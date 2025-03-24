ZENKIGEN¡¢AIÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦Ã£À®¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×Äó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒZENKIGEN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìîß· ÈæÆü¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖZENKIGEN¡×¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆSMART¡ÊSpecific¡§¶ñÂÎÅª¡¢Measurable¡§Â¬Äê²ÄÇ½¡¢Achievable¡§Ã£À®²ÄÇ½¡¢Relevant¡§´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¡¢Time-bound¡§´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¡Ë¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬³Î¼Â¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ã¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö²ñ¼Ò¤ÇÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¸Ä¿ÍÌÜÉ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡Êhttps://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=1183¡Ë¡¦ALL DIFFERENT³ô¼°²ñ¼Ò ´ÉÍý¿¦°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2023Ç¯¡¡ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉô²¼¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÊÔ¡Ë¡Êhttps://www.all-different.co.jp/lilab/research/research_91_231019.html¡Ë
¢£¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×(https://koredou.jp/)¤È¤Ï¡©
¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê»Ù±çµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¶ÈÌ³¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡§
¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º
AI¤¬¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶ñÂÎÀ¤ä¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¹©¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö500»þ´Ö¡ÊÅö¼Ò»î»»¡Ë¤Û¤Éºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê10¿Í¥Áー¥à¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¡¦¿ÊÄ½¤Î²Ä»ë²½¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êÃ£À®Î¨UP
ÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½¤ò¹ÔÆ°¥Ùー¥¹¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¢¤é¤æ¤ë¿¦¼ï¤ËÂÐ±þ
±Ä¶È¿¦¡¢»öÌ³¿¦¡¢µ»½Ñ¿¦¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë²è¡¢¹Êó¡¢¿Í»ö¤Ê¤É¡Ë¡¢ÄêÎÌ¡¦ÄêÀÌÜÉ¸¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¤ÇºÇÅ¬¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ª¤è¤ÓÃ£À®»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Áー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
ÌÜÉ¸¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¥Áー¥àÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢Áê¸ß¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¦Ê¸²½¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://koredou.jp/
¢£¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬OKR¡ÊObjectives and Key Results¡Ë¤äMBO¡ÊManagement by Objectives¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸´ÉÍý¼êË¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¿ÊÄ½´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò10Ê¬¤Ç²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ³Î¼Â¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»ÏÆü
2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍÅª»ñËÜ¤Î²Ä»ë²½¤È¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒZENKIGEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È´ë¶È¤¬Á´µ¡¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2017Ç¯10·î¤ËÁÏ¶È¡£AI¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÎÍÑDX¥µー¥Ó¥¹¡Öharutaka¡Ê¥Ï¥ë¥¿¥«¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£ºÎÍÑ¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¡¢700¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡¢Ìó1,000Ëü·ï¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤ÎÆ°²è¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÎÍÑ³Ø¡×¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿À¸ÍÂç³Ø ÉþÉô¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È´ËÜÅª¤Ê¿Í»öDX¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZENKIGEN¡Ê¥¼¥ó¥¥²¥ó¡Ëhttps://zenkigen.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìîß·ÈæÆü¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-1 ¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 21F
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ºÎÍÑDX¥µー¥Ó¥¹¡Öharutaka¡Ê¥Ï¥ë¥¿¥«¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Öinterview maker¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥áー¥«ー¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ì¥É¥¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¦¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë1on1¥µー¥Ó¥¹¡ÖENTAS¡Ê¥¨¥ó¥¿¥¹¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæµ¡´Ø¡ÖZENKIGEN Lab¡Ê¥¼¥ó¥¥²¥ó¥é¥Ü¡Ë¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Í»ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖZINZIEN¡Ê¥¸¥ó¥¸¥¨¥ó¡Ë¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖZEN Career Partners¡Ê¥¼¥ó¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ë¡×¤Î±¿±Ä