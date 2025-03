3·îÍ½Ìó³«»Ï&È¯ÇäÃæ¤Î¥«¥×¥³¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡ª

株式会社カプコン

■『モンスターハンターワイルズ』に登場するチャーム、「アイルーテディ」の予約開始!

ゲーム中でハンターが武器やセクレトカスタマイズで装備できるチャーム、「アイルーテディ」が優しい手触りのぬいぐるみとして商品化決定! 頭部のストラップ部分は取り外し可能なので、ぬいぐるみとしても、チャームとしてもお楽しみいただけます♪ ぜひご予約ください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

アイルーテディ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008892/

【商品情報】

・商品名:モンスターハンターワイルズ アイルーテディ

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価格:4,400円(税込)

・本体サイズ:約 H260×W160×D210mm

・素 材:ポリエステル、鉄

■『モンスターハンターワイルズ』の人気モンスターぬいぐるみを予約開始!

好評発売中の『モンスターハンターワイルズ』に登場する「アルシュベルド」、「ドシャグマ」、「レ・ダウ」のかわいいぬいぐるみの予約を開始! 細かいパーツまで再現しながら、かわいくデフォルメされたデザインになっております。 ぜひご予約を!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

アルシュベルド https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008886/

ドシャグマ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008887/

レ・ダウ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008888/

【商品情報】

・商品名:モンスターハンター モンでふぉ ぬいぐるみ アルシュベルド/ドシャグマ/ レ・ダウ

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価 格:各3,850円(税込)

・本体サイズ:

アルシュベルド 約H140×W220×D260mm

ドシャグマ 約H160×W110×D220mm

レ・ダウ 約H160×W280×D230mm

・素 材:ポリエステル

■人気の「ふわたま」ぬいぐるみからミニサイズぬいぐるみの予約開始!

「モンスターハンター」シリーズから人気モンスターの「ティガレックス」、「フルフル」、「アイルー」の3種類がラインナップ。デスクに飾るもよし、一緒にお出かけするもよしなサイズ感です。もちろんふわふわ触感はそのままとなっており、とっても癒されます。ぜひご予約を!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ティガレックス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008889/

フルフル https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008890/

アイルー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008891/

【商品情報】

・商品名:モンスターハンター ふわたまぬいぐるみミニ ティガレックス/フルフル/アイルー

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価 格:各1,485円(税込)

・本体サイズ:

ティガレックス 約H120×W120×D160mm

フルフル 約H120×W120×D160mm

アイルー 約H120×W120×D160mm

・素 材:ポリエステル

■妖艶なる舞 泡狐竜 タマミツネの再販決定!

『モンスターハンターワイルズ』のタイトルアップデート第1弾にて登場予定の「泡狐竜 タマミツネ」のクリエイターズモデルの復刻版を、満を持しての予約開始! 鮮やかな色の鱗やヒレ、胸元や尻尾を覆う濃紫色の体毛など、タマミツネの魅力を再現した一品に仕上がっています。前回お買い逃がしの方は、この機会にぜひご予約ください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

タマミツネ【復刻版】 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008893/

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 泡狐竜 タマミツネ【復刻版】

・発売日:2025年9月25日(木)予定

・価格:16,500円(税込)

・本体サイズ:約H155×W195×D185mm

・素材:PVC、ABS

■手のひらサイズのマスコット「くるみたぴぬい」第2弾の予約開始!

人気キャラクターたちがふわふわなおくるみに包まれた可愛らしいデザインの「くるみたぴぬい」の予約開始! お部屋に並べて飾ることはもちろん、ボールチェーンが付いているので、バッグに付けたり、一緒にお出かけも楽しめるマスコットキーホルダーです。ぜひご予約ください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

くるみたぴぬい ルーク https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008896/

くるみたぴぬい ジェイミー(Color 10) https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008897/

くるみたぴぬい A.K.I. https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008898/

くるみたぴぬい エイダ・ウォン https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008900/

【商品情報】

・商品名:

くるみたぴぬい ストリートファイター6 ルーク/ジェイミー(Color 10)/ A.K.I./ エイダ・ウォン

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価 格:各1,320円(税込)

・本体サイズ:

ルーク 約H75×W65×D70mm

ジェイミー(Color 10) 約H75×W65×D70mm

A.K.I. 約H75×W65×D70mm

エイダ・ウォン 約H75×W65×D70mm

・素 材:ポリエステル、鉄

■くるみたぴぬいデザインのポーチが予約開始!

『ストリートファイター6』の人気キャラクター、ルークのくるみたぴぬいポーチの予約を開始! スマートフォンやお財布を収納できる他、クリア素材を使用した収納ポケットもあるため、くるみたぴぬいや、お気に入りのグッズを入れてお出かけ可能です♪ 優しい手触りの生地なので、ぬいぐるみのように置いても楽しめます! ぜひご予約を!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

くるみたぴぬいポーチ ルーク https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008903/

【商品情報】

・商品名:くるみたぴぬいポーチ

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価 格:4,620円(税込)

・本体サイズ:約H210×W190×D60mm

・素 材:ポリエステル、PVC、鉄

■「大逆転裁判」シリーズのモチーフが刻印されたレザー調ファイルが予約開始!

アイリスのお守りたちの刻印が入っているレザー調ファイルの予約開始! 高級感があり普段使いもしやすいため、場所を選ばずに職場でも学校でも活躍♪ 書類整理にも、プレゼントにもおすすめなアイテムです! ぜひご予約ください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ちゅうのすけ うさと にゃそうぎ

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008894/

うさろっく くまりす にゃんじーくす にゃめんの従者

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008895/

【商品情報】

・商品名:

レザー調ファイル 大逆転裁判 ちゅうのすけ うさと にゃそうぎ/うさろっく くまりす にゃんじーくす にゃめんの従者

・発売日:2025年10月16日(木)予定

・価 格:各1,650円(税込)

・本体サイズ:

ちゅうのすけ うさと にゃそうぎ 約H320×W228×D3mm

うさろっく くまりす にゃんじーくす にゃめんの従者 約H1320×W228×D3mm

・素 材:合成皮革/ポリエステル

■CFB クリエイターズモデル 炎妃龍 ナナ・テスカトリが発売中!

原型は「CFB クリエイターズモデル 炎王龍 テオ・テスカトル」を制作した古市氏と大山氏が再び担当。夫婦そろって並べて飾る事も想定しつつ、かつ、単体でも見応えのあるポージングを実現。ぜひ購入しよう!!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ナナ・テスカトリ 特設サイト https://www.e-capcom.com/sp/cfb_Lunastra/

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 炎妃龍 ナナ・テスカトリ

・価 格:22,000円(税込)

・本体サイズ:約H260×W255×D220mm

・素 材:PVC、ABS

■CFBクリエイターズモデル 煌⿊⿓ アルバトリオンが発売中!

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念商品としてフィギュア化された「煌⿊⿓ アルバトリオン」を再販中! 全身が鋭い逆鱗で覆われ、触れる者全てを無慈悲に引き裂くその姿を余すところなく再現した圧倒的存在感! 前回お買い逃がしの方は、ぜひご購入を!

カプコンオフィシャル通販サイト

アルバトリオン https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008409/

紹介動画 https://youtu.be/uSV3yYQC7Jw

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 煌⿊⿓ アルバトリオン

・価 格:33,000円(税込)

・本体サイズ:約H335×W305×D230mm

・素 材:PVC、ABS、EVA

■CFB スタンダードモデル Plus THE BEST 【復刻】 ~Vol.22・23・24~が発売中!

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』に登場した6種のモンスターを収録、強力モンスターたちのハイクオリティフィギュアが一度にコレクションできるのはベスト弾ならでは!

ボーナスパーツを集めると完成するボーナスフィギュア「オオナズチ(クリアVer.)」や、1個箱毎に1枚封入されているモンスターアイコンのステッカーも健在。お買い逃がしの方はこの機会にぜひ購入しよう!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

CFB スタンダードモデル Plus THE BEST 【復刻】 ~Vol.22・23・24~

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008414/

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus THE BEST ~Vol.22・23・24~

・価 格:各1,980円(税込)

・種類数:全6種類

・仕 様:彩色済フィギュア+台座+ボーナスパーツ+シール

・素 材:フィギュア・PVC、ABS、シール・紙

・フィギュア本体サイズ:全高約100~150mm

・台座サイズ:約75.5×87mm(六角形)

・パッケージ:紙箱(ブラインド形式)

■「モンスターハンター」のキュートな指人形が発売中!

「モンスターハンター」シリーズの人気モンスターのソフビ製指人形がブラインドパッケージ仕様で発売中! 全10種をラインナップ! ぜひ全種類集めよう!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

CFB フィンガーパペット モンスターハンター Vol.1

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008334/

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー フィンガーパペット モンスターハンター Vol.1

・価 格:各700円(税込)

・本体サイズ:約H30~50mm

・素材:PVC

・パッケージ:PP袋+厚紙

※ブラインドパッケージ仕様につき、購入時にフィギュアの種類はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

■ふわふわ触感で抱き心地の良い「ふわたまぬいぐるみ」を再販中!

「モンスターハンター」シリーズのふわたまぬいぐるみから、特に人気の「リオレウス」と「フルフル」を再販中! 前回お買い逃がしの方は、キュートで「ふわたま」なモンスターたちをお迎えください!

【商品情報】

・商品名:モンスターハンター ふわたまぬいぐるみ リオレウス/フルフル

・価 格:各2,970円(税込)

・本体サイズ:

リオレウス H約200mm×W約190mm×D約220mm

フルフル H約200mm×W約190mm×D約220mm

・素 材:ポリエステル

■『ストリートファイター6』からクリエイターズモデル ジュリが発売中!

第1弾「キャミィ」に引き続き『ストリートファイター6』から「ジュリ」をフィギュア化! 原型師の大上竹彦氏による挑発的な表情としなやかなポージングをどの角度からもお楽しみいただけます。

ぜひお求めください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ストリートファイター6 ジュリ 特設サイト https://www.e-capcom.com/sp/cfb_juri/

【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ストリートファイター6 ジュリ

・価 格:27,500円(税込)

・本体サイズ:約H約310mm×W約165mm×D約194mm

・素 材:PVC、ABS

■CAPCOM×VOXELスタイルのシリーズ第4弾! 発売中!

「ロックマンエグゼ」シリーズから「ロックマン」と「光 熱斗」、「大逆転裁判」シリーズから「成歩堂 龍ノ介」と「シャーロック・ホームズ」の4種をラインナップ! コレクションしたくなる透明BOXパッケージ入りで、そのまま飾れます。ファンの方はぜひお求めください!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

VOXENATION ぬいぐるみ特設サイト https://www.e-capcom.com/sp/voxenation/

【商品情報】

・商品名:VOXENATION ぬいぐるみ ロックマンエグゼ ロックマン/光 熱斗

VOXENATION ぬいぐるみ 大逆転裁判 成歩堂 龍ノ介/シャーロック・ホームズ

・価 格:各3,520円(税込)

・本体サイズ

ロックマン 約H160×W80×D80mm

光 熱斗 約H180×W80×D80mm

成歩堂 龍ノ介 約H170×W80×D80mm

シャーロック・ホームズ 約H170×W80×D80mm

・素 材:ポリエステル/綿

※画像はイメージです。

■CAPCOM×VOXELのミニシリーズから「逆転裁判」の2人が発売中!

小さくなってかわいさアップのVOXENATION ぬいぐるみミニに「逆転裁判」シリーズから「成歩堂 龍一」と「御剣 怜侍」がラインナップ! ボールチェーン付きなので一緒にお出かけできます。ぜひコレクションしよう!

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

成歩堂 龍一 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008415/

御剣 怜侍 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008416/

【商品情報】

・商品名:VOXENATION ぬいぐるみミニ 逆転裁判 成歩堂 龍一/御剣 怜侍

・価 格:各1,650円(税込)

・本体サイズ:約H約120mm×W約55mm×D約55mm

・素 材:本体:ポリエステル、ボールチェーン:鉄

※画像はイメージです。

【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/

・カプコンオフィシャルショップ

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベントや催事等にて先行販売する場合がございます。

■カプコングッズ公式「カプっず」のご紹介!

カプコンのグッズ公式SNS「カプっず」では、カプコンの最新グッズ情報やイベント、キャンペーン情報などをお届けしています。新商品の予約・販売開始案内などのお役立ち情報はもちろん、発売前の商品サンプルのご紹介や、国内外で展開しているコラボグッズのご紹介など、ファンの皆様に楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさん! ぜひご覧ください!

カプコン グッズ公式(カプっず) https://x.com/Capcom_goods