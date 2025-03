株式会社講談社

(C)Disney

月刊「ディズニーファン」5月号の表紙は、「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」の真新しい衣装に身を包んだダッフィーとジェラトーニが登場! 4月8日から東京ディズニーリゾート(R)で始まる春のスペシャルイベントの情報を、20ページ以上の大ボリュームでお届けします!

東京ディズニーシー(R)では、4月8日から来年3月19日まで開催される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」のグッズをたっぷりお見せします。フードメニューも一部をご紹介。さらに、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで4月に開催予定の「アンコール・コレクション」の詳細もチェックしてください。

(C)Disney

東京ディズニーシーで開催されるもう一つのスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」も見逃せません。シェフや担当者に聞いたおいしさの秘密、どうしても伝えたいことをお届けします。

(C)Disney

東京ディズニーランド(R)では「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を4月8日から6月30日まで開催。昨年のエンターテイメントプログラムを振り返りつつ、今年の公演の見どころやグッズをご紹介します。

(C)Disney

同じく4月8日から6月30日の期間限定で楽しめる「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョンの見どころと、26年の歴史を振り返る「スター・ツアーズ」クロニクルも必読です。

(C)& TM 2025 LUCASFILM

スペシャル企画は、春のパークを満喫するための強い味方「東京ディズニーランド・東京ディズニーシー わくわくMAP BOOK」! レストルーム&水飲み場、ワンハンドスナック&スウィーツ・ドリンクなどパークで役立つ情報がすぐわかる4種類のMAPを掲載。本誌から切り離してパークへ持っていってくださいね!

(C)Disney

月刊「ディズニーファン」創刊35周年を記念したスペシャルな企画は今月も満載! 大プレゼント第4弾はパークチケットが30組60名に当たるほか、東京ディズニーランド開園42周年を記念した華やかなアイテムを抽選でプレゼントします。

(C)Disney

そして月刊「ディズニーファン」創刊35周年の特別企画、香港ディズニーランド・リゾート読者感謝ツアーを発表! 20周年を迎え盛り上がる香港ディズニーランド・リゾートで新しいパレードやショーをお楽しみいただけるだけでなく、ミッキー&フレンズも登場するプライベート・ディナー・イベントにもご参加いただけます。詳しくは誌面にご注目ください!

さらに月刊「ディズニーファン」創刊35周年記念“私とディズニーアンバサダーホテルの想い出”も大募集! 今年25周年を迎えるディズニーアンバサダーホテルで、これまで過ごしたなかでとっておきの想い出を教えてください。各賞の受賞者へ、すてきな賞品をご用意しています!

(C)Disney

人気のテーマポート、ファンタジースプリングスのレストランを深掘りする企画は「スナグリーダックリング」が登場。ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の酒場そのもののレストランで、荒くれ物の仲間になった気分で食事を楽しもう!

(C)Disney

ほかにも、ディズニーが大好きな中間淳太さんが提案するデートコースの東京ディズニーシー編や、今食べたいパークの最新メニュー、「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の気になることをクリエイターに聞いた特集など、見逃せないパーク情報が盛りだくさん!

さらに「ディズニー・オン・アイス」は読者限定先行販売を実施。「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート 2025」は良席購入のチャンス。また「ティム・バートン&ダニー・エルフマン映画音楽コンサート」や、「My First & My Best ディズニー・オン・クラシック ~夢とまほうの贈りもの 2025」などライブエンターテイメント情報も大充実! 全国で楽しめるグッズやゲーム情報などもたっぷりお届けします。

春の到来とともに明るい話題が満載の月刊「ディズニーファン」5月号と一緒に、ハッピーな新生活をお楽しみください。

「ディズニーファン」2025年5月号

全国書店、WEB書店にて、3月25日発売

定価:1200円(税込):講談社

●講談社は東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

(公式HP)http://disneyfan.kodansha.co.jp/

(公式Instagram)https://www.instagram.com/dfan_mag_official(https://www.instagram.com/dfan_mag_official/)