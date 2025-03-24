¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¡¢NVIDIA Grace Blackwell¤ÇAI¼çÆ³¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Àß·×¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò²ÃÂ®

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- Cadence Spectre X(https://www.cadence.com/ja_JP/home/tools/custom-ic-analog-rf-design/circuit-simulation/spectre-x-simulator.html) ²óÏ©¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ÎºÇÂç 10 ÇÜ¤Î¹âÂ®²½
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