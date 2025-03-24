¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Õ¥©¥í¥ïー350Ëü¿Í°Ê¾åHinata¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ØAstilbe¡Ù¤È¡Ø¥¯¥í¥ß¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜPOP UP SHOP³«ºÅ
IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒA3¤Ï¡¢MAGNET by SHIBUYA109¤Ë¤Æ¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー350Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーHinata¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAstilbe¡Ù(¥¢¥¹¥Á¥ë¥Ù)¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥¯¥í¥ß¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óPOP UP SHOP¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒA3¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½ºî¤ª¤è¤ÓÊªÈÎ¡¦¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢A3¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Öeeo Store¡×¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öeeo Store¡×:https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842(https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842)
¡ÚPOP UP SHOP³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û
2025/2/21(¶â)～3/9(¶â)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿POP UP SHOP¤Ç¤Ï¡ØAstilbe¡Ù¡ß¡Ø¥¯¥í¥ß¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£¥Þ¥ÁÍ¤Î¥Ýー¥Á¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢POP UP SHOP¤Ë¤ÏHinata¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Hinata¤Á¤ã¤ó¤¬Ä¾É®¤Ç¥µ¥¤¥ó¤òµÆþ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£POP UP SHOP³µÍ×
¡ã³«ºÅ¾ì½ê¡ä
¾ì½ê¡§MAGNET by SHIBUYA109 6F:602¶è²è
¡ã³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025/2/21(¶â)～2025/3/9(¶â)
¡ãURL¡ä
POP UP SHOP¡§https://astilbe.jp/popup/
eeo Store(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¡§https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842(https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842)
¡ÚHinata¤Á¤ã¤ó¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡Û
2/22(ÅÚ)¤Ë¤ÏPOP UP SHOP³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Hinata¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î½©»³¤ß¤Å¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ØAstilbe¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢½©»³¤ß¤Å¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤Ç¤ÏHinata¤Á¤ã¤ó¤È½©»³¤ß¤Å¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Hinata¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHinata¡ÊÌî¡¹»³¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¡×¡§2006Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Æ°²è¥¢¥×¥êTikTok¤Ç½÷»Ò¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï350Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¹ー¥Ñー¹â¹»À¸¡£
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@hinata_0512
YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCnLkrqQcv77_f1v_sN1M0dA
¢£¡ØAstilbe¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hinata¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë5·î12Æü¤ÎÃÂÀ¸²Ö¡¢¡È¥¢¥¹¥Á¥ë¥Ù¡É¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÎø¤ÎË¬¤ì¡×¡Ö¼«Í³¡×¡£Îø¤ÎË¬¤ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØAstilbe¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://astilbe.jp/
¡ØAstilbe¡Ù¥°¥Ã¥ºÈÎÇä(eeo Store)¡§https://eeo.today/store/101/title/5601
(C) Astilbe Project
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ
³ô¼°²ñ¼ÒA3
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒA3¡Ê¥¨ー¥¹¥êー¡Ë
ÀßÎ©¡§2012Ç¯9·î27Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ 1-11-22 »³¼ïÃÓÂÞ¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ß·Î´»Ë
HP¡§https://athree3.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://athree3.com/contact/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦IP³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡Ú³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û
eeo Store¡§https://eeo.today/store/101/
eeo Media¡§https://eeo.today/media/
eeo Stage¡§https://eeo.today/stage/
¿ä¤·³èºÇ¿·¾ðÊó¡ÊOSHI¡Ü¡Ë¡§https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus
MomentumBase¡§https://athree3.com/momentumbase/