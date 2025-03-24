³ô¼°²ñ¼ÒOmakase¡¢Âç¼ê¥«¥¹¥È¥Ç¥£»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëBitGo¤ÎÆüËÜ½é¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼ÒOmakase¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ±Í²ð¡¢°Ê²¼¡ÖOmakase¡×¡Ë¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¥«¥¹¥È¥Ç¥£¥¢¥óBitGo Trust Company Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§South Dakota¡¢USA¡¢CEO¡§Mike Belshe¡¢°Ê²¼¡ÖBitGo¡×¡Ë¤Î¹ñÆâ½é¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆBitcoin¤ª¤è¤ÓEthereum¤Î¸½ÊªETF¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËBitcoin ETF¤Ï¡¢´û¤Ë¶âETF¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º³Û*¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì³ÈÂç¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Omakase¤Ï¡¢2025Ç¯2·î13Æü»þÅÀ¤Ç20¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Î±¿ÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¤â¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÆâ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKudasai¤ÈÏ¢·È¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢BitGo¤Ï2013Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¡¢Î®Æ°À¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¡¢50¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç1,500°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Omakase¤Îµ»½ÑÎÏ¡ÊÂÐ±þ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¿ô¤ò´Þ¤à¡Ë¤ª¤è¤ÓÊñ³çÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤¬BitGo¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Omakase¤ÏBitGo¤ÎÆüËÜ½é*²¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏBitGo¤Î·øÏ´¤Ê°Å¹æ»ñ»º´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Omakase¤òÄÌ¤¸¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºBitcoinµÚ¤Ó´ØÏ¢¥¢¥»¥Ã¥È¡¢Ethereum¡¢Berachain¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Omakase¤ÈBitGo¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
BitGo Head of APAC Sales Abel Seow
ÆüËÜ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Î¼ûÍ×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆBitGo¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Omakase¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¡¢¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾å¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£½é¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÊÕ ±Í²ð
BitGo¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢°Å¹æ»ñ»º¥«¥¹¥È¥Ç¥£Ê¬Ìî¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëBitGo¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Omakase¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Omakase¤Ï¡¢BitGo¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤ò¥¹¥Æー¥¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëBitGo¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹: Coindesk ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¡¢±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ç¥´ー¥ë¥ÉETF¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯ÄÉ¤¤±Û¤¹(https://www.coindeskjapan.com/267609/)
*²: 2025Ç¯2·î13Æü»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤Î¤ß¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOmakase¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒOmakase¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKudasai¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÉôÌç»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2024Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¹ñÆâ³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿±Ä¡¦³«È¯¡¦ÊÝ¼é¤ä¼þÊÕµ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¡¢Ìó200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Ç¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î: ³ô¼°²ñ¼ÒOmakase
½êºßÃÏ: Âçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ1-2-21 2F
ÂåÉ½¼Ô: ÅÏÊÕ±Í²ð
ÁÏ¶ÈÆü: 2024/01/26
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ»Ù±ç
²ñ¼ÒURL: https://0xmakase.co.jp/
X: https://twitter.com/0xmakase_jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
contact@0xmakase.co.jp
BitGo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BitGo¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼çÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¥«¥¹¥È¥Ç¥£¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æー¥¥ó¥°¡¢¼è°ú¡¢Í»»ñ¡¢·èºÑ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿BitGo¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤Î°Å¹æ»ñ»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£BitGo¤Ï¡¢365Æü24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¹ñ¶¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹·ÐºÑ¤Î¿ÊÊâ¤ËÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÊ£¿ô¤Î¿®Â÷²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢50¥«¹ñ1,500°Ê¾å¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä²¾ÁÛÄÌ²ß¼è°ú½ê¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´Þ¤à¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È±¿±Ä¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Bitgo¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼è°ú¶â³Û¤ÎÌó20%¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÆÈÎ©¤·¤¿°Å¹æ»ñ»º¤Î¥«¥¹¥È¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.bitgo.com (http://www.bitgo.com/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£