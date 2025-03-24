¡ÚÆüËÜ¼ò¹¥¤É¬¸«¡Û½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃº²ÐÏ§Ã¼¤ÈÆù ¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×¤Ç¤Ï¡¢3/25¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡ÖMakuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¹ñÆâÌó230Å¹ÊÞ¡¢³¤³°2Å¹ÊÞ¡¢¶ÈÂÖ¿ôÌó90¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëGYRO HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º¬ËÜ ¼÷°ì¡Ë¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBrand Bank Company¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ±¾å¡Ë¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÃº²ÐÏ§Ã¼¤ÈÆù ¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×¤ÎMakuake¸ÂÄê¥³ー¥¹¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMakuake¡×¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://www.makuake.com/project/kinnsyamoji/
½ÂÃ«±Ø¡ÊÅÌÊâ5Ê¬¡Ë¡¢¾¾Þ¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃº²ÐÏ§Ã¼¤ÈÆù ¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤Ï§Ã¼ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿·Á¯ÁÇºà¤òÃ°Ç°¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎMakuake¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜ¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÊüÂê¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Makuake¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤ÏÎÁÍýÄ¹¤¬¸·Áª¤·¤¿µû²ð¡¢Æù¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤½¤ÎÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿Ãº²ÐÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÌ©¤«¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤ÎÅ¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤ÄÌÜ¤ÎÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ¼ò¤Ï20¼ï°Ê¾å¡£
¿·À¯¡¢àÜº×¡¢ºî¡¢¾ú¤·¿Í¶åÊ¿¼¡¤Ê¤É¡¢´õ¾¯¤ÊÌÃÊÁ¤â´Þ¤ß¡¢°û¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÏ§Ã¼¾Æ¤¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¶Â±ã¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ëÏ§Ã¼ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¡£¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢½ÂÃ«¤Î¡Ö¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×
Ë½§Ä¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Êµû²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¤äÏÂµí¥íー¥¹¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤ÎÆùÎà¤â»ÈÍÑ¡£
Makuake¤Ç±þ±ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤ËÈ¾¸Ä¼¼¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Õ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡ËAM11:00～2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://www.makuake.com/project/kinnsyamoji/
ÈÎÇäÆâÍÆ¢§
1. ¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô
£±.Makuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹ 1Ì¾ÍÍÊ¬¡¡10,000±ß
£².Makuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û13,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍÊ¬20,000±ß¡Ë
£³.Makuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡ÚÁá³ä¡Û¡¡15,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍÊ¬20,000±ß¡Ë
£´.Makuake¸ÂÄê Èþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤»êÊ¡¥³ー¥¹ 1Ì¾ÍÍÊ¬¡¡15,000±ß
£µ.Makuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡¡18,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍÊ¬20,000±ß¡Ë
£¶.Makuake¸ÂÄê Èþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤»êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û20,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍ
30,000±ß¡Ë
£·.Makuake¸ÂÄê Èþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤»êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡ÚÁá³ä¡Û¡¡22,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍÊ¬30,000±ß¡Ë
£¸.Makuake¸ÂÄê Èþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤»êÊ¡¥³ー¥¹ 2Ì¾ÍÍÊ¬¡¡25,000±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê 2Ì¾ÍÍÊ¬30,000±ß¡Ë
£¹.Makuake¸ÂÄê »êÊ¡¥³ー¥¹ 4Ì¾ÍÍÊ¬¡¡36,000±ß
£±£°.Makuake¸ÂÄê Èþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¥³ー¥¹ 4Ì¾ÍÍÊ¬¡¡50,000±ß
¢¨»öÁ°¤ÎÍ½ÌóÉ¬¿Ü
¢¨¤ªÏ¢¤ìÍÍÊ¬¤â4¿Í¤Þ¤Ç¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½
¢¨Áá³ä²Á³Ê¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¸Ä¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ²ñ°÷ÆÃÅµÆâÍÆ(¥³ー¥¹ÆâÍÆ¤Ë½à¤º¤ë)
¡Ê1¡Ë2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍèÅ¹»þ¤âMakuake¸ÂÄê»êÊ¡¥³ー¥¹¤ò9,000±ß¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸¢Íø
¡Ê2¡Ë2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍèÅ¹»þ¤âMakuake¸ÂÄêÈþ¼ò°û¤ßÊüÂêÉÕ¤»êÊ¡¥³ー¥¹¤ò12,000±ß¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸¢Íø
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÈÎÇä¿ôÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡Ë
¡¦²ñ°÷ÆÃÅµ¤Ï¹ØÆþ¼Ô1Ì¾ÍÍÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô¡¦²ñ°÷ÆÃÅµ¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£Makuake¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤¬Ìµ¤¯ÅöÆüÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´Í½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´ÍèÅ¹Æü¤ÎÁ°Æü18»þ°Ê¹ß¤Ï100%¡Ê»ÈÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô¤Î¾Ã²½¡Ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¸ú´ü¸Â¡Û
¡¦¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô¡§2025Ç¯4·î15Æü¤«¤é2025Ç¯10·î13Æü¤Þ¤Ç
¡¦²ñ°÷ÆÃÅµ¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î15Æü¤«¤é1Ç¯´Ö
¢¨¥³ー¥¹ÍøÍÑ·ô¤ò»ÈÍÑ¸å¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤ËºÆÍèÅ¹Äº¤¤¤¿ºÝ¤Ë¹¹¿·¼êÂ³¤Î°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯²ñÈñ¡¦¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¹¿·¤ÏÇ¤°Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ
¡Ò¥á¥Ë¥åー°ìÎã¡Ó
µ¨Àá¤ÎÁ°ºÚ
¢£µ¨Àá¤ÎÁ°ºÚ
¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤ä½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢À¸ºù¥¨¥Ó¡¢¿·¥ï¥«¥á¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÁá½Õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¿©ºà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¤ÎÃº²Ð¾Æ
¢£¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¤ÎÃº²Ð¾Æ
¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¤ÎÃº²Ð¾Æ¡×¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿°ïÉÊ¡£É½ÌÌ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ëÆù¤Î»Ý¤ß¤ÈÃº¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±ö¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µí¥¿¥óËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
Âä¤Î¸¶»Ò¾Æ¤
¢£Âä¤Î¸¶»Ò¾Æ¤
¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡ÖÂä¤Î¸¶»Ò¾Æ¤¡×¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²Ð¤È¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡£±ó²á¤®¤º¡¢¶á²á¤®¤º¡¢ºÙ¤ä¤«¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤¬Íî¤Á¡¢»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µû¤òµÕ¤µ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»é¤¬É½ÌÌ¤òÎ®¤ì¡¢³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¹ñ»º¥µー¥â¥ó¤È¥¤¥¯¥é¤ÎÅÚÆé¤´ÈÓ
¢£¹ñ»º¥µー¥â¥ó¤È¥¤¥¯¥é¤ÎÅÚÆé¤´ÈÓ
¸·Áª¤·¤¿ÊÆ¤òÅÚÆé¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤¾å¤²¤¿¤¢¤È¡¢¹ñ»º¥µー¥â¥ó¤È¤¤¤¯¤é¤ò»¶¤é¤·¤Æ´°À®¡£
¤Û¤Ã¤³¤ê¿´¤¬Èù¾Ð¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¼¢Ì£¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ä¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ï¿ï»þÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´õ¾¯ÌÃÊÁ´Þ¤àÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂê
¡Ö¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿¦¿Í¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤ÆÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿Ï§Ã¼¾Æ¤¤È¸¶»Ï¾Æ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÃº²ÐÏ§Ã¼¤ÈÆù ¶â¤·¤ã¤â¤¸¡×¡£µû²ð¡¦Æù¡¦ÌîºÚ¤ò±ó²Ð¶¯²Ð¤Î±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ¾¸Ä¼¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÜÂÔ¤ä²ñ¿©¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¡¢¸·Áª¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶Ë¾å¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹¡¡Ì¾¡¡¡§Ãº²ÐÏ§Ã¼¤ÈÆù ¶â¤·¤ã¤â¤¸
½»¡¡½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®33-8 ÄÍÅÄ¥Ó¥ë B1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ò·î～ÌÚ¡Ó11:30～15:00¡¿17:00～Íâ2:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò¶â¡Ó11:30～15:00¡¿17:00～Íâ3:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¡Ó15:00～Íâ3:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÆü¡¦½ËÆü¡Ó15:00～23:00
Å¹µÙÆü¡¡¡§¤Ê¤·
ÀÊ¡¡¿ô¡¡¡§70ÀÊ¡ÊÈ¾¸Ä¼¼22ÀÊ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¦ÃÏ²¼Å´È¾Â¢ÌçÀþ½ÂÃ«±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
²ñ¼Ò³µÍ×
Brand Bank Company
¾¦¡¡¹æ ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒBrand Bank Company
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¬ËÜ ¼÷°ì
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-22-43¡¡¿·½ÉJEC¥Ó¥ë4F
Àß¡¡Î© ¡¡¡§ 2010Ç¯7·î
»ñËÜ¶â ¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ °û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä
GYRO HOLDINGS
¡Ö¿©¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤²¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È°µÅÝÅªÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤äÀ¤¤ÎÃæ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»±²¼¤Ë¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBrand Bank Company¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö.¥·ー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒS.E.T¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥°¥é¥ó¥È¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Innovation Planning¤òÍ¤·¡¢µï¼ò²°¶ÈÂÖ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¡¢ÍÎÉ÷¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡¢ÏÂÉ÷¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É90¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¡¡¹æ¡¡ ¡§ GYRO HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¬ËÜ ¼÷°ì
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-22-43¡¡¿·½ÉJEC¥Ó¥ë4F
Àß¡¡Î©¡¡ ¡§ 2006Ç¯6·î
»ñËÜ¶â ¡¡¡§ 3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡Ê1.°û¿©Å¹·Ð±Ä 2.ÆÈÎ©»Ù±ç 3.FCÅ¹ÊÞ»Ù±ç¡Ë
¸ø¼°HP¡¡¡§https://gyro.holdings
Å¹ÊÞ°ìÍ÷ ¡§https://shop.gyro.holdings/all/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
GYRO HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§¿®Ç»¡Ê¤·¤Ê¤Î¡Ë
TEL¡§080-4379-0453
Mail¡§m_shinano@gyro.holdings
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-22-43 ¿·½ÉJEC¥Ó¥ë4F