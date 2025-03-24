Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§µÜÀîÀµ¡¡ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖJ-GoodTech Expo Matching Portal¡Ê¥¸¥§¥°¥Æ¥Ã¥¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥¿¥ë¡Ë¡×¤ò3·î24Æü¡Ê·îÍË¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍ¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¤Î¼èÁÈ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¾¦ÃÌÅù¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¾®µ¡¹½¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖJ-GoodTech¡Ê¥¸¥§¥°¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Í¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¡¦À½ÉÊÅù¤òÍ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ìó2Ëü¼Ò¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¥Ð¥¤¥äーÅù¤¬¾¦ÃÌÀè¤òÁªÄê¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Ê¬ÌîÊÌ¤Ë6¤Ä¤Î½ÅÅÀ¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê1¡Ë´Ä¶¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¡Ê2¡Ë±§Ãè¡¦ÀèÃ¼»º¶È¡¢¡Ê3¡ËËÉºÒ¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¡Ê4¡Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅ¡¢¡Ê5¡Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¡Ê6¡Ë¥¨¥·¥«¥ë¡¦¾ÃÈñºâ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬´õË¾¤¹¤ë³¤³°´ë¶È¤È¤Î¾¦ÃÌÌÜÅªÅù¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢Í×ÁÇµ»½Ñ¡¦À½ÉÊÊÌ¤Ç´ë¶È¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢³¤³°´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ù¤Î¸ø³«
Ãæ¾®µ¡¹½¤ÈÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîEXPO¥á¥Ã¥»¡ÊWASSE¡Ë¤Ë¤Æ10·î¤ËÅ¸¼¨½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©¡¡～20XXÇ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¹～¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://expo2025.smrj.go.jp¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤äJ-GoodTechÅÐÏ¿´ë¶È¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ìó1,700¤Î¡ØÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè»×¹Í¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃÄ¤ä³¤³°´ë¶ÈÅù¤¬Ë¬Æü¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢Ë¬Æü¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Âçºå³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Áë¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿³¤³°¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃÄÅù¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äーÅù¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥¿¥ë¤Ç¾¦ÃÌ´õË¾´ë¶È¤òÁªÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢³¤³°´ë¶È¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î¾¦ÃÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¸ìÅù¤ÎÄÌÌõ¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÃÌ¤ÏÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÀßÄê¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î¹©¾ìË¬Ìä¤ä¹©¾ìÅù¤Ç¤Î¾¦ÃÌ¤âÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¼è°ú¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÅù¤¬³¤³°¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è»Ù±ç¤äÀ®Ìó¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍ¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¤Î¼èÁÈ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£J-GoodTech Expo Matching Portal¡Ê¥¸¥§¥°¥Æ¥Ã¥¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥¿¥ë¡Ë
J-GoodTech Expo Matching Portal±Ñ¸ìÈÇ
±Ñ¸ì¡¡https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/en/lp/matchportal/
ÆüËÜ¸ì¡¡https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/matchportal/
¡ãJ-GoodTech¡Ê¥¸¥§¥°¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡ä
Ãæ¾®µ¡¹½¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâÃæ¾®´ë¶È¡¢Âç¼ê´ë¶È¡¦³¤³°´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÃæ¾®´ë¶È27,000¼Ò¡¢Âç¼ê´ë¶È1,000¼Ò¡¢³¤³°´ë¶È9,000¼Ò¤¬³èÍÑ¤·¡¢Í¢½Ð¡¦³¤³°Å¸³«¡¢¿·À½ÉÊ³«È¯¡¢¶¦Æ±³«È¯¡¢¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö11,000·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://expo2025.smrj.go.jp
¡ãÌ¤Íè¹ÒÏ© ～20XXÇ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¹～¡ä
¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©～20XXÇ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¹～¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶âÍË¡Ë～ 10·î7Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¤Î5Æü´Ö¡¢Ãæ¾®µ¡¹½¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤ò¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÂç³¤¤Ø¤Î¹Ò³¤¤Ë·«¤ê½Ð¤¹Ä©Àï¼Ô¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Ì¤Íè»×¹Í¤ÎÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢µ»½ÑÅù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÃæ¾®µ¡¹½¡Ë¡ä
Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼«Î§ÅªÈ¯Å¸¤ä·ÑÂ³¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¼Â»Üµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¶¦ºÑÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î³Æ¼ï»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Î»Ù±çÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£