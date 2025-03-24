¡Ú¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ10Áª¡Û¥Æ¥¯¤Ê¤·¤ÇÇ¨¤ì¥Ä¥ä¤âÂ«´¶¤â¥¥Þ¤ë¡ª »È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡ÊLDK the Beauty 2025Ç¯5·î¹æ¡Ë
´ÊÃ±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡ª µ¤Ê¬¤ò¤¢¤²¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð
Ç¨¤ì¥Ä¥ä¤âÂ«´¶¤â¥Æ¥¯¤Ê¤·¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡ª ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤òÄ´ºº
È±¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥¥Þ¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤â¥¢¥¬¤ë¡ª ¤±¤É¥Æ¥¯¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¥Æ¥¯¤Ê¤·¤Ç¥¥Þ¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ËÜ²»¤Î¥³¥¹¥áÈãÉ¾»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¡¦¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ðー¥à¤Ê¤É¹ç·×52À½ÉÊ¡ª ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÎÏ¡¦¼Á´¶¡¦»ÈÍÑ´¶¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£PR TIMES¤Ç¤Ï¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿Ãæ¤«¤é10À½ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_1_f4012755ca515974fa58611a94eac59b.jpg ]
¥Ä¥ä¤âÂ«´¶¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î(¥Ïー¥È)¼ê·Ú¤Ë¥¥Þ¤ë¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¡×10Áª
¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤«È´¤±¤ë¡ª ¤«¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥¨¥¹¥ª¥¤¥ë ¥¹¥È¥ìー¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1760±ß¡¿100ml
¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤·¤Ç¤âÆâ´¬¤¤äS»ú¥«ー¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ú¹ñÀ½¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¸ú²Ì¤â¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È±¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤µ¤Ï¥È¥êー¥È¥á¥ó¥Èµé¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Î¿´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÎÏ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢¡Ö¼ê¤Ç¤«¤¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥é¥Õ¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¼«Á³¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È´¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_2_f16feea55e2f75dbeb3f53409a7d7507.jpg ]
½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈþ¤·¤¤Â«´¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Æ¥«ー¥ë¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤â¸«»ö¤Ë±é½Ð
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1320±ß¡¿48ml
¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ë¤ä¥Òー¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀ®Ê¬¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Çö¤¯¶Ñ°ì¤Ë¿¤Ó¤ÆÈ±¤â¼ê¤â¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤»¤º¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£ÌÓÀè¤äÉâ¤ÌÓ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤ª¤µ¤Þ¤ëÄø¤è¤¤½Å¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥¿¥Ã¤È¤Ê¤é¤º¥¥ì¥¤¤ÊÂ«´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥³¥Æ¤Ç´¬¤¤¤¿¤æ¤ë¤¤¥¦¥§ー¥Ö¤â¤Ä¤Ö¤ì¤º¡¢¥¦¥§¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÌÓÂ«¤Ë¡£¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤â¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_3_b2b45bdc9e99fe93861355a1ab0a1e89.jpg ]
Àö¤¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤¬½Ð¤ÆÆ°¤¤Î¤¢¤ëÂ«´¶¤â¥Æ¥¯¤¤¤é¤º¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥ª¥µ¥¸ ¥Õ¥êー¥ê¥£ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë
¹ØÆþ²Á³Ê¡§3300±ß¡¿100g
¿å¤ò¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¿¥êー¥¸¥§¥ë¡£Çö¤¯¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¥Ù¥¿¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤é¤º¡¢¥Æ¥¯¤Ê¤·¤ÇºÙ¤«¤¤Â«´¶¤ä¥¥ì¥¤¤ÊÇ¨¤ì´¶¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Î¤¢¤ëÌÓÀè¤ä¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡Ö¥´¥ï¥´¥ï¤»¤ºÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢È±¼Á¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_4_3fb27c4692f4ddb9f339fbe1edc380b7.jpg ]
¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤ä¤ï¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤æ¤ë¤Õ¤ï´¶¤â¥ー¥×
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥ªー¥¸¥¹ ¥¸ー¥Õ¥©ー¥¹
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1980±ß¡¿147g
¥Ïー¥É·Ï¥¸¥§¥ë¤È¤¤¤¦¤ÈÃËÀ¸þ¤±¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¸ー¥Õ¥©ー¥¹¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¼Á´¶¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñー¥Þ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¤æ¤ë¤Õ¤ï¥¦¥§ー¥Ö¤Î¸ÇÄê¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¥¸¥§¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤ä¤ä¤«¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢È±¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¥Ä¥ä´¶¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤Ç¤æ¤ë´¬¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¯¤»ÌÓÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_5_9a579e7281e8dca5d5e3943947974561.jpg ]
½Å¤Í¤Å¤±¤·¤Æ¤âÎ©ÂÎ´¶¤¬Êø¤ì¤ºÆ°¤¤Î¤¢¤ëÇ¨¤ìÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥¨¥¢¥êー¡õ¥¤ー¥¸ー ¥°¥í¥Ã¥·ー ¥Ø¥¢¥ï¥Ã¥¯¥¹
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1320±ß¡¿100g
Æ°¤¤Î¤¢¤ëÌÓÀè¤äÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£½Å¤Í¤Å¤±¤·¤Æ¤â¥´¥ï¥Ã¤È¤»¤º¡¢ÌÓÀè¤ò¥¯¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤æ¤ë¤¤¥¦¥§ー¥Ö¤â¼«Á³¤Ë¥ー¥×¡£¡Ö¥³¥Æ¤Ê¤·¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥í¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Í¥½¨¤µ¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥¢¥¯¥êー¥à´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ÆÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡£È±¤â¼ê¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_6_3a71ac7ccae9b908536e2aefadb74213.jpg ]
ºÙ¤«¤¤Â«´¶¡õÀäÌ¯¤ÊÇ¨¤ì´¶¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¾åµé¼Ô¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥¯¥¹¡ÛA¡ÜÉ¾²Á¡§¥¶¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥ï¥Ã¥¯¥¹
¹ØÆþ²Á³Ê¡§2420±ß¡¿42g
Æý»À¶Ý¥¢ー¥â¥ó¥ÉÈ¯¹Ú±Õ¤òÀ¤³¦½éÇÛ¹ç¡£¥«¥éー¤ÎÂà¿§¥±¥¢¤â¥¦¥ê¤Ë¤¹¤ë¿·¥¶¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¥Û¥í¥Ã¤È¤¹¤¯¤¨¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¿¤Ð¤¹¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£È±¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë½Å¤¿¤á¤ÎºÙÂ«¤ò´ÊÃ±¤Ë±é½Ð²ÄÇ½¡£¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¤·¤Ê¤¤Ç¨¤ìÈ±¤â¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¤È¥×¥í¤¬Àä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_7_4dbd5e11a30425a3789d8c4677a99e1f.jpg ]
¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤µ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¤Ç¨¤ìÈ±¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ðー¥à¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë ¡ô¥á¥ë¥Æ¥£ ¥Ø¥¢¥Ðー¥à ¥é¥¤¥È
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1540±ß¡¿35g
¡È·Ú¤ä¤«¤Ê¤³¤Ê¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â³¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¦¥ê¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï°µÅÝÅª¡£È±¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢»Ø¤ÇÆ°¤«¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¥¨¥¢¥êー¤ÊÂ«´¶¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ä¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¨¤ì´¶¤â¥¥ì¥¤¤ÇÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡£¹á¤ê¤Î¼çÄ¥¤â¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É»È¤¤¾¡¼ê¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_8_916dc2242b0af4685d597599f75ec3da.jpg ]
¥Ä¥ä¤â¥¨¥¢¥êー¤µ¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡ª ¼«Á³¤Ê¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤¬Ã¯¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ðー¥à¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§SHIROtoKURO Beme ¥·¥ë¥ー¥Ø¥¢¥Ðー¥à
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1870±ß¡¿38g
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉSHIROtoKURO¡£¥·¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¥Ùー¥¹¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤¹¤°¤Ë¥ª¥¤¥ë²½¡£È±¤Ë¥¹～¥Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¿Íµ¤¤â¥È¥Ã¥×µé¤Ç¤·¤¿¡£¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢È±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Þ¤Þ¥ー¥×¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÓÀè¤ò¥¯¥·¥å¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤È¥³¥Æ¤Ç´¬¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¤¬ÂçÀä»¿¤Ç¤·¤¿¡£
[É½9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_9_780de44eb3142ffce0cebdc36a008ed9.jpg ]
¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤¬Èþ¤·¤¯ºÙ¤«¤¤ÌÓÂ«¤Ç°õ¾Ý¤¬¤¢¤«È´¤±¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ðー¥à¡ÛA¡ÜÉ¾²Á¡§¥ê¥ì¥¤ ¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ðー¥à
¹ØÆþ²Á³Ê¡§2970±ß¡¿30g
¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó·Ï¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ÖÁ°È±¤¬¥Ï¥é¥ê¤ÈÍî¤Á¤Æ¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Û¤ÉÂ«´¶¤â¥Ä¥ä´¶¤â¥¥ì¥¤¡×¤È¡¢¥×¥í¤¬Àä»¿¤·¤¿Í¥½¨¤µ¡£ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢ºÙ¤¤Â«´¶¤¬¤¢¤«È´¤±¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ëÅÀ¤â¡ý¡£
[É½10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_10_0357fac90224ba830226cc85a86d507d.jpg ]
¼ê¤°¤·¤À¤±¤ÇÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤»¤Æ¥Ðー¥à¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ðー¥à¡ÛA¡ÜÉ¾²Á¡§¥½¥ë¥ì ¥¯¥êー¥ßー ¥Ðー¥à
¹ØÆþ²Á³Ê¡§1980±ß¡¿35g
Ç¨¤ì´¶¤ÏÄø¤è¤¯¡¢¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤â¶¯¤¹¤®¤º¡¢ÌÓÂ«´¶¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤ËºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Û¤É°·¤¤¤¬´ÊÃ±¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ðー¥à¡£º¬¸µ¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤â¥Ù¥·¥ã¥Ã¤È¤»¤º¡¢¼ê¤°¤·¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÄø¤è¤¯¥ー¥×¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤â¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥°¤Î¹á¤ê¤Ï¹á¿åÂå¤ï¤ê¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Û¤É¾åÉÊ¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
[É½11: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/312_11_d9ad654aeefce31f666d7334b1e2386f.jpg ]
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
LDK the Beauty¤È¤Ï
¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§LDK the Beauty
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î22Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LDK the Beauty¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
LINE :
https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeauty
Instagram :
https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=ja
X :
https://twitter.com/ldk_the_beauty
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehA
TikTok :
https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VpfO8YTrNfg ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp