ºÇ¶¯UV²¼ÃÏ¤Ï¥³¥ì¡ª¥Û¥ó¥È¤Ë²Ý¶â¤¹¤Ù¤ÈþÈ±¥¢¥¤¥Æ¥à¡õÈþÍÆ¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤Éº£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ°Äì¥Æ¥¹¥È¡ª¡ÚLDK the Beauty 2025Ç¯5·î¹æ¡Û
5·î¹æ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÈþÈ±²Ý¶â¡×¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª·è¤·¤Æ°Â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥à¥ÀÇã¤¤¤ò¶²¤ì¤Æ²Ý¶â¤ËÆ§¤ß¤¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¥±¥¢¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ºÇ¶¯UV²¼ÃÏ¤ò¸¡¾Ú¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÃ¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë´ÊÃ±¤Á¤ç¤¤¥Æ¥¯¤ä¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯100¶ÑBeauty¥¢¥¤¥Æ¥àÎÉÉÊsellection¤Ê¤É¡¢º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡Û
ÈþÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¥à¥ÀÇã¤¤¤Ï¥¤¥ä¡ª ¤½¤³¤ÇÂ»¥Ê¥·¤Î¡ÖÈþÈ±²Ý¶â¤ÎÀµ²ò¡×¤ò¥×¥í¤È°ì½ï¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿
ÁíÎÏÆÃ½¸¡¿¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÈþÈ±²Ý¶â¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡© ¤È¤Õ¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤³¤Ç¡¢Çã¤Ã¤ÆÂ»¤·¤Ê¤¤¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡õÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡ª ¥à¥ÀÇã¤¤¥¼¥í¤ÇÈþÈ±¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤ç¢ö
UVÂÐºö¤Ï¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡ª ¤½¤³¤Çº£¤³¤½Çã¤¦¤Ù¤ÈþÈ©¸«¤»¤â³ð¤¦ºÇ¶¯UV²¼ÃÏ¤ò°ìÀÆ¥Æ¥¹¥È
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¿ºÇ¶¯UV²¼ÃÏ¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ß¤êÃí¤°»ç³°Àþ¤âÁý²ÃÃæ¡ª Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤³¤ì°Ê¾å¹©Äø¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆü¾Æ¤±»ß¤á¡Ü²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹UV²¼ÃÏ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìËÜ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹!!
¤¤¤Ä¤â¤Î°ÌÃÖ¤ä¿§¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¡ª °õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥Ã¤È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Æ¥¯¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿
Âè2ÆÃ½¸¡¿ÉÃ¤Ç°õ¾ÝÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë ¤«¤ó¤¿¤ó¤Á¤ç¤¤¥Æ¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤È°õ¾Ý¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
º£¤¹¤°¤«¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª È©¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤òºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤ÆÍá¤Ó¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤ÈþÍÆ¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤ò¸¡¾Ú
Âè3ÆÃ½¸¡¿ÈþÍÆ¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤«¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª
Àö¾ôÎÏ¤äÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¥¦¥ê¤ÎÈþÍÆ¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¥ã¥ïー¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡© ¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¿¤âÉ¬¸«¡ª ÈþÍÆ¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤éÀ½ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢°ìµó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Æ¥¯¤Ê¤·¤Ç¤³¤Ê¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¡ª »È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò¸¡¾Ú
ÆÃÊÌ´ë²è¡¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞABCÈ½Äê52
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥Æ¥¯¥ì¥¹¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥×¥í¤ÈÃµ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
LDK the Beauty¤È¤Ï
¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§LDK the Beauty
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î22Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LDK the Beauty¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
LINE :
https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeauty
Instagram :
https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=ja
X :
https://twitter.com/ldk_the_beauty
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehA
TikTok :
https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lZ89N3nH8gM ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp