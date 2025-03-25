¡Ú2025Ç¯4·î18Æü(¶â)³«ºÅ¡ÛJBpress¼çºÅ¡ÖÂè7²ó ·úÀß¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ËArent CRO¤Î»°ÌÚ¤¬ÅÐÃÅ
·úÀßDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒA£ò£å£î£ô¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ûÎÓ¹µ°¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5254 Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊJBpress¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÂè7²ó ·úÀß¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè6²óºÆÊÔ½¸ÈÇ·úÀß¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢Arent¤ÎDX»Ù±ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢DX¿ä¿Ê¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËBIM¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¤ËÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤â¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²ò·è¤äBIM¤äAIµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤¿·úÀßDX¤Î¿ä¿Ê¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/construction
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§·úÀß¶È³¦DXÀ®¸ù¤Î¸°～3¤Ä¤ÎÁÈ¿¥²ÝÂê¤È¶ñÂÎÅª²ò·èºö¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë～
Æü»þ¡§2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡11:55～12:15
¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊJBpress¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/construction
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒArent CRO¡ÊChief Revenue Officer¡Ë»°ÌÚ Éð¿Í
µþÅÔÂç³Ø ¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥¨¥ó¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£ À½Â¤¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢FAµ¡´ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»ー¥ë¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¹©¾ì¤Î¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¡£ ¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥Êー¼ÒÄ¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¾µ·ÑÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡£ Æ±»ö¶È¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô·ó¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Ìó25Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë»ö¶È¤ò¸£°ú¡£ ¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²è¤ò·Ð¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒArent¤ËÆþ¼Ò¡£
Âè7²ó ·úÀß¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢·úÀßµ»Ç½¼Ô¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ä»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤ÉÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä·úÀßµ¡³£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë½ÏÎýµ»Ç½¤Î·Ñ¾µ¡¢BIM/CIM¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë·úÀßÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ä³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿·úÀß¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤Î¼Â¸½ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/construction
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò£Á£ò£å£î£ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ï¡¢¡Ö°ÅÌÛÃÎ¤òÌ±¼ç²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·úÀßDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëDX¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ»Ö¸þ¤òÅ°Äì¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ËÌ²¤ë¹âÅÙ¤Ê¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸«¶Ë¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È²½¡ÊÈÎÇä¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç¼ê·úÀß´ë¶È¤È¶¦Æ±¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Á£ò£å£î£ô
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19¡¡KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§³ûÎÓ ¹µ°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§5²¯4573Ëü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§·úÀß¶È³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://arent.co.jp/
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§https://arent.co.jp/contact/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏJBpress¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JBpress¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¡Êseminar@jbpress.co.jp¡Ë