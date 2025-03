株式会社きんでん

株式会社きんでん(本店:大阪市北区 社長:上坂隆勇)は昨年4月に制定したコーポレートスローガン「未来を良くする工事中。」およびステートメントについて、込めた想いや考え方、また日本語の持つ豊富な意味合い、当社の事業ドメイン、存在価値を海外のステークホルダーの皆さまにも正しく伝えるべく、このたび英語版コーポレートスローガン「Building Better Futures for All」およびステートメントを制作しました。

■【英語版】コーポレートスローガン・ステートメント

コーポレートスローガン

Building Better Futures for All

ステートメント

Lights illuminate buildings. Pleasant air flows within. Information connects.

Breathing life into spaces where people live and work.

This is the mission of Kinden, an integrated electrical and facility engineering company.

We take pride in our diversity of technical skills and abundant creativity.

Supporting safe and secure living, we open up new possibilities for a promising future.

We act on our passion for people and society to create a more vibrant world.

We go beyond today’s conventional for a safer, more comfortable tomorrow.

Helping people to share every moment of joy in their daily lives.

People, passion, and the future

We are Kinden.

■制作にあたって

英語版コーポレートスローガンの制作にあたっては「全ての人々のために、未来をより良くする」という当社のポジティブな姿勢を表現できるよう心掛けました。加えて「Better Futures」と複数形にすることで、個々の人々や地域、コミュニティごとに異なる形の「より良い未来」を当社が設備工事を通じて作り上げる(工事中)という想いを込めています。

英語版コーポレートステートメントについては、日本語版の意図を分かりやすい言葉で正しく伝わりやすいものを目指しました。

当社はこれからも「人と心」を大切にし、お客様や従業員、当社に関わる全ての皆さまの未来・将来にわたってのより良い生活、心豊かな暮らしに貢献してまいります。

