¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë £³·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦28¼þÇ¯ ¤Þ¤ë¤´¤È¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥Ð¥ê¥åー¥Ç¥¤¡×¤òÊüÁ÷
¡¡24»þ´Ö365ÆüÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÀîµÈ¹¨¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î1¥ö·î´Ö¡¢¡Ö¿´¤ª¤É¤ë¡¢½Õ¤¤¤ÁÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë28Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦28¼þÇ¯ ¤Þ¤ë¤´¤È¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥Ð¥ê¥åー¥Ç¥¤¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥Ð¥ê¥åー¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥Ð¥ê¥åー¡ÊSSV¡Ë¤È¤Ï¡¢ËèÆü¿¼Ìë0»þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤ÎÆü1ÈÖ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈÊü±Ç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢QR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¡¦¤´¾Ò²ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¤Ë¤è¤ë¤´ÃíÊ¸¤Îº®»¨¾ðÊó¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Òºß¸Ë¾õ¶·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÀÜµÒµÚ¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PCÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ò¤¬¤êÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êshopch.jp¡Ë
1996Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ3,208ËüÀ¤ÂÓ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡Ê2024Ç¯ 3 ·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò 24 »þ´Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ¤ä¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤â¼«¼Ò¤ÇÂÐ±þ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¿´¤ª¤É¤ë¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£