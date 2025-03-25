³Ø¹»À¸³è¤äÉô³èÆ°¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡ªÃæ¹âÀ¸¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Õ¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×ÈÎÇä³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
»ç³°ÀþÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áí¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Ý¥«¥ë¡×¡Êºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¡¡ÏÂ¸÷Íý¸¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶ ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥«¥Öー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾À®µª¸ø»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ»ç³°ÀþÂÐºö¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤Ð¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¤«¤Ö¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´é¤Ë±Æ¤òºî¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤UV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ò´ë²è¡£¥Õ¥êー¥Õ¥é¥Ã¥×¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://www.epochal.jp/view/item/000000001742
UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨99¡ó°Ê¾å¡¢¡Öµ¤²½Ç®¤Î¸¶Íý¤òÍÑ¤¤¤¿UV¥«¥Ã¥ÈÆÃ¼ìÁÇºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ç³°ÀþÂÐºö¥¥ã¥Ã¥×
³«È¯¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÌ³ØË¹»Ò¡Ö3WAY¡õ¥Þ¥ë¥Á¥¬ー¥ÉÄÌ³ØË¹»Ò¡Ê´Ê°×¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÆþ¤ê¡Ë(https://www.epochal.jp/view/item/000000001656)¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£¡ÊÆüËÜ³Ø¹»ÊÝ·ò²ñ¿äÁ¦ÍÑÉÊ¡Ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ³Ø¹»ÊÝ·ò²ñ¡¡Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀèÀ¸Êý¤è¤ê¡Ö¤¼¤ÒÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î»ç³°ÀþÂÐºöUV¥«¥Ã¥ÈË¹»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¡¢Æ±»þ´ü¤Ë³ØÀ¸¤«¤é¡¢Æü»±¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ³Ø¤äÉô³è¡¢³Ø¹»À¸³èÆâ¤Ç¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëUV¥«¥Ã¥ÈË¹»Ò¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ìä¹ç¤»¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¤´Í×Ë¾¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿UV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¸Ç¤¤¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤Ä¤Ð¡×¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¤Ä¤ÐÀèÃ¼¤Ë¤Ï¥³ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·Á¾õ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤ËÈï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö´À¡×¤òÆâÂ¦¤ÎÁ¡°Ý¤¬ÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤·¡¢¾øÈ¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇË¹»ÒÆâ¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¤¡¢²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡Öµ¤²½Ç®¤Î¸¶Íý¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÇºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Í¥¤¥Óー¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë
¤Ä¤ÐÀè¤Î¥³ー¥É¤¬¤Ä¤Ð¤Î¥Ï¥ê¤È·Á¾õ¤ò°Ý»ý
ÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥×ÉÕ¤
´ÊÃ±¤Ë¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹
½À¤é¤«¤¯Æ¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
ºÆµ¢È¿¼ÍÉÕ¤¤Î¥³ー¥É
Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Î½ÅÍ×À
È©¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹»ç³°Àþ¡£Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Ê¤É¤Î¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¥ãー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
- È©Ï·²½¤ÎÁá¤Þ¤ê¡§»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÏ·²½¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ï¤ä¥·¥ß¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áá¤¯É½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¡§»ç³°Àþ¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î»Ò¶¡¤ÏÌÈ±Ö·Ï¤¬Ì¤½Ï¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
- ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¡§ »ç³°Àþ¤ÏÌÜ¤ÎÉÂµ¤¡ÊÇòÆâ¾ã¡¢Íã¾õÊÒ¡¢âÛÎöÈ¾¤Ê¤É¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Î»ç³°ÀþÂÐºö
Ãæ¹âÀ¸¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑÅù¤ÇÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç³°Àþ¤Ï¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë»É·ã¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹
5·î¤Î»ç³°Àþ¤Ï¿¿²Æ¤Î80¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾È»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÄ«Í¼¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¤¤Î¤ËÂÀÍÛ¤¬¤«¤Ê¤ê·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
Ë¹»Ò¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¤Ä¤Ð¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤ò¡¢Æü»±¤ò¤µ¤¹¤Ê¤éÄã¤¯º¹¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ÐÄ¹¤µ¤ÏÌó8～9£ã£í
Æüº¹¤·¤ò¼×¤ëÊª¤Î¤Ê¤¤¥°¥é¥ó¥É¤ä¥³ー¥È¡£¶¯¤¤¾È¤êÊÖ¤·¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡£
¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡ª
À½ÉÊ¾ðÊó¡¦¹ØÆþÊýË¡
À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ëUV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Õ¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨¡§99¡ó¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨97¡ó¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Í¥¤¥Óー¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¡¡58¡Ê56～58¡Ë£ã£í¡¿60¡Ê58～60¡Ë£ã£í
²Á³Ê¡§¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î½é²óÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡¡4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://www.epochal.jp/view/item/000000001742
¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¥ãー¤Î³Ø¹»À¸³è¤äÉô³èÆ°¤Ç¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö
ÍÄÃÕ±à¤ÎÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¡¢¾®³ØÀ¸¡¢»ÔÌ±¹ÖºÂ¤Ê¤É¤ÇÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»ç³°ÀþÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÉæ¡¢ÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤ÈÂÐºöÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë²°³°³èÆ°¤Ç¤¡¢¾Íè¤ÎÈé¤Õ¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³ØÀ¸¸þ¤±¹ÖºÂ¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÊÝ·ò»ØÆ³¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1. Æü¾Æ¤±¤È·ò¹¯¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±Äó¶¡
»ç³°Àþ¤È¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Æü¾Æ¤±¤ÏÈ©¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£
2. ¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºö¤Î»ØÆ³
Å¬ÀÚ¤ÊÉþÁõ
Ë¹»Ò¡Ê¤Ä¤Ð¹¤Î¤â¤Î¡Ë¡¢Ä¹Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢ー¥à¥«¥Ðー¡¢UV¥«¥Ã¥ÈÁÇºà¤ÎÉþ¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¾©¡£
Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÎÅÉ¤êÊý
°áÉþ¤Ç¤Ï¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤È©¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£2～3»þ´Ö¤´¤È¤ËÅÉ¤êÄ¾¤¹½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÅÉÉÛÊýË¡¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
Æ»¶ñ¤ÎÍøÍÑ
µÙ·Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ±¢¤ä¡¢Æüº¹¤·¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥§ー¥É¤ä¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
3. Æü¾Æ¤±¸å¤Î¥±¥¢ÊýË¡
Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î±þµÞ½èÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÎäµÑ¤äÊÝ¼¾¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
4. ¶µ°éÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
»ç³°Àþ¤äÆü¾Æ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¡£
5. ³Ø¹»¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø
»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¹»¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ä°ÆÆâÊ¸¤òºîÀ®¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
À²¤ì¤¿¤é¥¨¥Ý¥«¥ë¢ö
´ë²è¼¼¡¡º´Æ£°ì»Þ
¥¨¥Ý¥«¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¡¢ÂÎ²¹Ä´À°µ¡Ç½¤ä²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ç²è´üÅª¡Ê¥¨¥Ý¥«¥ë¤Ê¡Ë¤Ê»ç³°ÀþÂÐºö¥¦¥§¥¢¤ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁí¹çÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ó¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://page.line.me/fjz3111w
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥«¥Öー ¥¨¥Ý¥«¥ë´ë²è¼¼Ã´Åö¡§º´Æ£°ì»Þ
ÅÅÏÃ¡§048-458-3015 E-mail¡§pr-manager@epochal.co.jp
URL¡§https://epochal.co.jp/