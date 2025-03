Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¡ÖWORLD HAPPINESS¡×¤è¤ê¹â¶¶¹¬¹¨¤¬»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡¢±ÇÁü¤Î½é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤¬·èÄê¡ª116P¤Î¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤­¡£

日本コロムビア株式会社

高橋幸宏がキュレーターを務め、都市型フェスとして長年愛された音楽フェス「WORLD HAPPINESS」だが、高橋幸宏の誕生日である6月6日に、「WORLD HAPPINESS」で披露した高橋幸宏のパフォーマンスを厳選したライブ音源&映像が初のパッケージ作品として発売されることが決定した。

本作には、高橋幸宏のソロ名義を筆頭に、Yellow Magic Orchestra、HASYMOの貴重なパフォーマンスや、高橋幸宏、小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・ゴンドウトモヒコ・LEO今井によるMETAFIVE、原田知世も参加するpupa、鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKS、他、高橋幸宏、小原礼、Dr.kyOn、佐橋佳幸、小山田圭吾、ゴンドウトモヒコを中心に豪華メンバーを向かえ特別に結成されたWH13 Special Band The おそ松くんズの貴重な映像や音源に加え、高橋幸宏がフェスへの思いを語るインタビュー映像も収録。また、ライブ、リハーサル、オフショットなど初公開となる貴重な写真がおさめられた116Pのブックレットも封入されるファン垂涎の超豪華盤となっている。

◆鈴木慶一コメント※全公演に出演

■WORLD HAPPINESSで高橋幸宏に感じたことや思い

2008年に高橋幸宏氏と信藤三雄さんで始めた、都市型フェス、

10年以上も続いたのは、幸宏氏の熱意、そこに音楽を集わせる魅力があったからだと思います。

■WORLD HAPIINESSに出演しての感想

なんと皆勤です。何らかのバンドやユニット、そしてゲストとして全回に参加出来たのは嬉しい限りです。昔からの友人や新しいミュージシャンの音楽を聴ける、自分の関わった音楽を聴いてもらえる、特に演奏してる時は、

観客の皆さんと、楽屋のミュージシャンたち両方に向けてという意識が芽生えました。こんな事は他にはない。

まさにBAND AIDを毎年開催してる感じでした。

■WORLD HAPIINESSの発売に関して

映像は毎年、放送などで観ましたが、こうやって約10年分、10回のフェスティバルを全部まとめて観ると日本のポップ…ミュージック史が浮かび上がります。

1970年頃に始まったと言える新しい音楽史が、21世紀のフェスに混ざり合って絶妙のコントラストを作り上げたのです。散り散りバラバラになったと思われたピースが新しい音楽との混合により、良質を作り出しました。高橋幸宏氏に感謝なのです。

◆リリース情報

高橋幸宏/「WORLD HAPPINESS」

発売日:2025年6月6日(金)

品番:COZB-2177-2181

価格:22,000円(税込)

仕様:CD4枚+BD+豪華ブックレット(116P)

特設HP: https://columbia.jp/worldhapiness/

収録内容:

【CD】

DISC1

1. Jargon -What’s pupa-/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

2. Unfixed Stars/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

3. At Dawn/pupa/(WORLD HAPPINESS 2008)

4. Tameiki/pupa/(WORLD HAPPINESS 2008)

5. Sunny Day Blue/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

6. Glass/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

7. Creaks/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

8. Anywhere/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2009)

9. dreaming pupa ~夢見る僕ら~/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

10. Changing Skies/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

11. Azalea ~五月の光・君のいない道~/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

12. Mr.Epigone/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

13. Meta/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

14. Looking for Words/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

15. Time to Go/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

16.The Old Friends Cottage/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

17. All That We Know/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

18. World In A Maze/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

19. Follow You Down/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/(WORLD HAPPINESS 2013)

pupa (高橋幸宏・原田知世・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ)

Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)<高橋幸宏 with 高桑圭・堀江博久・ゴンドウトモヒコ・LEO今井>

DISC2

1. Dohro Niwa/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

2. Ark Diamant/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

3. ちょっとツラインダ/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

4. Go and Go/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

5. No Way Out/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

6. Inevitable/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

7. Left Bank/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

8. Total Recall/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

9. 花いちもんめ/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

10. ラーメンたべたい/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

11. Tibetan Dance/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

12. Split Spirit/METAFIVE/ (WORLD HAPPINESS 2015)

13. Don't Move/METAFIVE/ WORLD HAPPINESS 2015)

14. Maisie's Avenue/METAFIVE/ WORLD HAPPINESS 2015)

THE BEATNIKS

(高橋幸宏・鈴木慶一 with 白根賢一・高桑圭・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ)

WH13 Special Band The おそ松くんズ

(高橋幸宏、小原礼、Dr.kyOn、佐橋佳幸、小山田圭吾、ゴンドウトモヒコ、鈴木茂、小坂忠、矢野顕子、奥田民生、大貫妙子、鈴木慶一、坂本龍一、細野晴臣、咲坂守(小林克也)、畠山桃内(伊武雅刀))

METAFIVE (高橋幸宏・小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・・ゴンドウトモヒコ・LEO今井)

DISC3

1. Tokyo Town Pages/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

2. Wonderful To Me/HASYMO/(WORLD HAPPINESS 2008)

3. War and Peace/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

4. Riot in Lagos/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

5. Hello Goodbye/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

6. Rescue/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

7. 1000 Knives/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

8. The City Of Light/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

9. Supreme Secret/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

10. Still Walking To The Beat/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

11. Firecracker/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

12. Lotus Love/Yellow Magic Orchestra/(WORLD HAPPINESS 2010)

13. Day Tripper/Yellow Magic Orchestra/(WORLD HAPPINESS 2010)

14. Ongaku/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2010)

15. Tibetan Dance/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2010)

HASYMO

(細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 高野寛・高田漣・ゴンドウトモヒコ)

Yellow Magic Orchestra

(細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 小山田圭吾・高田漣・ゴンドウトモヒコ)

CD 4

1. Fire Bird/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

2. Seoul Music/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

3. Taiso/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

4. Cue/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

5. Rydeen/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

6. Solid State Survivor/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

7. Absolute Ego Dance/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

8. Gradated Grey/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

9. La Femme Chinoise/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

10. Cosmic Surfin/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

11.Nice Age/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

12. Tong Poo/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

13. 開け心-磁性紀-/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

14 .Technopolis/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

Yellow Magic Orchestra (WORLD HAPPINESS 2011)

(細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with Christian Fennesz・小山田圭吾・ゴンドウトモヒコ)

Yellow Magic Orchestra (WORLD HAPPINESS 2012)

(細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 小山田圭吾・高田漣・ゴンドウトモヒコ)

【BD】

Pupa<高橋幸宏・原田知世・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ> Visual: 伊瀬聖子

01. At Dawn 02. Creaks

HASYMO<細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 高野寛・高田漣・ゴンドウトモヒコ> Visual: 伊瀬聖子

1.Tibetan Dance 2. Tokyo Town Pages 3. The City Of Light 4. Wonderful To Me

5. Supreme Secret 6. War and Peace 7. Riot in Lagos 8. RYDEEN 79/07 9. Cue

<WORLD HAPPINESS 2010>

pupa<高橋幸宏・原田知世・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ>Visual: 伊瀬聖子

dreaming pupa ~夢見る僕ら~ 2. Changing Skies 3. 3. Azalea ~五月の光・君のいない道~

4. Anywhere 5. Mr. Epigone 6. Meta

Yellow Magic Orchestra

<細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 小山田圭吾・高田漣・ゴンドウトモヒコ>

1. Lotus Love 2. Ongaku 3. Taiso 4. Behind The Mask 5. Firecracker

THE BEATNIKS

<高橋幸宏・鈴木慶一 with 白根賢一・高桑圭・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ>

1. No Way Out 2. ちょっとツラインダ

Yellow Magic Orchestra

<細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with Christian Fennesz・小山田圭吾・ゴンドウトモヒコ>

1. Fire Bird 2. Seoul Music 3. Gradated Grey 4. 1000 Knives

5. Cosmic Surfin-Absolute Ego Dance 6. Tong Poo

THE BEATNIKS

<高橋幸宏・鈴木慶一 with 白根賢一・高桑圭・高野寛・高田漣・堀江博久・ゴンドウトモヒコ>

1. Dohro Niwa 2. Ark Diamant 3. Go and Go 4. Inevitable 5. Left Bank 6. Total Recall

Yellow Magic Orchestra

<細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏 with 小山田圭吾・高田漣・ゴンドウトモヒコ>

1.Solid State Survivor 2.Nice Age 3.開け心-磁性紀- 4.Technopolis

高橋幸宏

<高橋幸宏with高桑 圭・堀江博久・ゴンドウトモヒコ・LEO今井>

1. Looking for Words 2. Time to Go 3.The Old Friends Cottage 4. All That We Know

5. World In A Maze 6. Follow You Down

WH13 Special Band The おそ松くんズ

<高橋幸宏・小原 礼・Dr.kyOn・佐橋佳幸・小山田圭吾・ゴンドウトモヒコ・鈴木茂・小坂忠・

矢野顕子・奥田民生・鈴木慶一・大貫妙子・坂本龍一・細野晴臣・咲坂守(小林克也)、畠山桃内(伊武雅刀)>

1. ほうろう 2. ダンス・ハ・スンダ 3. Labyrinth 4. Firecracker

高橋幸宏 with In Phase <高橋幸宏・James Iha・高桑圭・堀江博久・ゴンドウトモヒコ・鈴木俊治>

World In A Maze

高橋幸宏 & METAFIVE

<高橋幸宏・小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・ゴンドウトモヒコ・LEO今井・佐藤征史・James Iha・細野晴臣・土屋昌巳>

1. La Femme Chinoise

METAFIVE

<高橋幸宏・小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・・ゴンドウトモヒコ・LEO今井>

1. Albore 2 Maisie's Avenue 3. Gravetrippin‘ 4. Luv U Tokio 5. Split Spirit 6. Don't Move

他、高橋幸宏インタビュー映像収録予定

◆プロフィール

1952年生まれ、東京都出身。高校時代からスタジオミュージシャンとして活躍し、武蔵野美術大学在学中の1972年にサディスティック・ミカ・バンドへドラマーとして加入。その後1978年に細野晴臣、坂本龍一とともにYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)を結成し国内外に大きな影響を残こし、1983年に「散開」。その後ソロ活動と併行し鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKSや、原田知世、高野寛らと結成したpupaなどで活躍する。また細野とのユニットSKETCH SHOWや、SKETCH SHOWに坂本が加わったHASYMOやYMOなど、名義を使い分け不定期に活動。ソロとしては、1978年の「Saravah!」以降コンスタントにアルバムを発表し続けた。2013年7月には、ジェームス・イハなどを迎えた新バンド「In Phase」とともに、バンドサウンドを展開したオリジナルアルバム「LIFE ANEW」を発表した。2014年1月に小山田圭吾(Cornelius)、砂原良徳、TOWA TEI、ゴンドウトモヒコ、LEO今井の5人をメンバーに迎えたバンド「高橋幸宏 & METAFIVE」として一夜限りのスペシャルライブを実施する。このステージが好評を集め、その後も複数のライブイベントに出演。同年9月公開の映画「攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone」ではエンディングテーマ「Split Spirit」を書き下ろし、翌2015年にはグループ名を「METAFIVE」へと改めた。 2022年に音楽活動50周年を迎え、同年9月には親交のあるアーティストたちが出演するアニバーサリーライブが行われた。2023年1月11日、70歳で亡くなった。