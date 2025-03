―Î©Àî¥Ð¥¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ―¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬³«»Ï¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 千田洋史)は、小田急グループの立川バス株式会社(本社 東京都立川市、取締役社長 山田恭章、以下 立川バス)にリラックマコラボデザインの電気バスが導入されることをお知らせします。

電気バス外装

立川バスでは、小田急グループカーボンニュートラル2050の環境長期目標を達成し脱炭素社会の実現および走行中の騒音や車内振動等も従来の車両と比べ非常に少なく快適にご乗車いただける電気バスを導入しており、昨年初めて導入された電気バスのデザインは、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」が採用されています。

今回の導入で2台目となる電気バスのデザインには、リラックマの「あなたに寄り添うリラックマ」テーマが使用され、優しく癒されるデザインを車両内外にあしらい、座席シートもリラックマデザインになっています。

また、車内には初代『すみっコぐらし』電気バスと同様に「カプセルトイ」の販売機が設置されます。

【立川バスHP】

https://www.tachikawabus.co.jp/

1.導入車両 ※数値はメーカーカタログ値

●メーカー・車種:BYD製 K8

●全長×車幅×車高:10,500mm×2,500mm×3,270mm

●乗車定員:81人

●航続距離:240km(満充電、冷房起動時)

●バッテリー容量:314Kwh

●充電時間:CHAdeMO規格 約6時間(50KW 充電出力時)

2.運行概要

(1) 運行開始日:2025年3月31日(予定)

(2) 導入営業所および台数:福生営業所 大型電気バス1台

▲電気バス車内

天井部分や座席部分など、車内のあらゆる箇所がリラックマのデザインになっています!

▲左:すみっコぐらしデザイン電気バス

右:リラックマデザイン電気バス

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X(旧 Twitter)

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.