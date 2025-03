¥³¥í¥Ëー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¥ßー¥à¡Ù¤¬ 6 ·î 19 Æü¤ËSteam(R)︎¤ÈNintendo Switch(TM)¤ÇÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä·èÄê¡ª

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、開発中の新作コロニーシミュレーションゲーム『はらぺこミーム』を、2025年6月19日(木)に発売することを決定しました。Steam(R)︎とNintendo Switch(TM)(*1)で世界同時発売を予定しています。

本作は、AIキャラクター「ミーム」を育成し、世代交代を繰り返しながらダンジョンを攻略する独自のゲームシステムが特徴的なゲームです。『ちびロボ!』や『moon』のクリエイターとして知られる西健一氏による原案と、『がんばれ森川君2号』や『ジャンピング・フラッシュ』で知られる森川幸人氏による世界観アートによって創り上げられる魅力的なゲーム体験をお届けします。

Nintendo Switch(TM)版は株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役:陳 云云、以下CLE)より発売され、パッケージ限定版も同時発売予定です。パッケージ限定版には、豪華なハードカバー仕様アートブック「Hungry Meem Concept Artbook」や特典DLC「スイカハロウィンセット2」など、魅力的なアイテムを同梱。Nintendo Switch(TM)パッケージ版は、2025年3月24日(月)より予約受付を開始いたしました。

Nintendo Switch(TM)版について詳しくは、CLE公式ホームページの『はらぺこミーム』Nintendo Switch(TM)版のページをご確認ください。

▼『はらぺこミーム』

Steam(R)︎:https://store.steampowered.com/app/3051240(https://store.steampowered.com/app/3051240)

Steam(R) 体験版:https://store.steampowered.com/app/3374230(https://store.steampowered.com/app/3374230)

Nintendo Switch(TM)版:https://www.cloudedleopardent.com/game/meem/switch/jp(https://www.cloudedleopardent.com/game/meem/switch/jp)

公式HP:https://hungrymeem.com(https://hungrymeem.com)

公式X(旧Twitter):https://x.com/hungrymeem_JP(https://x.com/hungrymeem_JP)

*1 本作はドリコムが原作/開発およびSteam(R)版のパブリッシングを担当し、CLEがNintendo Switch(TM)版のグローバルでのパブリッシングを担当します。

世界観アート 森川幸人氏コメント

ミームたちの不思議な世界にようこそ!

そそっかしく、好奇心旺盛で、ちょっとわがままで、失敗やケンカを繰り返しながら、だんだんと賢くなっていく

かわいいミームたちをどうぞよろしくお願いいたします。

あわせて、

ミームたちのすむ、謎の文明の遺跡をベースにした不思議な世界も楽しんでもらえましたら!

森川幸人

Steam(R)︎ストアページで体験版を公開中!

現在、Steam(R)にて体験版を配信中です。

体験版では、『世界樹 Lv2』の序盤までをプレイすることができます。

ミームと一緒に『世界樹』を冒険して『ごちそう』を作ったり、拠点に建築できる施設の材料を集めて村を発展させましょう!

Steam(R) 体験版はこちら

https://store.steampowered.com/app/3374230(https://store.steampowered.com/app/3374230)

ウィッシュリスト登録もお忘れなく!

https://store.steampowered.com/app/3051240(https://store.steampowered.com/app/3051240)

『はらぺこミーム』とは[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BDi57P5y7W4 ]

ある日あなたは、世界樹のもとに暮らす食いしん坊ないきもの「ミーム」のお話が描かれた絵本に出会いました。

しかしその結末は、とても悲しいものでした…

あなたは絵本に干渉して「ミーム」を「おてつだい」してあげることができます。

「ミーム」と一緒に物語の結末をハッピーエンドに導きましょう!

▼はらぺこミーム | オープニングムービー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fSdndwFnaaA ]

<キャラクター>

・たべて、ねて、あそぶことが大好きないきもの「ミーム」

様々な経験を積むことで、新たなスキルを覚えたり、見た目が変わったりします。

ミーム同士をカップリングすることで生まれる種類は無限大。お気に入りのミームを見つけましょう!

<システム>

・世界樹を育てよう

ミームたちが特別なごちそうを食べる"宴"を行うことで、喜びの光で満たされて世界樹が成長します。世界樹を成長させることで、ミームと一緒に探索で行けるところが増え、冒険の範囲が大きく広がります。

・ミームの暮らしを良くしよう

ミームが暮らす拠点には「ミームのおうち」や「愛の巣」に加え、資源施設や農業施設、飾り施設など、さまざまな施設を作ることができます。

探索で手に入れた物資を材料に、ミームたちの暮らしをハッピーにしていきましょう!

開発体制

・原作/制作:株式会社ドリコム/株式会社E-ONE

・世界観デザイン:森川幸人

ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。 モリカトロン株式会社代表取締役。 筑波大学非常勤講師。

主なゲームに『がんばれ森川君2号』『ジャンピング・フラッシュ』『アストロノーカ』『くまうた』『ねこがきた』。全てのゲームについて、ゲームディレクション、ゲームデザイン、仕様設計、キャラクターデザイン、AI設計を担当。

・原案:西健一

ゲームクリエイター。株式会社E-ONE取締役。

主なゲームに『ちびロボ!』『moon』『L.O.L.: Lack of Love』『ギフトピア』。

※

(C) Drecom Co., Ltd.

Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.

Nintendo Switch and the Nintendo Switch logo are trademarks of Nintendo.

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/