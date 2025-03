MOUSSY¡Ê¥Þ¥¦¥¸ー¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö¥¢ー¥È¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡È PROJECT U¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥æー¡Ë¡É Âè16ÃÆ¤Ï¡¢NO PANTIES»á¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「MOUSSY(マウジー)」より、2021年に始動した「アート×ファッション」にフォーカスするプロジェクト " PROJECT U ( プロジェクト ユー ) " 。 第16弾は、NO PANTIES氏との共同制作が実現。本日3月24日(月) より入荷連絡受付開始、3月28日(金)よりSHEL'TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)にて予約受付開始、The SHEL'TTER TOKYOにて先行発売開始、4月1日(火) より発売開始いたします。

第16弾となる今回は、NO PANTIES氏との共同制作が実現しました。旅先のインスピレーションから「ピンナップガール」のイメージイラストなど、NO PANTIES氏がPROJECT Uのために描き下ろした古き良きアメリカの空気感のあるグラフィックアートを、MOUSSYらしいワークテイストなデニムジャケットやオーバーサイズTシャツ、ワンピースに落とし込みデザインしたコレクションが完成。

本日3月24日(月) より入荷連絡受付開始、3月28日(金)よりThe SHEL'TTER TOKYOにて先行発売開始、4月1日(火)より発売開始

" PROJECT U " 第16弾は本日3月24日(月)よりSHEL'TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)にて入荷連絡受付開始、3月28日(金)よりSHEL'TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)にて予約受付開始、The SHEL'TTER TOKYOにて先行発売開始、4月1日(火)よりMOUSSY一部店舗及びECサイトにて発売開始いたします。



- SHEL’TTER WEBSTORE:https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/

- PROJECT U 特設サイト: https://www.moussy.ne.jp/project_u/

PROJECT U とは

" PROJECT U " とは、才能溢れるクリエイター・アーティストが " MOUSSY " と共鳴し、アートの可能性を切り開くプロジェクト。これまでもMOUSSYではファッションとカルチャーを融合させ、様々なコラボレーションやコンテンツを多数発信してきましたが、今回はアートに着目したプロジェクトとなります。

世界には才能溢れるアーティストが多数いる中で、MOUSSYが見出す新進気鋭のアーティストとタッグを組み、アートとファッションを共存させることで新たに生まれる化学反応を楽しんでいただきたいという想いからプロジェクトを発足いたしました。



<これまで起用したアーティストラインナップ>

第1弾:グラフィックアーティスト Yuji Okamoto氏

第2弾:アーティスト RYUSUKE SANO氏

第3弾:アーティスト JUN INAGAWA氏

第4弾:フォトグラファー KENTA IRIGUCHI 氏

第5弾:アーティスト Ryota Daimon 氏

第6弾:アーティスト AZUSA IIDA 氏

第7弾:アーティスト YUFI YAMAMOTO 氏

第8弾:アーティスト foxy illustrations氏

第9弾:アーティスト Lee Izumida氏 / AICON氏

第10弾:アーティスト Jeremy Yamamura氏

第11弾:アーティスト LEEGET氏

第12弾:アーティスト 河野未彩氏

第13弾:アーティスト Ryuji Kamiyama氏

第14弾:アーティスト OLGA GOOSE CANDLE氏

第15弾:アーティスト Steve “ESPO” Powers氏

【 About / NO PANTIES】

イラストレーターなど。自身のグラフィックで様々な作品、広告やアパレル、音楽アーティストのツアーグッズなど幅広いコラボレーションを手がける。LIFE IS FREEDOM。2019年ベルリンに渡り、人種を超えた愛を学ぶ。ベルリン、バルセロナ、パリ、南フランス、ビアリッツにてART SHOW、POP UP STOREを開催し、日本国外でも活動する。

Instagram:https://www.instagram.com/no__panties__/

【 About / PROJECT U 】

才能溢れるクリエイター・アーティストが

″ MOUSSY ″ と共鳴しアートの可能性を切り開くプロジェクト。

可能性のある場に、世界への扉を置く

PROJECT U



▼ PROJECT Uの「U」に込められた意味

UNDER YOUTH CULTURE:一過性の流行とは異なる若者に支持される文化

UNDER GROUND:主流と切り離した主張

UNIVERSE:世界を見据える

UPDATE:新しい発想に置き換える

UPBRINGING:アーティスト支援と育成



すべてを「UNITE/一体化」させ、世界に発信していきます。



