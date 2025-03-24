3·îÍ½Ìó³«»Ï&È¯ÇäÃæ¤Î¥«¥×¥³¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¥ãー¥à¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ëー¥Æ¥Ç¥£¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¥²ー¥àÃæ¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤¬Éð´ï¤ä¥»¥¯¥ì¥È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÇÁõÈ÷¤Ç¤¤ë¥Á¥ãー¥à¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ëー¥Æ¥Ç¥£¡×¤¬Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª¡¡Æ¬Éô¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö¡¡¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥¢¥¤¥ëー¥Æ¥Ç¥£¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008892/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º ¥¢¥¤¥ëー¥Æ¥Ç¥£
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó H260¡ßW160¡ßD210mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Å´
¢£¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥É¥·¥ã¥°¥Þ¡×¡¢¡Ö¥ì¡¦¥À¥¦¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡ª¡¡ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤ò¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008886/
¥É¥·¥ã¥°¥Þ¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008887/
¥ì¡¦¥À¥¦¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008888/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー ¥â¥ó¤Ç¤Õ¤© ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É/¥É¥·¥ã¥°¥Þ/ ¥ì¡¦¥À¥¦
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§
¡¡¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡¡ÌóH140¡ßW220¡ßD260mm
¡¡¥É¥·¥ã¥°¥Þ¡¡ÌóH160¡ßW110¡ßD220mm
¡¡¥ì¡¦¥À¥¦¡¡ÌóH160¡ßW280¡ßD230mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤¿¤Þ¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤é¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¡Ö¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ëー¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤ë¤â¤è¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤â¤è¤·¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¨´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤ò¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008889/
¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008890/
¥¢¥¤¥ëー¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008891/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー ¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ß¥Ë ¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹/¥Õ¥ë¥Õ¥ë/¥¢¥¤¥ëー
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ1,485±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§
¡¡¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡ÌóH120¡ßW120¡ßD160mm
¡¡¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡¡ÌóH120¡ßW120¡ßD160mm
¡¡¥¢¥¤¥ëー¡¡ÌóH120¡ßW120¡ßD160mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£ÍÅ±ð¤Ê¤ëÉñ¡¡Ë¢¸ÑÎµ ¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¤ÎºÆÈÎ·èÄê¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè1ÃÆ¤Ë¤ÆÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡ÖË¢¸ÑÎµ ¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë¤ÎÉü¹ïÈÇ¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ÎÎÚ¤ä¥Ò¥ì¡¢¶»¸µ¤ä¿¬Èø¤òÊ¤¤¦Ç»»ç¿§¤ÎÂÎÌÓ¤Ê¤É¡¢¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ªÇã¤¤Æ¨¤¬¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡ÚÉü¹ïÈÇ¡Û¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008893/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë Ë¢¸ÑÎµ ¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡ÚÉü¹ïÈÇ¡Û
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á³Ê¡§16,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH155¡ßW195¡ßD185mm
¡¦ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS
¢£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¡×Âè2ÃÆ¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤ª¤¯¤ë¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡¡¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤ ¥ëー¥¯ ¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008896/
¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤ ¥¸¥§¥¤¥ßー(Color 10)¡¡ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008897/
¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤ A.K.I.¡¡ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008898/
¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤ ¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008900/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡¡¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤ ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 ¥ëー¥¯/¥¸¥§¥¤¥ßー(Color 10)/ A.K.I./ ¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§
¡¡¥ëー¥¯¡¡ÌóH75¡ßW65¡ßD70mm
¡¡¥¸¥§¥¤¥ßー(Color 10) ¡¡ÌóH75¡ßW65¡ßD70mm
¡¡A.K.I. ¡¡ÌóH75¡ßW65¡ßD70mm¡¡
¡¡¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¡¡ÌóH75¡ßW65¡ßD70mm¡¡
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Å´
¢£¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ýー¥Á¤¬Í½Ìó³«»Ï¡ª
¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥ëー¥¯¤Î¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¥Ýー¥Á¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡ª¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¤ªºâÉÛ¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¤ä¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª½Ð¤«¤±²ÄÇ½¤Ç¤¹¢ö¡¡Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤ò¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¥Ýー¥Á ¥ëー¥¯ ¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008903/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¯¤ë¤ß¤¿¤Ô¤Ì¤¤¥Ýー¥Á
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§4,620±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH210¡ßW190¡ßD60mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢PVC¡¢Å´
¢£¡ÖÂçµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶ーÄ´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í½Ìó³«»Ï¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ª¼é¤ê¤¿¤Á¤Î¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶ーÄ´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡¡¹âµé´¶¤¬¤¢¤êÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¿¦¾ì¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â³èÌö¢ö¡¡½ñÎàÀ°Íý¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¤Á¤å¤¦¤Î¤¹¤± ¤¦¤µ¤È ¤Ë¤ã¤½¤¦¤® ¡¡
https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008894/
¤¦¤µ¤í¤Ã¤¯ ¤¯¤Þ¤ê¤¹ ¤Ë¤ã¤ó¤¸ー¤¯¤¹ ¤Ë¤ã¤á¤ó¤Î½¾¼Ô¡¡
https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008895/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡¡¥ì¥¶ーÄ´¥Õ¥¡¥¤¥ë ÂçµÕÅ¾ºÛÈ½ ¤Á¤å¤¦¤Î¤¹¤± ¤¦¤µ¤È ¤Ë¤ã¤½¤¦¤®/¤¦¤µ¤í¤Ã¤¯ ¤¯¤Þ¤ê¤¹ ¤Ë¤ã¤ó¤¸ー¤¯¤¹ ¤Ë¤ã¤á¤ó¤Î½¾¼Ô
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§
¡¡¤Á¤å¤¦¤Î¤¹¤± ¤¦¤µ¤È ¤Ë¤ã¤½¤¦¤®¡¡ÌóH320¡ßW228¡ßD3mm
¡¡¤¦¤µ¤í¤Ã¤¯ ¤¯¤Þ¤ê¤¹ ¤Ë¤ã¤ó¤¸ー¤¯¤¹ ¤Ë¤ã¤á¤ó¤Î½¾¼Ô¡¡ÌóH1320¡ßW228¡ßD3mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¹çÀ®Èé³×¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£CFB ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ±êÈÞÎ¶ ¥Ê¥Ê¡¦¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¸¶·¿¤Ï¡ÖCFB ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ±ê²¦Î¶ ¥Æ¥ª¡¦¥Æ¥¹¥«¥È¥ë¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¸Å»Ô»á¤ÈÂç»³»á¤¬ºÆ¤ÓÃ´Åö¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë»ö¤âÁÛÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¤«¤Ä¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¡ª¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥Ê¥Ê¡¦¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.e-capcom.com/sp/cfb_Lunastra/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ±êÈÞÎ¶ ¥Ê¥Ê¡¦¥Æ¥¹¥«¥È¥ê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH260¡ßW255¡ßD220mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§PVC¡¢ABS
¢£CFB¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ßê⿊⿓ ¥¢¥ë¥Ð¥È¥ê¥ª¥ó¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º20¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤¿¡Ößê⿊⿓ ¥¢¥ë¥Ð¥È¥ê¥ª¥ó¡×¤òºÆÈÎÃæ¡ª¡¡Á´¿È¤¬±Ô¤¤µÕÎÚ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¿¨¤ì¤ë¼ÔÁ´¤Æ¤òÌµ»üÈá¤Ë°ú¤Îö¤¯¤½¤Î»Ñ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¤¿°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡ª¡¡Á°²ó¤ªÇã¤¤Æ¨¤¬¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤ò¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¥¢¥ë¥Ð¥È¥ê¥ª¥ó¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008409/
¾Ò²ðÆ°²è¡¡https://youtu.be/uSV3yYQC7Jw
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ßê⿊⿓ ¥¢¥ë¥Ð¥È¥ê¥ª¥ó
¡¦²Á ³Ê¡§33,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH335¡ßW305¡ßD230mm
¡¦ÁÇ ºà¡§PVC¡¢ABS¡¢EVA
¢£CFB ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë Plus THE BEST ¡ÚÉü¹ï¡Û ～Vol.22¡¦23¡¦24～¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿£¶¼ï¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¼ýÏ¿¡¢¶¯ÎÏ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬°ìÅÙ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÃÆ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡¡
¥Üー¥Ê¥¹¥Ñー¥Ä¤ò½¸¤á¤ë¤È´°À®¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ª¥ª¥Ê¥º¥Á¡Ê¥¯¥ê¥¢Ver.¡Ë¡×¤ä¡¢1¸ÄÈ¢Ëè¤Ë1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â·òºß¡£¤ªÇã¤¤Æ¨¤¬¤·¤ÎÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
CFB ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë Plus THE BEST ¡ÚÉü¹ï¡Û ～Vol.22¡¦23¡¦24～
https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008414/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë Plus THE BEST ～Vol.22¡¦23¡¦24～
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ïÎà
¡¦»Å¡¡ÍÍ¡§ºÌ¿§ºÑ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÜÂæºÂ¡Ü¥Üー¥Ê¥¹¥Ñー¥Ä¡Ü¥·ー¥ë
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦PVC¡¢ABS¡¢¥·ー¥ë¡¦»æ
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó100～150mm
¡¦ÂæºÂ¥µ¥¤¥º¡§Ìó75.5¡ß87mm¡ÊÏ»³Ñ·Á¡Ë
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§»æÈ¢¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É·Á¼°¡Ë
¢£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤Î¥¥åー¥È¤Ê»Ø¿Í·Á¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥½¥Õ¥ÓÀ½»Ø¿Í·Á¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª¡¡Á´10¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡¡¤¼¤ÒÁ´¼ïÎà½¸¤á¤è¤¦¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
CFB ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Ñ¥Ú¥Ã¥È ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー Vol.1¡¡
https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008334/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Ñ¥Ú¥Ã¥È ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー Vol.1
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH30~50mm
¡¦ÁÇºà¡§PVC
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§PPÂÞ¡Ü¸ü»æ¡¡
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¨´¶¤ÇÊú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òºÆÈÎÃæ¡ª
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡×¤òºÆÈÎÃæ¡ª¡¡Á°²ó¤ªÇã¤¤Æ¨¤¬¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¥åー¥È¤Ç¡Ö¤Õ¤ï¤¿¤Þ¡×¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー ¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹/¥Õ¥ë¥Õ¥ë
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§
¡¡¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹ HÌó200mm¡ßWÌó190mm¡ßDÌó220mm
¡¡¥Õ¥ë¥Õ¥ë HÌó200mm¡ßWÌó190mm¡ßDÌó220mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ¥¸¥å¥ê¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
Âè£±ÃÆ¡Ö¥¥ã¥ß¥£¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤«¤é¡Ö¥¸¥å¥ê¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª¡¡¸¶·¿»Õ¤ÎÂç¾åÃÝÉ§»á¤Ë¤è¤ëÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 ¥¸¥å¥ê ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.e-capcom.com/sp/cfb_juri/
¡¡
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 ¥¸¥å¥ê
¡¦²Á¡¡³Ê¡§27,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóHÌó310mm¡ßWÌó165mm¡ßDÌó194mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§PVC¡¢ABS
¢£CAPCOM¡ßVOXEL¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥êー¥ºÂè£´ÃÆ¡ª¡¡È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥¨¥°¥¼¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¸÷ Ç®ÅÍ¡×¡¢¡ÖÂçµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖÀ®ÊâÆ² Î¶¥Î²ð¡×¤È¡Ö¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡×¤Î£´¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ©ÌÀBOX¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æþ¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
VOXENATION ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.e-capcom.com/sp/voxenation/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§VOXENATION ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥¨¥°¥¼ ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó/¸÷ Ç®ÅÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VOXENATION ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ÂçµÕÅ¾ºÛÈ½ À®ÊâÆ² Î¶¥Î²ð/¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ3,520±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡¡
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¡ÌóH160¡ßW80¡ßD80mm
¡¡¸÷ Ç®ÅÍ¡¡ÌóH180¡ßW80¡ßD80mm
¡¡À®ÊâÆ² Î¶¥Î²ð¡¡ÌóH170¡ßW80¡ßD80mm
¡¡¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡¡ÌóH170¡ßW80¡ßD80mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¿ÌÊ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£CAPCOM¡ßVOXEL¤Î¥ß¥Ë¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¤Î2¿Í¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤µ¥¢¥Ã¥×¤ÎVOXENATION ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ß¥Ë¤Ë¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖÀ®ÊâÆ² Î¶°ì¡×¤È¡Ö¸æ·õ Îç»ø¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡¡¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¡ª
¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
À®ÊâÆ² Î¶°ì¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008415/¡¡
¸æ·õ Îç»ø¡¡https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008416/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§VOXENATION ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ß¥Ë µÕÅ¾ºÛÈ½ À®ÊâÆ² Î¶°ì/¸æ·õ Îç»ø
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóHÌó120mm¡ßWÌó55mm¡ßDÌó55mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§ËÜÂÎ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¡§Å´
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú³Æ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤Àè¡Û
¡¦¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó¡×
¡¡https://www.e-capcom.com/
¡¦¥«¥×¥³¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Á´¹ñ¤Î¼çÍ×EC¡¢¥°¥Ã¥º¼è°·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Û¤«
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤äºÅ»öÅù¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥×¥³¥ó¥°¥Ã¥º¸ø¼°¡Ö¥«¥×¤Ã¤º¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡ª
¥«¥×¥³¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¸ø¼°SNS¡Ö¥«¥×¤Ã¤º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎºÇ¿·¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä³«»Ï°ÆÆâ¤Ê¤É¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯ÇäÁ°¤Î¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤´¾Ò²ð¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥×¥³¥ó ¥°¥Ã¥º¸ø¼°(¥«¥×¤Ã¤º)¡¡https://x.com/Capcom_goods