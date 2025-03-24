¡Ú£±¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÛËãÉÛ½½ÈÖ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ósez Makuake¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ sez¤È¤Ï
¥·¥§¥Õ¸åÆ£¤¬ÆüËÜÎÁÍý¤äò¸¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¸åÆ£¤ÎÎÁÍý¤ÏÃÛÃÏ¡¢Ë½§¤òÄÌ¤µ¤º¹âÃÎ¸©Í¿ÎÏ¿å»º¤«¤éÄ¾Á÷¤Îµû¤ä¼«¤é»«¤¤¤¿¥¹¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥¹ー¥×Åù¤ò´Þ¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ÎÈ¬À£¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥êー¥Ë¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ï½Ü¤Î¿©ºà¤È°ì½ï¤ËÊ²¤¤¢¤²¡¢±·¤ÏÃº¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÆþ¤ì´ØÀ¾É÷¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Ú¥³¥êー¥Î¥Áー¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÉ÷¡¢¥á¥¤¥ó¤ÏÏÂµí¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñºÝ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹Ç§Äê¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»ÙÇÛ¿ÍÃÓÅÄ¤Ç¤¹¡£
sez¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ3·î24Æü¤è¤êMakuake¤Ë¤Æ1¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¼þÇ¯MakuakeÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª(https://www.makuake.com/project/sez-eatlink/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.makuake.com/project/sez-eatlink/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ÎÈ¬À£
¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥êー¥Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡
±·¤ÎÃº²Ð¾ÆsezÉ÷¡¡¥Ú¥³¥êー¥Î¥Áー¥ºÅº¤¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÏÂµí¥Ò¥ìÆù¤ÎÃº²Ð¾Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¹âÅèðó²ð»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È´°Á´¸Ä¼¼¤ò2Éô²°¤´ÍÑ°Õ
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥° 1Ì¾ÍÍ～10Ì¾Ëø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
´°Á´¸Ä¼¼～Àã·î～ 2Ì¾ÍÍ～4Ì¾ÍÍËø
´°Á´¸Ä¼¼～²ÚÈþ～¡¡2Ì¾ÍÍ～4Ì¾ÍÍËø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥·¥§¥Õ¡¡¸åÆ£ Î¿
µþÅÔÉÜ½Ð¿È
À¾ËãÉÛ ËüÍÕ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»
ËãÉÛ½½ÈÖ¤Îò¸¤Õ¤¸¤Ê¤¬¤Ç½¤¹Ô¤·
¤½¤Î¸å¶äºÂ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥°¥é¥Ã¥Ý¥í¤ÇÉûÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë
ËãÉÛLasen¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯5·î¤Ësez¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤
»ÙÇÛ¿Í¡¡ÃÓÅÄ ·òÂÀÏº
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
ÃÏ¸µ¾®ÅÄ¸¶¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»
¤½¤Î¸å²£ÉÍ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹Ì¸Å«Ï°¤Ç¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ
½¾»ö¤·¡¢ËãÉÛLasen¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯5·î¤Ësez¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ë½¢Ç¤
Æü¡¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢
¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ëL'ecole du Vin¤Ë¤Æ¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë
ÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñÇ§Äê¥½¥à¥ê¥¨¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
¹ñºÝ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñÇ§Äê¥½¥à¥ê¥¨
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥È¥ê¥ó¥¯ sez
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µËãÉÛ3-10-2 VENT VERT 2F
03-6447-1209
¡¦¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡¡¡ 7,700±ß～¡ÊÀÇ¹þ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ10%ÊÌ¡Ë
¡¦¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡13,200±ß～¡ÊÀÇ¹þ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ10%ÊÌ¡Ë¡¡
±Ä¶È»þ´Ö
12:00~15:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹13:00¡Ë¡¡
18:00~22:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹20:00¡Ë
ÄêµÙÆü:·îÍËÆü¤ò´Þ¤àÉÔÄêµÙ
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://sez-azabu.com/)
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(https://www.instagram.com/sez.azabu/)
1¼þÇ¯MakuakeÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤³¤Á¤é¤«(https://www.makuake.com/project/sez-eatlink/)