ÃÏ²¼£±³¬¿©ÉÊºÅ»ö¾ì¤Ç¤Î½é³«ºÅ¡ª£³·î27Æü(ÌÚ)¤«¤é¡ØÆüËÜ¤Î¶õ¤ÈÎ¹¤ÎÊª»ºÅ¸¡Ù
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞÉ´²ßÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ¿·»Ê¡Ë¤ÈÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§²£ÅÄ ¿®½©¡Ë¤Ï¡¤2025Ç¯£³·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£´·î£²Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£·Æü´Ö¡¤ÃÏ²¼£±³¬¿©ÉÊºÅ»ö¾ì¤Ë¤Æ¡ØÆüËÜ¤Î¶õ¤ÈÎ¹¤ÎÊª»ºÅ¸¡Ù¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºÅ»ö¤Ç¤Ï¡¤±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¶õÊÛÀìÌçÅ¹¡Ú±©ÅÄ¶õÊÛ¹©Ë¼¡Û¤Î¶õÊÛ¡¦µ¡Æâ¿©¤ä¡¤²£ÉÍ¤Ç1957Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞ¡Ú»°ËÜàÝàê¡Û¤ÈÅìµþ¡¦Çò¶â¤ÎÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¥é¡¦¥á¥¾¥óÇò¶â¡Û¤Ë¤è¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥Õ¥§¥·¥ç¥³¥é¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¡¤ÉáÃÊ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤¡ÚµÜ¾ë¸©¡¿°ËÃ£¤Îµí¥¿¥ó¡Û¤Î¡Ö¸üÀÚ¤ê±ö¥¿¥ó¡¡±ö»Å¹þ¤ß¡×¤ä¡ÚµþÅÔÉÜ¡¿Èþ½½¡Û¤Î¡Öµþ¤Ð¤¢¤à¡×¡¤¡Ú²Æì¸©¡¿¥Ê¥´¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ñー¥¯¡Û¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥Ü¥¦¥ë¡×¤Û¤«Á´13Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¤³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÌÃ²Û¡¦ÌÃÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú±©ÅÄ¶õ¹Á¡¿»°ËÜàÝàê¡ß¥é¡¦¥á¥¾¥óÇò¶â¡Û¥«¥Õ¥§¥·¥ç¥³¥é¥¦¥£¥Ã¥Á
¡Ú±©ÅÄ¶õ¹Á¡¿±©ÅÄ¶õÊÛ¹©Ë¼¡Û²Ã²ì²°´Æ½¤¡¡¤Î¤É¤°¤í¤Á¤é¤·¼÷»Ê
¡ØÆüËÜ¤Î¶õ¤ÈÎ¹¤ÎÊª»ºÅ¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö¡§£³·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£´·î£²Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§ÃÏ²¼£±³¬¿©ÉÊºÅ»ö¾ì
½ÐÅ¹¿ô¡§13Å¹ÊÞ
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§µþµÞÉ´²ßÅ¹¡¡TEL. 0570-045-848¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡¡±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Û