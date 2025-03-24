¥¹¥Þ¥Û¤Ç³Ú¤·¤àÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êýsupported by au¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êýsupported by au
KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹â¶¶ À¿¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æ Ë®¹°¡¢°Ê²¼ ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡Ë¤Ï2025Ç¯3·î24Æü¤«¤é¡¢Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êýsupported by au¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¡¢¸½ºßÌó160¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤òÌÖÍå¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤ò»È¤Ã¤¿Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤Î½éÈÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
ÁÏ´©45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡¢Î¹¤ÎÌ¿¹Ë¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï1979Ç¯¤Ë½éÈÇ¤¬È¯´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¡ÙÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎòÂå¤Î¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯º£ÀÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð
3·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï ¥¿¥¤¥à¥êー¥×ÊÔ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡¡¥¿¥¤¥à¥êー¥× in ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ù¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°½ÉôÍ´Æó¡¢µ×ÊÝ½ã»Ò¤¬¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×ÊÔ½¸¼¼¤«¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Îº£ÀÎ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤Ï±ï¤Î¿¼¤¤Æó¿Í¤Ç¤â¶Ã¤¯¡¢¸½ºß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¸Å¤ÎÉ¤¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢°½Éô¡¢µ×ÊÝ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢µ×ÊÝ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¥µ¥Ö´ë²è¤â¶áÆüÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ë±½¤äºÇ¿·¤Î²ø¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
°½ÉôÍ´Æó¤µ¤ó
¥¢¥á¥ê¥«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¡¢¥Ôー¥¹¡¦°½ÉôÍ´Æó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¡ÖÃÏ¸µ¡×¤Ç¤â¤¢¤ëNY¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤ê¡¢¹¹¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Î°¦¤¹¤ë³¹NY¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝ½ã»Ò¤µ¤ó
HELLO¡ª¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç9Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢µ×ÊÝ½ã»Ò¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¤òÊÒ¼ê¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢·Ê¿§¤äÊ¸²½¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê°½Éô¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×ÇÛ¿®SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
YouTube¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://youtube.com/channel/UC6E2XCeG3_boklm9Yj2O7Cg?si=VyTRPeqTSTxCl7ff
X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/arukikata_book
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/arukikata_official/
TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@arukikata?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@arukikata?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.arukikata.co.jp/special/kddi/
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×ÇÛ¿®³«»ÏµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç300Ì¾ÍÍ¤ËËÜ»Üºö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£au ID¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î24Æü～2025Ç¯6·î30Æü
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡Û
https://camp.auone.jp/campaign/2db3fad1a6fd9e4444e73168
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¤ÎÅöÁª³ÎÇ§¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÁ÷¤Ï2025Ç¯7～8·îº¢¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¤È¤Ï
1979Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢45Ç¯°Ê¾å³¤³°Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¡£¸½ºßÌó160¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬95%¸º¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¹ñÆâÈÇ¡ØÅìµþ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Åìµþ¤ËÂ³¤¯¹ñÆâÈÇ¤ä¥³¥é¥ÜËÜ¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·V»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¡¢TV¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£