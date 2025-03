¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Õ¥©¥í¥ïー350Ëü¿Í°Ê¾åHinata¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ØAstilbe¡Ù¤È¡Ø¥¯¥í¥ß¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜPOP UP SHOP³«ºÅ

株式会社A3

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3は、MAGNET by SHIBUYA109にて、SNS総フォロワー350万人以上の高校生クリエイターHinataちゃんによるプロデュースブランド『Astilbe』(アスチルベ)と人気キャラクター『クロミ』のコラボレーションPOP UP SHOPを開催したことをお知らせいたします。

株式会社A3は今回のコラボグッズの企画・製作および物販・トークイベントの運営を行っており、A3が運営する通販サイト「eeo Store」では引き続きグッズ販売を行っています。

「eeo Store」:https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842(https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842)

【POP UP SHOP開催レポート】

2025/2/21(金)~3/9(金)に開催したPOP UP SHOPでは『Astilbe』×『クロミ』のコラボによる缶バッジやアクリルキーホルダーなどのグッズを販売。マチ有のポーチやトートバッグなど、日常使いしやすいアイテムも展開しています。

また、POP UP SHOPにはHinataちゃんのパネルが登場し、Hinataちゃんが直筆でサインを記入したパネルには、ファンである中高生たちが一緒に記念写真を撮る様子もみられました。

■商品一覧

■POP UP SHOP概要

<開催場所>

場所:MAGNET by SHIBUYA109 6F:602区画

<開催期間>

2025/2/21(金)~2025/3/9(金)

<URL>

POP UP SHOP:https://astilbe.jp/popup/

eeo Store(オンラインショップ):https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842(https://eeo.today/store/101/title/5868?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt842)

【Hinataちゃんトークショー&チェキ撮影会】

2/22(土)にはPOP UP SHOP開催に合わせ、Hinataちゃんと、その友人の秋山みづきちゃんとのトークイベントとチェキ撮影会を行いました。

トークイベントでは自身がプロデュースする『Astilbe』についてや、秋山みづきちゃんとの関係性などについて語った後、集まったファンからの質問に答え、参加者と積極的に交流しました。その後行われたチェキ撮影会ではHinataちゃんと秋山みづきちゃん、そしてファンの3ショットで様々なポーズの記念写真を撮影し、ファンの方々が楽しんでいただいている姿が印象的でした。

■Hinataちゃんについて

「Hinata(野々山ひなた)」:2006年5月12日生まれ。愛知県出身。動画アプリTikTokで女子小中高生を中心に絶大な人気を集め、SNS総フォロワー数は350万人以上を誇るスーパー高校生。

TikTok:https://www.tiktok.com/@hinata_0512

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnLkrqQcv77_f1v_sN1M0dA

■『Astilbe』について

Hinataの誕生日である5月12日の誕生花、“アスチルベ”の花言葉は「恋の訪れ」「自由」。恋の訪れを連想させるような、ときめくアイテムを作りたいという思いが込められています。

『Astilbe』公式サイト:https://astilbe.jp/

『Astilbe』グッズ販売(eeo Store):https://eeo.today/store/101/title/5601

(C) Astilbe Project

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ

