¡Ú¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥ÈºÌ¤Î¶¿¡Ûºù¤ÎÌ¾½ê¤Ç½µËö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡Û¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÆ±È¼£Ï£Ë¡ª
¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÎ¬¾Î¡§HMI¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥ÈºÌ¤Î¶¿¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤Ï±ó½£ÃÏ¶è¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¡£ºù¤¬ºé¤¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢±àÆâ¤Î¤Á¤Ó¤Ã¤³¹¾ì¡¢ÂèÆóÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡¢¤Ä¤ÞÎø¾èÇÏ¶æ³ÚÉô¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡ãÆþ¾ìÌµÎÁ¡ä
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë30¡ÊÆü¡Ë10¡§00～16¡§00
²ñ¾ì¡§¤Ä¤ÞÎø¤Á¤Ó¤Ã¤³¹¾ì¡¢ÂèÆóÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡¡¡ö¾®±«·è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
Æþ¾ì¥²ー¥È¡§¤Ä¤ÞÎøÆî¥²ー¥È¡¡¡¡Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§500±ß/Âæ
²ñ¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤ÏÌó20Å¹ÊÞ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊªÈÎÅ¹¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¤Á¤Ó¤Ã¤³¹¾ì¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤â³«ºÅ¡ª¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼Ç¤½¤ê¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¼ÍÅª¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÅù¤Ä¤ÞÎø¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡É¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥ÈºÌ¤Î¶¿¡É¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡ºÅ¤·¤Î¤´°ÆÆâ
¡ú¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È
Ìó20Å¹ÊÞ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊªÈÎÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½ÐÅ¹¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡úÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡Ê¤Á¤Ó¤Ã¤³¹¾ì¡Ë
¥À¥ó¥¹¤ä³Æ¼ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
11:00～12:00 DANCE STUDIO Life
13:00～14:00 MANKEY DANCE STUDIO
14:30～15:30 K-POP STUDIO NOLZA
2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
11:00～12:00 Dance Space YSM/
13:00～14:00 DANCE no IE ASOBiBa
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ÊÂè2Â¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ê¤É¡Ë
¤Ò¤íー¤¤¼ÇÀ¸¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤ÓÍ·¤Ü¤¦¡ª
Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤¬Ìã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ïÌÜ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ
▪¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥Õ¥Ûー¥ë¥¤¥ó¡¡▪¼ÍÅª
▪¥¥Ã¥¯¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¡▪¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¡¡1²ó¡¡³Æ200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
▪¥¹¥Ýー¥Ä¥°¥Ã¥Ä¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡
¡¡1»þ´Ö¡§600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
▪¼Ç¤½¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡1»þ´Ö¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ú¤ª²Ö¸«¥é¥ó¥É¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë
¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ç¤â°Â¿´¡£
±àÆâ¤Îºù¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥É¥«ー¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Ç»¶ºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºùÊÂÌÚ¤òÄÌ¤ê¡¢¤ª²Ö¸«¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2»þ´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÌÈµö¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª²Ö¸«¥é¥ó¥É¥«ー
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
3/29¡ÊÅÚ¡Ë
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¤ª»ÒÍÍ»£±Æ²ñ
¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ²ñ¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù¤òÇØ·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇµÇ°¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3/30¡ÊÆü¡Ë
DEKAKERU Wankobiyori
¡É¥Ç¥«¥±¥ë¤ï¤ó¤³¤Ó¤è¤ê¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤ÎÉþ¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ú¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï35Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¤ªÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¸¤¾ùÅÏ²ñ
¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉÍ¾¾¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ²ñ¤ò³«ºÅ¡£
ÊÝ¸î¤·¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡～¡¡¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡ú²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¡¡～
Æ±»þ³«ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡
¤Ä¤ÞÎø¥É¥Ã¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë30¡ÊÆü¡Ë10¡§00～16¡§00
²ñ¾ì¡¦¼õÉÕ¡§¤Ä¤ÞÎø¾èÇÏ¶æ³ÚÉô
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ´ü´ÖÃæ³«ºÅ¡ª³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´µÙ·Æ¤Ï¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¢¨2Æü´Ö¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¡ª
1Æ¬ÌÜ¡¡1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2Æ¬ÌÜ°Ê¹ß¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ñ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ú¤¨¤µ¤ä¤êÂÎ¸³¡¡1¥«¥Ã¥×¡¡200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÇÏ¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦3¼ïÎà¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤òÂÎ¸³¡ª
¡ú¤Õ¤ì¤¢¤¤¾èÇÏ¡¡1²ó¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÂÐ¾Ý¡§3ºÐ～70ºÐ¡Ë
10¡§00～12¡¨00¡¡/¡¡13¡§00～15¡§00¡¡¢¨±«Å·¥¯¥íー¥º
ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æºô¤ÎÃæ¤ò2¼þ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ÂÎ½ÅÀ©¸Â¡§70kg¡¡¤Þ¤Ç
¢¨¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ä¤ÞÎø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¤Ä¤ÞÎø¥É¥Ã¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hmihotelgroup.com/sainosato/news/2025022701.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=Tsumagoi_Resort_Irodori_no_Sato&utm_id=210325&utm_content=2025+Tsumagoi+Sakura+
¡ã¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥ÈºÌ¤Î¶¿¡ä
¤Ä¤ÞÎø¥ê¥¾ー¥È ºÌ¤Î¶¿140ha¡Ê140ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤ÎÁÔÂç¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²ñµÄ¸¦½¤¡¢²»³Ú»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¤Ä¤ÞÎø²¹Àô´Û¡Ö¿¹ÎÓ¤ÎÅò¡×¤È2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤¹¤ë¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÁí¹ç¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡£
½êºßÃÏ¡§¢©436-0011 ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔËþ¿å2000
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0537-24-1111
https://hmihotelgroup.com/sainosato/