¥¢ー¥Ð¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±DX¥µー¥Ó¥¹¡ÖRoadManagerÂ»½ý¸¡ÃÎ¡×¡ÖMy City Report for citizens¡×¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥µー¥Ó¥¹¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ë·ÇºÜ

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https://digiden-service-catalog.digital.go.jp/residents/10137/
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ELtFpQsb5YQ ]
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[É½: https://prtimes.jp/data/corp/100663/table/30_1_46a115b7287de2619300dae69e758fef.jpg ]