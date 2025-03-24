¡Ú¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶¤ËNEW OPEN¡ª¡Û¥íー¥ÞÉ÷¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÈËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖCLASSICAL PIZZA¡×

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¡¦TEL¡§045-508-9741
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¡¦instagram¡§https://www.instagram.com/classicalpizza/(https://www.instagram.com/classicalpizza/)
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