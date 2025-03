YSL BEAUTY¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖREWILD OUR EARTH¡×¤Î¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ5Ëü¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò³ÈÂç

日本ロレアル株式会社

YSL BEAUTYのグローバルプロジェクト「REWILD OUR EARTH(地球環境の再生)」の一環として、世界的非政府組織(NGO)「Re:wild」との提携による8番目のリワイルディング(再野生化)プログラムを発表します。この最新のプログラムは、カリブ海の島国であるセントビンセントおよびグレナディーン諸島の生物多様性の保護に焦点を当てています。

- REWILD OUR EARTH:自然を野生の状態に戻すための長期的な取り組み

気候変動と人間による過剰な消費により、自然は衰退しています。自然の場所の約75%が劣化し、100万種以上の生物が絶滅の危機に瀕しています。早急な対策を講じなければ、残りの自然の50%以上が今後数十年で消滅するでしょう。

YSL BEAUTYの「REWILD OUR EARTH」プログラムは、2030年までに10万ヘクタールの荒野(パリの約10倍の面積)を保護、再生し、脅威にさらされている深刻な地域から優先的に生物多様性の保護を進めていきます。

地球環境へのコミットメントは、モロッコの自然からインスピレーションを得た自然を愛するムッシュ イヴ・サンローランの意思に触発され、YSL BEAUTYの中核を成しています。

YSL ウリカ コミュニティ ガーデンにおける地域社会との10年にわたるパートナーシップに触発され、「REWILD OUR EARTH」の取り組みは、2017年にアトラス山脈とモロッコのウリカ渓谷で始まり、それ以来、ハイチ、マダガスカル、インドネシア、カナダ、バハマ、コロンビアで6つの追加プログラムを通じて地域の再生と保護を支援してきました。今年2025年にはセントビンセントで新たなプログラムを開始します。

このプロジェクトは、「CHANGE THE RULES,CHANGE THE FUTURE(ルールを変える、未来を変える)」というYSL BEAUTYサステナビリティ プラットフォームに組み込まれており、「REDUCE OUR IMPACT(環境負荷の軽減)」、「REWILD OUR EARTH(地球環境の再生)」、「ABUSE IS NOT LOVE(暴力は愛じゃない)」という3つの柱に基づいています。

「REWILD OUR EARTH」プログラムでは、世界的に有名な非政府組織(NGO)であるRe:wildと提携しています。Re:wildは500以上のパートナーと協力して、世界中の生物多様性を保護、再生しています。Re:wildは、気候変動と生物多様性の喪失という相互に関連した危機に対処するため、陸域と海域の両方でリスクにさらされている種と生息地に焦点を当てています。

Re:wildのエグゼクティブ バイス プレジデントであるペニー・ラングハマー氏は、

「私たちの地球の健康と私たちの幸福は自然にかかっています。私たちは皆、自然界とつながっています。YSL BEAUTYとのこの長期的な協力を通じて、私たちは地球上で最もかけがえのない生物多様性地域を保護、再生する取り組みを進め、私たちの地球をより再生力のあるものにし、地域社会に利益をもたらします」と述べています。

「REWILD OUR EARTH」は、自然のプロセスを可能にし、損傷した生態系を修復し、劣化した景観を再生する、つまり、自然が野生の状態に戻るのを助けるための革新的な保護アプローチである野生化に基づいています。

これまでの成果と新たなプログラム

現在までに、YSL BEAUTYの「REWILD OUR EARTH」プログラムは、2017年以降、50,950ヘクタール以上の絶滅危惧種の生態系を再生し、世界中で71万本以上の木を植えてきました。2030年までに広大な地域を再生することを目指し、2024年末までに10万ヘクタール目標の50%以上を達成しました。

- YSL BEAUTYは、2024年に8番目の地域プログラムを追加し、生物多様性の保護と地域社会の支援に取り組んでいます

新たな地域:バハマ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島

セントビンセント:過去15年間で20頭未満しか確認されていない絶滅危惧種のセントビンセントのブラックスネーク(Chironius vincenti)に焦点を当てたプログラム。

この無害な爬虫類の世界的な個体数を増やすことに重点を置き、最初のステップとして情報の収集と、2025年に地元の関係者およびヘビの専門家と協力して最初の種の回復計画を策定します。

バハマ:ホワイトケイツチイグアナのための救出活動。密猟、外来種、気候変動の脅威に直面しているホワイトケイツチイグアナを守るため、包括的な回復計画を実施。地元の保護活動員の訓練と装備、監視技術の導入、責任ある観光慣行の促進、今後の保護活動のための重要な調査を実施。2024年には、適切に保護された島でホワイトケイツチイグアナの個体数が倍増しています。

カナダ:95%が危機に瀕している草原生態系の劣化防止への貢献

ホワイトレイク盆地における重要な私有地の保護が完了し、保護パズルの重要なピースが完成。この土地は現在、20,317ヘクタールのホワイトレイク盆地生物多様性牧場の一部となり、絶滅危惧種の鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類に不可欠な生息地を提供しています。

コロンビア:アマゾンの心臓部における生物多様性の保護

コロンビアのアマゾン奥深く、チリビケテ国立公園とラ・パヤ国立自然公園 のすぐ外側の緩衝地帯に、広大な保護地域があり、数百万ヘクタールの原生林が広がっています。この地域には、数え切れないほどの希少種や固有種、そしてこの地を故郷とする先住民や地域住民が暮らしています。「REWILD OUR EARTH」は、最近再生した3,134ヘクタールの維持と、昨年追加された600ヘクタール以上の保護に取り組んでいます。家族経営の農地と、特別な生態学的および文化的意義を持つ地域との間の回廊を繋ぐことで、この活動は41家族の生活を向上させ、600本の在来樹木を追加し、責任あるアグロフォレストリーシステムで1,500本以上の木を植えました。

ハイチ:残りの1%の熱帯雨林の保護支援

困難な課題に直面しながら、このプログラムは在来林の再生と地域社会のための持続可能な生活の創出に取り組んでいます。496ヘクタールにわたり、18の在来種からなる23万本以上の木が植えられました。外来植物種の除去、そして受粉に重要な美しい木である絶滅危惧種のエクマンマグノリアの植栽と保護にも力を入れています。

インドネシア(スラウェシ島):生物多様性ホットスポットにおける土地と350種以上の生物の保護支援

これまで、現地パートナー団体であるYBS は、在来の野生生物を捕食する外来魚の駆除を通じて、マタノ湖の絶滅危惧種の淡水生物を保護するために活動してきました。地元の漁師と緊密に協力することで、湖の生態系のバランスを取り戻すだけでなく、地域社会に持続可能な漁業慣行を促しています。トンポティカ半島では、現地パートナー団体であるALTOが、マレオ鳥の重要な営巣地とより広い森林景観を結ぶ3つの回廊を回復しており、2つの回廊は土地の購入またはリース契約を通じて法的に保護され、この絶滅危惧種の長期的な保護が確保されています。

マダガスカル:40万本以上の植樹による生物多様性の再生支援

重要な生物多様性地域内にある断片化された森林回廊であるアンジョゾロベ、アンガボでは、地域社会が森林再生を通じて生息地の劣化対策と森林再生の取り組みを主導しています。500ヘクタール以上が再生され、50の在来種からなる50万本近くの樹木が植えられました。このプロジェクトには3,300人以上の地域住民(約60%が女性)が積極的に参加しています。

モロッコ:1,000ヘクタールの土地における砂漠化の影響の抑制と地域社会のエンパワーメント支援

YSL BEAUTYは、2017年以降、アトラス山脈とウリカ渓谷で380ヘクタールを保護・再生してきました。このプログラムは20以上の村に利益をもたらしています。イナゴマメ、オリーブ、果樹を含む17万本以上の木が地域住民と共に植えられました。この取り組みは気温上昇と自然災害の影響に対抗しています。この土地は現在、保護と再生管理下にあります。

YSL BEAUTYの「REWILD OUR EARTH」プログラムは、世界8カ所で活動しており、2030年までに

10万ヘクタールを目標としています。

詳細はこちらからhttps://www.yslb.jp/LP-REWILD-OUR-EARTH.html

- CHANGE THE RULES,CHANGE THE FUTURE(ルールを変える、未来を変える)について

「ルールを変え、未来を変える」 - 明日の美しさを創造しながら、社会的および環境的変革を先導するという大胆なビジョン。YSL BEAUTYのサステナビリティ プログラムは、バリューチェーンの影響を変革し、削減し、消費者がより持続可能な選択をすることを促すことを目指しています。「ABUSE IS NOT LOVE(暴力は愛じゃない)」とウリカ・コミュニティ・ガーデンという2つの主要プログラムの積極的な貢献を通して、変化を装う大胆な美しさを創造するというYSL BEAUTYの揺るぎないコミットメントが明らかになっています。

- Re:wildについて

Re:wildは、自然の保護と再生のために活動しています。私たちには、相互につながった気候、生物多様性、そして人間の健康危機に対する最も効果的な解決策としての自然に焦点を当てています。著名な環境保護科学者のグループとレオナルド・ディカプリオによって設立されたRe:wildは、先住民、地域社会、影響力のあるリーダー、NGO、政府、企業、そして一般の人々を結びつけ、必要な規模とスピードで自然環境の保護と再生に取り組んでいます。

詳細はこちらからhttps://www.rewild.org/

