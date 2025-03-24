¡Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week 2025¡Û¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¤¬EC»ö¶È¼Ô¸þ¤±ºÇ¿·CRM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡ªÇä¾åUP¤ÎÈë·í¤òÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é4Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¶¦ÁÏ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È with Tetra Tokyo¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week¤È¤Ï
¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week¡×¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÂ¥¡¦¹¹ð¡¦EC Growth¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎBtoBÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÈ¯·¡¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EC Fair ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê
¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖEC Fair¡×¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week 2025¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏTetra Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È with Tetra Tokyo¡×¤Ë¤Æ¶¦Æ±½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëCRM¥Þー¥±¥Æ¥¤¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(Shopify¡¦Cafe24ÂÐ±þ)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËEC»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
CRM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØDataraize¡Ù
¡ØDatarize¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¥¢¤ÎÇä¾å¥Çー¥¿¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²þÁ±ÅÀ¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ëAI³èÍÑ·¿¤ÎCRM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿CRM¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï´û¤Ë600¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤·¡¢EC»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎCRM¡¦MA¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¶È³¦No.1¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/137679/table/10_1_abc626af4cc78e08fe06dc916db09362.jpg ]
Datarize³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EC»ö¶È¼Ô¤Ï¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://datarize.ai/ja
¡Ö¶¦ÁÏ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È with Tetra Tokyo¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¶¦ÁÏ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È with Tetra Tokyo¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£Tetra Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊFounder & CEO: Toshi Ichikawa¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë²ñÏÃ¤·¡¢¶½Ì£¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Toshi Ichikawa»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£Å¸¼¨²ñ¤â¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥È¤·¤¿¤¤¡× ¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¾õÂÖ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¡¢¶½Ì£¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ¶¦Æ±½ÐÅ¸¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¶¦Í¤¹¤ë¶õ´Ö¤ÎËâË¡¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tetra Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tetra Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈÈ¯¿®¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¶¦À¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://ja.tetratokyo.com/
¤´Íè¾ì¤Î¤´°ÆÆâ
¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¤Î¥Öー¥¹¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È with Tetra Tokyo¡×Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¢EC±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥à
²ñ¼ÒHP¡§https://www.datarize.ai/ja
¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñËÜ¼ÒDatarize¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Datarize¤Ï¡¢CRM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç´Ú¹ñNo.1¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë600¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Shopify¡¢Cafe24ÂÐ±þ¤ÎCRM¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¥é¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¹ÊóÃ´Åö¡§Âç¸¶ Î¶°ì
Email: ryuichi.ohara@datarize.ai