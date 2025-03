株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社(本社:東京都中央区)は新刊『MY MELODY Mariland Stories』を2025年3月14日に発売しました。

自然豊かなマリーランドで暮らすマイメロディたちの日常を描いた「マリーランドストーリー」。いちご新聞でしか読むことができないお話が第1話から45話までたっぷりと楽しめるのはこの本だけ。

お菓子を作ったり、アイスクリーム屋さんを開いたり…。家族やお友だちと過ごす毎日は素敵な思い出ばかり♪

ストーリーの他にも、キャラクター紹介やいちご新聞特別コラムなど見どころ盛りだくさん…! マリーランドの世界を楽しんでくださいね♪ 全国の書店やネット書店などで好評発売中です!

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L657463

【書誌情報】

『MY MELODY Mariland Stories』

定価:1980円(税込)

ページ数:オールカラー104ページ

ISBN:978-4-391-16429-9

主婦と生活社HP内の紹介ページ:https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/978-4-391-16429-9/

