¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¡Ö2025Ç¯Season.1¡×¤¬³«Ëë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ø¥³¥í¥×¥é¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎSeason.1¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://colopl.co.jp/probaseballpride/(https://colopl.co.jp/probaseballpride/)
¡¡¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¾µÇ§¤Î¡¢12µåÃÄ¡¦Ìó600Ì¾°Ê¾å¤Î¼ÂÌ¾¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë3D¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÇòÇ®¤ÎÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ìîµå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇÅù¡¢¥²ー¥à¤òÄ¹¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¤òÂ¿¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¡Ö2025 Season.1¡×¡¡³µÍ×¡Û
¡¡2025Ç¯ÅÙÈÇ¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯Season.1¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×Åù¤â2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Ë¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÐ¾ìÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·À¸¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁ´¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¡ª
¡¡ÁíÀª500Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¥«ー¥É¤¬¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Áー¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü2025Ç¯¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·µ¬¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉ²Ã¡¢¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ö³®¡ÊTRIUMPH¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²«¶â¤Ëµ±¤¯¸÷¤È¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÉ÷¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö³®¡×¥«ー¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ØÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¸ÂÄê¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë 15¡§00～3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§59¡¡Í½Äê
¡¡2025Ç¯Season.1³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÂÄêÃæ·ø¼ê¤¬¡Ö³®¡ÊTRIUMPH¡Ë¡×¤È¡ÖÁÔÎõ¡ÊFEARLESS¡Ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö2025 Season.1¡×¤ÎºÇ¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÀïÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬³«»Ï¡ª
³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00¡¡Í½Äê
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥¨¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢BB¥´ー¥ë¥É¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥¿¥¤¥à¥Üー¥Ê¥¹¤Î³ÍÆÀ·Ð¸³ÃÍ¡¦¥á¥¤¥È¡¦µ¤¹çº²¤¬5ÇÜ¤Ë¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë11¡§00～3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§59¡¡Í½Äê
¡¡¥¿¥¤¥à¥Üー¥Ê¥¹¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë³ÍÆÀ·Ð¸³ÃÍ¡¦¥á¥¤¥È¡¦µ¤¹çº²¤¬ÄÌ¾ï2ÇÜ¤Î½ê¡¢5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¸òÎ®»î¹ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤Î³ÍÆÀ·Ð¸³ÃÍ¤¬10ÇÜ¤Ë¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00～3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë20¡§59Í½Äê
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸òÎ®»î¹ç¤ÎÊó½·¥êー¥°EXP¤¬ÄÌ¾ï6ÇÜ¤Î¤È¤³¤í¡¢10ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥êー¥°¤ò¤è¤ê¹â¤ß¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö2025¥·ー¥º¥ó³«ËëµÇ°¡ª¹ë²Ú¥í¥°¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00～4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë17¡§59¡¡Í½Äê
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆüÉ¬¤º¡ÖBB¥´ー¥ë¥É¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê´°Á´¥È¥ìÉÔ²Ä¡¦1Æü´ÖÍ¸ú)¡ß1¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë8Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖFEARLESS°Ê¾å³ÎÄêBB¥´ー¥ë¥É¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È(´°Á´¥È¥ìÉÔ²Ä)¡ß1¡×¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë50°Ê¾å¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥×¥íÌîµåPRIDE¡Ù¡¡´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¥×¥ì¥¤¥äー¼«¤é¤¬¿·µåÃÄ¤Î¥ªー¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌîµå¥Áー¥à¤òºî¤ëËÜ³ÊÇÉ¥×¥íÌîµå¥«ー¥É¥²ー¥à¡£
¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤Î3D¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹¤Ê¤É¤ä¤ê¤´¤¿¤¨ËþºÜ¤Î¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¥«ー¥É¤òGET¡£½¸¤á¤¿Áª¼ê¥«ー¥É¤ò¶¯²½¤·¤ÆÌÜ»Ø¤»ºÇ¶¯¥Áー¥à¡ª¤µ¤¢¡¢º£¤¹¤°¡Ö¥×¥íÌîµåPRIDE¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥×¥íÌîµå2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÇ®Àï¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://colopl.co.jp/probaseballpride/
¢§¥Þー¥±¥Ã¥ÈURL
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÈÇ¡Ûhttps://bb.colopl.jp/official/top
¡ÚGoogle Play(TM) URL¡Û
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.baseball
¡ÚApp Store URL¡Û
https://apps.apple.com/jp/app/id517179360
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ø°ìËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡¢Í·¤ó¤Ç²Ô¤²¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡ØBrilliantcrypto¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¡¢¤¤¤ï¤Ð"ÁÄ"¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¡Ö"Entertainment in Real Life" ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://colopl.co.jp/
¸ø¼°£Ø¡§¡¡https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§¡¡https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§¡¡https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½¾µÇ§
ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¸øÇ§
ÆüËÜ¥×¥íÌîµåOB¥¯¥é¥Ö¸øÇ§
¥Çー¥¿Äó¶¡¡§Japan Baseball Data
(C)SAMURAI JAPAN
(C)COLOPL, Inc.
¢¨¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iTunes¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¹ñ¤ÎApple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google¡¢Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÍÎÁ¤Î¥é¥ó¥À¥à·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÄó¶¡Êý¼°¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£