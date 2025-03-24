Pestalozzi Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡ÃÆüËÜ·ò¹¯¡¦±¿Æ°¥Çー¥¿Áí¹ç¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÈ¼¤¤¸¦µæ³èÆ°¡¦±¿Æ°¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ò²ÃÂ®
2020Ç¯ÅÙ¤«¤éÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸·×¥¢¥×¥ê¡ØALPHA¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢ALPHA¤È¤¤¤¦¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëPestalozzi Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾åÍ§¹Ë¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ÒÆâ¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ·ò¹¯¡¦±¿Æ°¥Çー¥¿Áí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀßÎ©ÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö±¿Æ°¥Çー¥¿¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤éÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ØALPHA¡Ù¤ò¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¸½ºßALPHA¤Ï¡¢7ÅÔÆ»ÉÜ¸©48»ÔÄ®Â¼ Ìó4200¹»¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏÌó220Ëü¿Í¤â¤Î±¿Æ°¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¾Íè¤Î¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¡¦±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤³Ø²ñÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÌÅª´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´õ¾¯À¡¦¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»º´±³ØÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤«¤é´üÂÔ°î¤ì¤ëÀ¼¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯º£²ó¸¦µæ½ê¤ÎÀßÎ©¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë
¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¡¢³Ø½ÑÈ¯É½
¡¡¶¦Æ±¸¦µæ¤ä»º³Ø´±Ï¢·È¤ò²ÃÂ®¤·¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÀÊ¸Åê¹Æ¡¦³Ø²ñÈ¯É½¤Ê¤É¤Î³Ø½ÑÅªÃÎ
¡¡¸«¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¡¦À¯ºöÎ©°Æ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿·ò¹¯¡¦±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸ÆÀ¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¸µ¤Ë¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¡¡¡¡
¡¡EBPM¡Ê¢¨¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨EBPM(Evidence-Based Policy Making ¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡Ë
¡¦·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ø¤Î´óÍ¿
¡¡¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÈ¯É½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¸Ä¿Í¤Ë
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ðÊóÈ¯¿®ÇÞÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¸¦µæ½êURL
¡¡https://pestalozzi-tech.com/research/
¡¦¸¦µæ½ênote
¡¡https://note.com/jwfdi
¢£ALPHA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÃ¼Ëö¤òÌä¤ï¤ºÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò·×Â¬¡¦½¸·×¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ°÷¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÂ¨»þ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢À¸ÅÌÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ÈÂÎºî¤ê¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï7ÅÔÆ»ÉÜ¸©48»ÔÄ®Â¼ Ìó4200¹»¤ËÆ³Æþ¡£ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°µÏ¿µÚ¤Ó¿©À¸³è¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï³Ø¹»¸¡¿Ç¥Çー¥¿Åù¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Çー¥¿ÎÎ¾ë¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ä³Æ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡µ¡Ç½Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤òÍ½Äê¡£
¡¦ALPHA ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸
¡¡https://pestalozzi-tech.com/alpha/
¢£Pestalozzi Technology³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pestalozzi Technology³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆÌó160Ëü¿ÍÊ¬¤Î¥Çー¥¿¤Î½¸·×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ³Ø¹»¤ÇÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ØALPHA¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È½¸·×¡¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Pestalozzi Technology¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://pestalozzi-tech.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
Pestalozzi Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§Ä«°æ
¢©169-0051¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ1-21-1¡¡À¾Áá°ðÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°2³¬202
TEL¡§03-6228-0493
MAIL¡§info@pestalozzi-tech.com