelona¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿AI/ML¥Ùー¥¹¤Î¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤ÏAI¶îÆ°·¿ÌµÀþÄÌ¿®¤Î¸¦µæ¤Î¼ÍÄø¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤ÎÀß·×¤È¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤ÎMWC 2025¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤¿¤áNVIDIA¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¡Êproof-of-concept¡§PoC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤È¹âÃé¼ÂÅÙ¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÅÁÈÂ¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç5G-Advanced¤ª¤è¤Ó6G¸þ¤±¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤ò¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤ë·øÏ´¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢AI¶îÆ°¤Ë¤è¤ëÌµÀþ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡¦±¿ÍÑ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢¼¡À¤Âå¥ì¥·ー¥Ð¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¹â³ÎÅÙ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤òÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤ÈNVIDIA¼Ò¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMWC¤Ç¤â¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¶¦Æ±¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°²óÀþ¾ã³²¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥ì¥¹ÄÌ¿®¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¤Þ¤Ç¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëAI/ML¤òÂ¾¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥ó¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎGPU¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥é¥êNVIDIA Sionna¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥¤¥È¥ìー¥¹¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊRFÅÁÈÂ¾ò·ï¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤ÎR&S SMW200A¥Ù¥¯¥È¥ë¿®¹æÈ¯À¸´ï¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¡¢ÊÌÅÓ¡¢¹â²Á¤ÊRF¥Õ¥§ー¥¸¥ó¥°ÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê¼ÂÀ¤³¦¤ÎÌµÀþ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¥¨¥ß¥å¥ìー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¹¥È¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ AI/ML¥Ùー¥¹¤Î¥ì¥·ー¥Ð¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¥Æ¥¹¥È¤È¸¡¾Ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥ó¤È¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¤¬¼Â´Ä¶¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÅÔ»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Â¬Äê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¹»Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀºÌ©¤ÊÂ¬ÄêÃÍ¤òNVIDIA Sionna¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Êª¼ÁÁê¸ßºîÍÑ¤ÈÅÅ¼§ÇÈÅÁÈÂ¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ë¥ì¥¤¥È¥ìー¥µー¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÀºåÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊªÍýÅª¤ÊRF´Ä¶¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹»Àµ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤äML¤ò³èÍÑ¤·¤¿CSI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¡³£³Ø½¬¥Ùー¥¹¤ÎÄÌ¿®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¹â³ÎÅÙ¤Ë¥Æ¥¹¥È¡¦¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ç¿®¹æÈ¯À¸´ï¤È¥Ñ¥ïー¥µ¥×¥é¥¤/¥Ñ¥ïー¥áー¥¿¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉû¼ÒÄ¹¤ÎGerald Tietscher¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎNVIDIA¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëAI/ML¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»ä¤É¤â¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ë¥åー¥é¥ë¡¦¥ì¥·ー¥Ð¤Ë¤è¤ë¸½À¤³¦¤ÎÄÌ¿®¾ã³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥ó¤È¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¶îÆ°¤Î¿®¹æ½èÍý¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
°ìÊý¡¢NVIDIA¼Ò¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹Soma Velayutham»á¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼ÒNVIDIA¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ò¥ì¥·ー¥Ð³«È¯¤ËÅý¹ç¤·¤¿¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ÂÁõÊýË¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¸úÎ¨¤È³×¿·À¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê6G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÆ»¤òÃå¼Â¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê6G¸¦µæ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»º¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢É¸½à²½µ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¤Î6GÌµÀþµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î3～6Æü¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ìFira Gran Via¤Ç³«ºÅ¤ÎMWC 2025¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î²è´üÅª¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤äNVIDIA¼Ò¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥Ûー¥ë5¡¦¾®´ÖÈÖ¹æ5A80¤Î¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥ÄÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£6G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤¿¤á¤ÎAI/ML¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.rohde-schwarz.com/_257029.html ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
www.rohde-schwarz.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
²¤½£¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡§Christian Mokry¡ÊÅÅÏÃ¡§+49 89 4129 13052¡¢email¡§press@rohde-schwarz.com¡Ë
ËÌÊÆ¡§Dominique Lutkus¡ÊÅÅÏÃ¡§+1 503 523-7951¡¢email¡§Dominique.Lutkus@rsa.rohde-schwarz.com¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Sze Ming Ng¡ÊÅÅÏÃ¡§+603 5569 0011¡¢email¡§press.apac@rohde-schwarz.com¡Ë
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢ÅÅ»Ò·×Â¬¡¢µ»½Ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³ÆÉôÌç¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ»Ø¸þ¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÂ³¤±µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·À½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»º¶È³¦¤äµ¬À©Åö¶É¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¼ç¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÆÈÎ©´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢2023/2024²ñ·×Ç¯ÅÙ¡ÊºòÇ¯7·î¤«¤éËÜÇ¯6·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤Ï29.3²¯¥æー¥í¤Î½ã¼ý±×¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ç¤ÏÌó14,400Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬Á´À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R&S(R)¤Ï¡¢Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢²èÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò´Þ¤á¡¢http://www.press.rohde-schwarz.com ¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-20-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀ¾¿·½É¥Ó¥ë27³¬
¢©160-0023
´ØÌî¡¡ ÉÒÀµ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: +81 3 5925 1270/1290
Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com/jp