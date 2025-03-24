¥¸¥ó¥Ù¥¤¡¢AIÇîÍ÷²ñ Spring 2025¤Ë¤Æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ËÅÐÃÅ
À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÅÄ ±Ñ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～¡¢AIÇîÍ÷²ñ Spring 2025¤Ë¤Æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Spring 2025¡×¤Ï¡¢AI¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤äÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Å¸¼¨¡¢¹Ö±é¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ÅÐÃÅÆâÍÆ
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～17:40
¥¸¥ó¥Ù¥¤¤ÏËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢AIOCR¤Ç¤Ï¥Çー¥¿²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¼ê½ñ¤Ê¸»ú¡¢¿ô¼°¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò
¾åÅÄ ±Ñ²ð
Âç¼êERP¥Ù¥ó¥Àー¤Ç³«È¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ù¼Ò¤ÇAIÀÁµá½ñ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£ ¤½¤Î¸å¡¢AI¥Çー¥¿ÎÎ°è¤Ç²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤ÎAI³«È¯¤ò»Ù±ç¡£ ¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢À¸À®AI¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¿¼¤¤¶ÈÌ³Íý²ò¤ÈºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¢§³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§AIÇîÍ÷²ñ Spring 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û 4F¡¦5FÅ¸¼¨¼¼
½»½ê¡§¢©105-7501¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ7-1 Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー
¸å±ç¡§
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊJDLA¡Ë
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍGenerative AI Japan¡ÊGenAI¡Ë
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»¥Çー¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊFDUA¡Ë
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Æー¥ëAI¸¦µæ²ñ
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ
ÁÛÄêÍè¾ì¼Ô¿Í¿ô¡§Ìó6,000Ì¾
½ÐÅ¸¼Ò¡§100¼Ò Ìó200À½ÉÊ°Ê¾å
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/
¢£¥¸¥ó¥Ù¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡ÉÂà¶þ¤Ê»Å»ö¤À¤±¡É¤òÃ¥¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï¡¢³Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ä¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£Ì¾»É¾ðÊó¤Î¥Çー¥¿²½¡¢¸«ÀÑºîÀ®¡¢¾¦ÉÊ²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤AI´ÝÅê¤²¥µー¥Ó¥¹¡×
DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÈÌ¤ò°ì³ç¥µ¥Ýー¥È¡£²ÝÂêÀ°Íý¤«¤éÆ³Æþ¡¢±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤AIµ»½Ñ¼ÂÁõ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡×
AIÆ³Æþ¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òOJT·Á¼°¤ÇÄó¶¡¡£³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ®¼Ò¤ÎÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤¼õÂ÷³«È¯¡¦PoC¡×
¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼õÂ÷³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÁ°¤ËProof of Concept (PoC)¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤Azure¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡×
Microsoft Azure¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç½ÀÆð¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤Dify¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡×
À¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Dify¤ÎÆ³Æþ¡¦¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡£´ë¶È¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤µ»½ÑÉéºÄ²ò¾Ã¥µー¥Ó¥¹¡×
´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëµ»½ÑÉéºÄ¤òÆÃÄê¤·¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¸þ¾å¡¢¿·µ»½Ñ¤È¤ÎÅý¹ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤¸¦½¤¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
À¸À®AI¤äDX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÃÎ¼±½¬ÆÀ¤«¤é¼ÂÌ³Å¬ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢OJT·Á¼°¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÅÄ ±Ñ²ð
½êºßÃÏ¡§¢©220-0023 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÊ¿¾Â1-40-17 ¥â¥ó¥Æ¥Ù¥ë¥Ç²£ÉÍ1002
ÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¥áー¥ë ¡§ info@jinbay.co.jp
²ñ¼ÒHP¡§https://jinbay.co.jp/