THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以 下「当社」)は、当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、完全子会社である株式会社インタープラン (本社:東京都新宿区愛住町 22、第 3 山田ビル 2F、代表取締役社長:横尾千博)が職業紹介事業を本格的に展開します。

このたび開設した経営人材プラットフォーム「CHALLENGER CAREER(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000466.000001924.html)」と連携し、厚生労働省認定の職業訓練校として培った「現場で活きる教育」のノウハウと、当社「ブランド共創部」が構築する共創エコシステムを組み合わせることで、企業の人材課題と事業成長を同時に支援します。

■ インタープランの強み

「学ぶ」から「働く」へのスムーズな橋渡し インタープランは長年、Webデザイン、プログラミング、マーケティング、グラフィックデザイン、経理事務などの分野で実践的なカリキュラムを提供してきました。受講生の就職実績とフィードバックをもとに、企業が本当に求める人材を理解しています。

実務を知っている講師陣との連携 現役のWebデザイナーやプログラマーなど、第一線で活躍する講師陣はもちろん、他の業界での経験を持つ講師も指導にあたっていることから、就職や転職の大変さを理解し、「今」企業が求めるスキルを把握しています。この知見を職業紹介にも活かします。

未経験からプロへの成長を見守ってきた経験 多くの受講生が未経験からIT業界に転身する過程を支援してきました。「どこでつまずくか」「どう成長するか」を知っているからこそ、企業と求職者の双方に寄り添えます。

■ 提供サービス

IT人材の紹介

- Webデザイナー、Webディレクター- フロントエンド/バックエンドエンジニア- グラフィックデザイナー- Webマーケター、SNS運用担当者

企業向け研修サービスとの連携

- 採用後の社員教育プログラム提供- 既存社員のITスキルアップ支援- チーム単位での短期集中研修

求職者向けキャリアサポート

- 職務経歴書の作成アドバイス- 面接対策- スキルアップ計画の提案

■ 「CHALLENGER CAREER」との連携

「CHALLENGER CAREER」は、「共創共助共成」の理念のもと、企業間の価値創造を推進できる経営経験者に特化したプラットフォームです。インタープランの職業紹介事業は、「CHALLENGER CAREER」と以下の点で連携し、価値創造のエコシステムを形成します。

人材育成の一貫性

- 「CHALLENGER CAREER」の経営人材がインタープランの特別講師として登壇- インタープランのIT人材が「CHALLENGER CAREER」参画企業へ就職するキャリアパスの構築- ITスキル習得から経営人材としての成長まで、長期的な人材育成ビジョンの共有

企業変革と実務人材の連動

- 「CHALLENGER CAREER」による企業変革コンサルティングと、インタープランによる実務人材の提供の一体化- 企業のDX戦略と人材採用・育成戦略の同時推進

共創プロジェクトでの協働

- 「CHALLENGER CAREER」が推進する企業間共創プロジェクトに、インタープラン紹介の実務人材が参画- 経営視点と実務視点の融合による新たな価値創造

■ 当社「ブランド共創部」との協業

2025年3月に新設した当社「ブランド共創部」(担当部長:浜崎正己)とインタープランは以下の取り組みを推進します。

- 企業のブランディングと採用の同時支援 ブランド共創部が企業のブランド戦略や新規事業構想を支援する一方、インタープランはその実現に必要な人材を紹介・育成。企業のビジョンと人材のスキル・志向性を一致させることで、採用後の定着率と事業成功確率を高めます。- メディア・イベントを通じた求職者への発信 「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」や「価値創造ラジオ」などのメディアを通じて企業の魅力やビジョンを発信することで、単なる求人情報だけではリーチできない意欲的な人材との接点を創出します。- 価値創造パートナーとの連携 ブランド共創部の価値創造パートナー(杉本誠司氏、井上博貴氏、谷畑英吾氏、関口哲司氏など)の知見を活かした特別研修プログラムを開発し、企業と人材の双方に新たな価値を提供します。

■ 「共創共助共成」の理念に基づく人材育成と採用支援

当社が展開する共創共助共成サービス「CHALLENGERコンサルティング」の理念をインタープランの人材育成・採用支援にも適用します。

- 共創:企業と人材、教育機関と採用企業が対等なパートナーシップのもとで新たな価値を創造します。特に「公明正大」「価値無限思考」を基盤とした関係構築を重視します。- 共助:企業と人材がお互いの課題を解決し合う関係づくりを支援します。「CHALLENGER CAREER」が導入する「メンター・メンティー制度」の知見も活かし、相互成長の機会を創出します。- 共成:一時的な採用支援ではなく、長期的な視点で企業と人材が共に成長していく「共成」関係の構築を目指します。

■ 「価値創造ラジオ」との連携

Podcast「価値創造ラジオ」と連携し、IT人材育成と企業の価値創造に関するテーマを定期的に取り上げていきます。実際の採用現場や人材育成の事例、転職成功者のストーリーなどを発信することで、理論と実践の融合を図ります。また、「CHALLENGER CAREER」参画の経営人材とインタープラン紹介のIT人材が共に登場する特集企画も予定しています。

■ 今後の展望

今回の職業紹介事業の本格始動を起点に、IT人材の育成から活躍まで一貫して支援する体制を構築していきます。インタープランがこれまで培ってきた教育ノウハウと、当社ブランド共創部の企業ネットワークやメディア発信力を掛け合わせることで、企業と人材の双方にとって価値のあるサービスの拡充を検討してまいります。「CHALLENGER CAREER」による経営人材の活用と、インタープランによるIT人材の育成・紹介という二つの軸で、企業の成長を複合的に支援してまいります。詳細については、今後のニーズや市場環境を見極めながら段階的に発表していく予定です。

■ 受講生の声

元受講生 K.Hさん(女性/Webデザイナー) 「先生の授業内容とともに、ブログでの解説などもありとてもよかったと思います。未経験からWebデザイナーを目指し、インタープランの訓練を受講しました。実践的な課題が多く、就職活動でもポートフォリオとして使えたのが良かったです」

元受講生 K.Sさん(男性) 「紙媒体のデザインは行ったことはありましたが、Web制作に関しては未経験でした。6ヶ月間、受講してまずWeb関係でできることの可能性・進化に衝撃を受け、よりWeb関係に興味がわきました。基礎から実践で使える方法や最近のWebの流れなど、わかりやすく指導いただける先生で、楽しい授業でした」

【株式会社インタープラン】

所在地:〒160-0005 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル2F

代表取締役社長:横尾 千博

TEL:03-6273-2634

設立:2001年11月2日

事業内容:

ITスクール(厚生労働省認定 求職者支援訓練、企業研修)

公式サイト:https://interplan-school.com

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

代表取締役社長:岩尾 俊兵

証券コード:3823(東証スタンダード)

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

公式サイト:https://twhdc.co.jp