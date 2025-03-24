YSL BEAUTY¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖREWILD OUR EARTH¡×¤Î¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ5Ëü¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò³ÈÂç

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Re:wild¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÊÝ¸î¤ÈºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Áê¸ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¤¸õ¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î·ò¹¯´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤Î¼«Á³¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¤Ê´Ä¶ÊÝ¸î²Ê³Ø¼Ô¤Î¥°¥ëー¥×¤È¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Re:wild¤Ï¡¢Àè½»Ì±¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥êー¥Àー¡¢NGO¡¢À¯ÉÜ¡¢´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢É¬Í×¤Êµ¬ÌÏ¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤ÈºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
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