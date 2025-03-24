ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJFBA¡Ë¡¢4·î12(ÅÚ)-13Æü(Æü)³«ºÅ¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×2025¡Ù¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¥Ï¥íー¿¢ÅÄ»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä"¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë"¤Î¹ñÆâ¤Ç¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JFBA¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¡·¦Åç·õ¼¥¡Ë¤Ï¡¢4·î12(ÅÚ)-13Æü(Æü)³«ºÅ¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×2025¡Ù¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¥Ï¥íー¿¢ÅÄ»á¡ÊµÈËÜ¶½¶È¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ï¡¢4·î12Æü(ÅÚ)-13Æü(Æü)¤Ë²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô½ÂÀî³¤´ß¤Ç³«ºÅ¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ò·è¤á¤ëJFBA¸ø¼°Àï¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¡ØFRESCOBALL JAPAN TOUR 2025¡ÙÂè3Àï¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÀî³¤´ß¤Ç¤Î¸ø¼°Àï³«ºÅ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥íー¿¢ÅÄ»á¤ÎÆÃµ»¡Ø¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤âB¡Çz¤Î¶Ê¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤¬MC¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢»î¹çÃæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤µ¤º¡¢¥Ú¥¢¤È¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»À¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î5Ê¬´Ö¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥·¥çー¥¿¥¤¥à¡×¡£¥Ï¥íー¿¢ÅÄ»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Ç®¤¸ÝÆ°¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î¥é¥êー¤Ë¡Ø¸«¤ë¡Ù¡ØÊ¹¤¯¡Ù¡Ø´¶¤¸¤ë¡Ù³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Âç²ñ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦¥Ï¥íー¿¢ÅÄ»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°²¬»³¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î¥Ï¥íー¿¢ÅÄ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×¤ÏÉ÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ®¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢É÷¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ëº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤âÁ´ÎÏ¤ÇB¡Çz¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¾ì¤ò¡¢¥â¥ê¥¢¥²¥½¥¦¥ë¡ª¡ª¥¦¥§¥¤¡ª¡ª
¢§¡Ö¥Ï¥íー¿¢ÅÄ¤Î¤æ¤ë¤«¤ï¥¹¥¿¥ó¥×¡×ÈÎÇäÃæ
https://line.me/S/sticker/23842097
¢§¥³¥é¥ÜLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¢È¯Çä¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000039815.html
¢£Âç²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥·¥Ö¥«¥ï¥«¥Ã¥×2025
Æü»þ¡¡2025Ç¯4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡¡²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¡¦½ÂÀî³¤´ß
¼çºÅ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJFBA¡Ë
¶¨ÎÏ¡¡TEAMÀ²¤ì¤Î¹ñFRESCOBOL²¬»³¡¢¤ª¤«¤ä¤Þ¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ
¢£¡É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡É ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤È¤Ï¡©
¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÈ¯¾Í¤Î¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£1945Ç¯¤Ë¥ê¥ª¡¦¥Ç¡¦¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¥³¥Ñ¥«¥Ðー¥Ê¥Óー¥Á¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Óー¥Á¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¿Í¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëºÎÅÀ¶¥µ»¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¶¥µ»»þ´Ö¤Ï5Ê¬´Ö¡¢7m¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢2025Ç¯3·î¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç27¤ÎJFBA¸øÇ§ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤È5¤Î¸øÇ§³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2025Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃÏ°è¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£